Receta de albóndigas con salsa y arroz, rápida y fácil

Una alternativa casera y rendidora, para resolver cualquier comida con ingredientes accesibles.
Cocina21 de mayo de 2026

ScreenHunter_096

El aroma que se escapa de la cocina cuando hay albóndigas con salsa y arroz suele asociarse a comidas hogareñas y reuniones alrededor de la mesa. Se trata de un plato que convoca a la familia, resulta apropiado para días frescos y se apoya en una idea directa: con pocos ingredientes puede resolverse una comida completa. El perfume de la carne, el tomate y el arroz recién hecho remite a sobremesas largas y a la cocina cotidiana.

En Argentina, las albóndigas con salsa y arroz suelen prepararse los domingos o en encuentros familiares, cuando se busca una opción rendidora, fácil de organizar y de sabor conocido. No exige técnicas complejas: alcanza con elegir carne picada con algo de grasa para evitar una textura seca, sumar condimentos básicos y disponer de una salsa lista para cocinar las bolitas sin apuro. El arroz blanco equilibra el plato y ayuda a estirar porciones.

Cada hogar suele tener su variante. En algunas versiones se incorpora ajo a la mezcla; en otras, perejil, un toque de mostaza o pan rallado para dar estructura. También hay preparaciones en las que las albóndigas se sellan antes de pasar a la salsa y otras en las que se cocinan directamente en el tomate para ahorrar tiempo y mantener una textura tierna. La base se mantiene: carne bien condimentada, salsa de tomate simple y un arroz suelto.

Además de su sabor, es una preparación que se adapta al ritmo cotidiano. Puede hacerse con anticipación, recalienta bien y suele mejorar al día siguiente, cuando la salsa toma más cuerpo y la carne se impregna de sabor. También funciona como plato “comodín” para almuerzo o cena, porque suele gustar a chicos y grandes y permite ajustar el nivel de condimentos según preferencias.

Receta de albóndigas con salsa y arroz

Las albóndigas con salsa y arroz son bolitas de carne picada, condimentada y unidas con huevo, que se cocinan directamente en una salsa de tomate simple, acompañadas de arroz blanco. El resultado es un plato completo y muy práctico, ideal para resolver una comida sin complicaciones y con ingredientes accesibles.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos
Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1 cucharada de aceite de oliva
½ cebolla chica, finamente picada
1 diente de ajo, picado
⅓ taza de salsa ranchera (puede ser puré de tomate)
1¼ taza de arroz blanco
Tomillo fresco al gusto
Sal al gusto
Agua, cantidad necesaria

Para las albóndigas:

750 gr de carne de ternera picada
2 tomates maduros, finamente picados
2 cucharadas de cebolla picada
1 clara de huevo
Sal y pimienta al gusto
4 ramitas de tomillo

Cómo hacer albóndigas con salsa y arroz, paso a paso

1- Rehogar la cebolla y el ajo en una olla grande con el aceite de oliva a fuego medio. Cuando estén tiernos, sumar la salsa ranchera, el arroz, tomillo, sal y suficiente agua. Llevar a hervor.

2- Mientras tanto, mezclar la carne picada con los tomates, 2 cucharadas de cebolla, clara de huevo, tomillo, sal y pimienta. Formar bolitas chicas y reservar.

3- Cuando el líquido de la olla esté hirviendo, agregar las albóndigas cuidadosamente. Bajar el fuego, tapar y cocinar a fuego bajo durante 30 minutos, hasta que la carne esté cocida y el arroz blando.

4- Si se desea una salsa más cremosa, se puede agregar un chorrito de crema de leche al final.

5- Servir caliente en platos hondos. No remover bruscamente durante la cocción para evitar que las albóndigas se desarmen.

6- Controlar el nivel de agua: si es necesario, añadir más líquido durante la cocción para que el arroz no se seque ni se pegue.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal
Grasas: 12 g
Carbohidratos: 44 g
Proteínas: 23 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente bien cerrado. En freezer: hasta 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo agregando un chorrito de agua o salsa extra si fuese necesario.


INFOBAE

Te puede interesar
ScreenHunter_114

Receta de matambre arrollado hervido, rápida y fácil

Cocina14 de mayo de 2026
La combinación de carne vacuna, vegetales y condimentos forma parte de comidas que atraviesan generaciones, con preparaciones realizadas con antelación y consumo en frío durante distintas celebraciones familiares o encuentros sociales.
Lo más visto
ScreenHunter_049

San Carlos Centro, segunda ciudad de la provincia en el ranking de índice de calidad de vida

Locales21 de mayo de 2026
“ICV-50 Ciudades-Santa Fe. Hacia un desarrollo urbano armónico de las ciudades de la Provincia”, es un informe elaborado por Néstor Javier Gómez, Profesor Titular de las cátedras “Geografía Urbana” y “Sistemas de Información Geográfica II”, y Director del Proyecto de Investigación “Calidad de vida y dinámica demográfica en diferentes contextos territoriales de la provincia de Santa Fe a comienzos del siglo XXI”, en el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL. Es, además, Investigador Independiente del CONICET.