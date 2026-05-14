Receta de matambre arrollado hervido, rápida y fácil
Si hay un olor que anticipa la llegada del matambre arrollado hervido, es el del laurel y los condimentos mezclándose con la carne tierna. Cada casa tiene su versión, pero hay algo invariable: el placer de cortar una rodaja y ver ese espiral de colores, con huevo, zanahoria y morrón.
En muchas mesas argentinas, el matambre arrollado es protagonista en cumpleaños, fiestas y domingos. Se sirve frío, cortado en rodajas, acompañado de ensalada rusa o papas. Es un clásico del recetario familiar, ideal para preparar con anticipación y disfrutar sin apuro.
Receta de matambre arrollado hervido
El matambre arrollado hervido es un corte de carne vacuna (el matambre) relleno con vegetales, huevo y condimentos, arrollado, atado y cocido en agua. Al enfriarse, se corta en rodajas mostrando un vistoso espiral colorido. Es práctico, rendidor y se sirve principalmente frío.
Tiempo de preparación
Total: 2 horas 30 minutos
Preparación: 30 minutos
Cocción: 2 horas
Ingredientes
1 ½ kg de matambre vacuno (desgrasado)
3 huevos duros
2 zanahorias medianas
1 morrón rojo (puede usarse mitad rojo, mitad verde)
100 gr de aceitunas verdes (opcional)
1 atado de perejil fresco
1 diente de ajo picado
Sal y pimienta negra a gusto
1 cucharadita de ají molido
1 cucharadita de orégano seco
½ taza de vinagre de alcohol
1 taza de aceite neutro
Hilo de cocina
Cómo hacer matambre arrollado hervido, paso a paso
1- Desgrasar bien el matambre y dejarlo lo más parejo posible. Si es grueso, golpear suavemente con un mazo.
2- Preparar el adobo: Mezclar aceite, vinagre, sal, pimienta, ajo, orégano y ají molido. Pincelar el matambre con esta mezcla y dejar marinar (mínimo 30 minutos, opcional 12 horas en heladera para más sabor).
3- Cocinar las zanahorias peladas en agua hirviendo por 10 minutos; deben quedar tiernas pero firmes.
4- Distribuir sobre el matambre los huevos duros enteros, zanahorias en tiras, morrón en tiras, aceitunas y perejil. Salpimentar.
5- Arrollar bien apretado, comenzar de uno de los bordes largos. Atar con hilo de cocina para que mantenga la forma durante la cocción.
6- Colocar el matambre en una olla grande y cubrir con agua fría. Agregar sal, alguna hoja de laurel o más condimentos si se desea.
7- Cocinar a fuego suave durante 2 horas desde que rompe el hervor. El agua debe cubrir siempre el matambre (agregar más si hace falta).
8- Retirar, dejar enfriar en la olla para que no pierda jugos. Prensar (puede colocarse debajo de una tabla con peso) y llevar a la heladera.
9- Cortar en rodajas frías antes de servir.
Consejo clave:
El atado debe ser firme para evitar que el relleno se desarme.
El enfriado en el líquido asegura que quede jugoso.
Prensar es fundamental para que las rodajas salgan parejas y sin desarmarse.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 8 y 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Calorías: 320 kcal
Grasas: 20 g
Carbohidratos: 5 g
Proteínas: 27 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, bien envuelto, dura hasta 5 días. Se puede freezar (ya cocido y bien envuelto en film y bolsa) hasta 2 meses. Descongelar en heladera antes de consumir.
INFOBAE