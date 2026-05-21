Educación presentó el Sistema Provincial de Becas, destacó el alcance de las políticas territoriales y anunció el traslado y concurso de Inicial, Primaria y Especial

El ministro José Goity valoró el trabajo de los equipos territoriales y sostuvo que las nuevas herramientas “potencian el esfuerzo de los dispositivos ya existentes”. El sistema de becas busca fortalecer la permanencia y continuidad de los estudiantes.

Las nuevas líneas socioeducativas profundizan acciones de prevención, intervención y acompañamiento de trayectorias escolares. Además, confirmaron el inicio del proceso de traslado, concurso y titularización

El Ministerio de Educación de Santa Fe presentó el nuevo Sistema Provincial de Becas Educativas, una herramienta orientada a fortalecer la permanencia y continuidad de estudiantes de los niveles obligatorios. Además, dio a conocer nuevas líneas de acción socioeducativa enfocadas en la prevención, intervención y acompañamiento de trayectorias escolares, y confirmó el inicio del cronograma de traslado, concurso y titularización para IPE (Nivel Inicial, Primario y Modalidad Especial).

La actividad se realizó este jueves en la sede ministerial y estuvo encabezada por el ministro de Educación, José Goity, junto con la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, y la secretaria de Gestión de Recursos, Florencia González.

Durante la presentación, Goity definió ambas iniciativas como “dos políticas muy importantes para nuestro Ministerio”, y destacó el trabajo sostenido por los equipos educativos en el territorio. “Venimos desarrollando un acompañamiento con los equipos de convivencia escolar desde el primer día de gestión, a lo largo y ancho de toda la provincia”, afirmó.

El ministro sostuvo además que las nuevas herramientas “potencian el esfuerzo de los dispositivos ya existentes” y responden a una demanda creciente del sistema educativo y de la sociedad. En ese sentido, remarcó que tanto el Sistema de Becas como las nuevas líneas socioeducativas continúan fortaleciéndose mediante “adecuaciones para que tengan más potencialidad y sean un acompañamiento real y efectivo para quienes lo necesitan, especialmente alumnos y alumnas en situación de vulnerabilidad”.

Traslado, concurso y titularización de IPE

Durante la actividad, Goity informó que comenzará el cronograma de traslado, concurso y posterior titularización para IPE de Nivel Inicial, Primario y Modalidad Especial.

“A partir de ahora vamos a comenzar a trabajar sobre el cronograma con todas las áreas del Ministerio involucradas en esta tarea. Abriremos instancias de acuerdo con las representaciones gremiales y, durante lo que resta del año, desarrollaremos el proceso con un esquema claro: primero los traslados, luego el concurso y finalmente las titularizaciones, que se harán efectivas a partir del ciclo lectivo 2027”, explicó el titular de la cartera educativa.

Nuevo esquema de becas

La secretaria de Gestión de Recursos, Florencia González, explicó que el nuevo Sistema Provincial de Becas se enmarca en una política de ordenamiento y optimización del uso de los recursos públicos.

“Cuando asumimos la gestión encontramos un panorama preocupante dentro del sistema de becas: estaba atomizado, fragmentado y tenía escasa capacidad para acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes”, señaló.

La funcionaria indicó que el nuevo esquema propone “un cambio de paradigma con impacto real”, orientado a fortalecer la permanencia escolar y brindar apoyo a estudiantes que requieren acompañamiento para sostener su escolaridad. Para ello, priorizará acciones preventivas e intervenciones tempranas.

El programa contempla una beca mensual de 100.000 pesos entre mayo y diciembre para 10.000 estudiantes de Educación Primaria, Secundaria y Especial, con prioridad para quienes presenten trayectorias escolares en riesgo.

Además, unifica las líneas de becas existentes bajo una política provincial única e incorpora un Índice Provincial de Prioridad Educativa, que tendrá en cuenta variables socioeducativas y socioeconómicas, junto con cupos especiales vinculados a representación o mérito.

La inscripción será completamente online y permanecerá abierta entre el 8 y el 22 de junio. Madres, padres o tutores podrán realizar el trámite a través del sistema Mi Escuela.

Más de 10.000 intervenciones y presencia en todo el territorio

Por su parte, la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis, destacó que las nuevas líneas socioeducativas buscan profundizar el acompañamiento dentro de las escuelas.

“Desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro José Goity pensamos la convivencia escolar como un eje central, entendida en un sentido amplio”, expresó.

La funcionaria detalló que durante 2025 el Ministerio registró más de 10.000 situaciones que requirieron intervención y remarcó el alcance territorial de las políticas implementadas.

“Llegamos a todas las escuelas, municipios y comunas. Realizamos más de 73 encuentros que alcanzaron a casi 2.000 instituciones educativas, con la participación y capacitación de más de 3.200 docentes, supervisores, asistentes escolares y equipos técnicos”, señaló.

Entre las nuevas propuestas figura el dispositivo Hablemos hasta Entendernos, destinado a generar espacios de escucha activa y circulación de la palabra dentro de las aulas, junto con la puesta en marcha de equipos territoriales de acompañamiento ante contextos excepcionales.

“Necesitamos que todas las escuelas cuenten con ámbitos donde se pueda hablar y abordar situaciones complejas, porque muchas veces es desde ahí donde comienzan a resolverse”, afirmó.

Las líneas socioeducativas impulsadas por la Provincia incluyen además formación y acompañamiento vinculados con convivencia escolar, ludopatía, juego online, Educación Sexual Integral (ESI) y otras problemáticas que atraviesan a niños, niñas y adolescentes.