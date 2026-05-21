Receta de albóndigas con salsa y arroz, rápida y fácil
El aroma que se escapa de la cocina cuando hay albóndigas con salsa y arroz suele asociarse a comidas hogareñas y reuniones alrededor de la mesa. Se trata de un plato que convoca a la familia, resulta apropiado para días frescos y se apoya en una idea directa: con pocos ingredientes puede resolverse una comida completa. El perfume de la carne, el tomate y el arroz recién hecho remite a sobremesas largas y a la cocina cotidiana.
En Argentina, las albóndigas con salsa y arroz suelen prepararse los domingos o en encuentros familiares, cuando se busca una opción rendidora, fácil de organizar y de sabor conocido. No exige técnicas complejas: alcanza con elegir carne picada con algo de grasa para evitar una textura seca, sumar condimentos básicos y disponer de una salsa lista para cocinar las bolitas sin apuro. El arroz blanco equilibra el plato y ayuda a estirar porciones.
Cada hogar suele tener su variante. En algunas versiones se incorpora ajo a la mezcla; en otras, perejil, un toque de mostaza o pan rallado para dar estructura. También hay preparaciones en las que las albóndigas se sellan antes de pasar a la salsa y otras en las que se cocinan directamente en el tomate para ahorrar tiempo y mantener una textura tierna. La base se mantiene: carne bien condimentada, salsa de tomate simple y un arroz suelto.
Además de su sabor, es una preparación que se adapta al ritmo cotidiano. Puede hacerse con anticipación, recalienta bien y suele mejorar al día siguiente, cuando la salsa toma más cuerpo y la carne se impregna de sabor. También funciona como plato “comodín” para almuerzo o cena, porque suele gustar a chicos y grandes y permite ajustar el nivel de condimentos según preferencias.
Receta de albóndigas con salsa y arroz
Las albóndigas con salsa y arroz son bolitas de carne picada, condimentada y unidas con huevo, que se cocinan directamente en una salsa de tomate simple, acompañadas de arroz blanco. El resultado es un plato completo y muy práctico, ideal para resolver una comida sin complicaciones y con ingredientes accesibles.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 45 minutos
Preparación: 15 minutos
Cocción: 30 minutos
Ingredientes
1 cucharada de aceite de oliva
½ cebolla chica, finamente picada
1 diente de ajo, picado
⅓ taza de salsa ranchera (puede ser puré de tomate)
1¼ taza de arroz blanco
Tomillo fresco al gusto
Sal al gusto
Agua, cantidad necesaria
Para las albóndigas:
750 gr de carne de ternera picada
2 tomates maduros, finamente picados
2 cucharadas de cebolla picada
1 clara de huevo
Sal y pimienta al gusto
4 ramitas de tomillo
Cómo hacer albóndigas con salsa y arroz, paso a paso
1- Rehogar la cebolla y el ajo en una olla grande con el aceite de oliva a fuego medio. Cuando estén tiernos, sumar la salsa ranchera, el arroz, tomillo, sal y suficiente agua. Llevar a hervor.
2- Mientras tanto, mezclar la carne picada con los tomates, 2 cucharadas de cebolla, clara de huevo, tomillo, sal y pimienta. Formar bolitas chicas y reservar.
3- Cuando el líquido de la olla esté hirviendo, agregar las albóndigas cuidadosamente. Bajar el fuego, tapar y cocinar a fuego bajo durante 30 minutos, hasta que la carne esté cocida y el arroz blando.
4- Si se desea una salsa más cremosa, se puede agregar un chorrito de crema de leche al final.
5- Servir caliente en platos hondos. No remover bruscamente durante la cocción para evitar que las albóndigas se desarmen.
6- Controlar el nivel de agua: si es necesario, añadir más líquido durante la cocción para que el arroz no se seque ni se pegue.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Calorías: 390 kcal
Grasas: 12 g
Carbohidratos: 44 g
Proteínas: 23 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera: hasta 3 días, en recipiente bien cerrado. En freezer: hasta 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo agregando un chorrito de agua o salsa extra si fuese necesario.
INFOBAE