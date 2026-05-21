Receta de albóndigas con salsa y arroz, rápida y fácil

El aroma que se escapa de la cocina cuando hay albóndigas con salsa y arroz suele asociarse a comidas hogareñas y reuniones alrededor de la mesa. Se trata de un plato que convoca a la familia, resulta apropiado para días frescos y se apoya en una idea directa: con pocos ingredientes puede resolverse una comida completa. El perfume de la carne, el tomate y el arroz recién hecho remite a sobremesas largas y a la cocina cotidiana.

En Argentina, las albóndigas con salsa y arroz suelen prepararse los domingos o en encuentros familiares, cuando se busca una opción rendidora, fácil de organizar y de sabor conocido. No exige técnicas complejas: alcanza con elegir carne picada con algo de grasa para evitar una textura seca, sumar condimentos básicos y disponer de una salsa lista para cocinar las bolitas sin apuro. El arroz blanco equilibra el plato y ayuda a estirar porciones.

Cada hogar suele tener su variante. En algunas versiones se incorpora ajo a la mezcla; en otras, perejil, un toque de mostaza o pan rallado para dar estructura. También hay preparaciones en las que las albóndigas se sellan antes de pasar a la salsa y otras en las que se cocinan directamente en el tomate para ahorrar tiempo y mantener una textura tierna. La base se mantiene: carne bien condimentada, salsa de tomate simple y un arroz suelto.

Además de su sabor, es una preparación que se adapta al ritmo cotidiano. Puede hacerse con anticipación, recalienta bien y suele mejorar al día siguiente, cuando la salsa toma más cuerpo y la carne se impregna de sabor. También funciona como plato “comodín” para almuerzo o cena, porque suele gustar a chicos y grandes y permite ajustar el nivel de condimentos según preferencias.

Receta de albóndigas con salsa y arroz

Las albóndigas con salsa y arroz son bolitas de carne picada, condimentada y unidas con huevo, que se cocinan directamente en una salsa de tomate simple, acompañadas de arroz blanco. El resultado es un plato completo y muy práctico, ideal para resolver una comida sin complicaciones y con ingredientes accesibles.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

1 cucharada de aceite de oliva

½ cebolla chica, finamente picada

1 diente de ajo, picado

⅓ taza de salsa ranchera (puede ser puré de tomate)

1¼ taza de arroz blanco

Tomillo fresco al gusto

Sal al gusto

Agua, cantidad necesaria

Para las albóndigas:

750 gr de carne de ternera picada

2 tomates maduros, finamente picados

2 cucharadas de cebolla picada

1 clara de huevo

Sal y pimienta al gusto

4 ramitas de tomillo

Cómo hacer albóndigas con salsa y arroz, paso a paso

1- Rehogar la cebolla y el ajo en una olla grande con el aceite de oliva a fuego medio. Cuando estén tiernos, sumar la salsa ranchera, el arroz, tomillo, sal y suficiente agua. Llevar a hervor.

2- Mientras tanto, mezclar la carne picada con los tomates, 2 cucharadas de cebolla, clara de huevo, tomillo, sal y pimienta. Formar bolitas chicas y reservar.

3- Cuando el líquido de la olla esté hirviendo, agregar las albóndigas cuidadosamente. Bajar el fuego, tapar y cocinar a fuego bajo durante 30 minutos, hasta que la carne esté cocida y el arroz blando.

4- Si se desea una salsa más cremosa, se puede agregar un chorrito de crema de leche al final.

5- Servir caliente en platos hondos. No remover bruscamente durante la cocción para evitar que las albóndigas se desarmen.

6- Controlar el nivel de agua: si es necesario, añadir más líquido durante la cocción para que el arroz no se seque ni se pegue.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 390 kcal

Grasas: 12 g

Carbohidratos: 44 g

Proteínas: 23 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera: hasta 3 días, en recipiente bien cerrado. En freezer: hasta 2 meses. Para recalentar, hacerlo a fuego bajo agregando un chorrito de agua o salsa extra si fuese necesario.



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