Receta de matambre arrollado hervido, rápida y fácil

Si hay un olor que anticipa la llegada del matambre arrollado hervido, es el del laurel y los condimentos mezclándose con la carne tierna. Cada casa tiene su versión, pero hay algo invariable: el placer de cortar una rodaja y ver ese espiral de colores, con huevo, zanahoria y morrón.

En muchas mesas argentinas, el matambre arrollado es protagonista en cumpleaños, fiestas y domingos. Se sirve frío, cortado en rodajas, acompañado de ensalada rusa o papas. Es un clásico del recetario familiar, ideal para preparar con anticipación y disfrutar sin apuro.

Receta de matambre arrollado hervido

El matambre arrollado hervido es un corte de carne vacuna (el matambre) relleno con vegetales, huevo y condimentos, arrollado, atado y cocido en agua. Al enfriarse, se corta en rodajas mostrando un vistoso espiral colorido. Es práctico, rendidor y se sirve principalmente frío.

Tiempo de preparación

Total: 2 horas 30 minutos

Preparación: 30 minutos

Cocción: 2 horas

Ingredientes

1 ½ kg de matambre vacuno (desgrasado)

3 huevos duros

2 zanahorias medianas

1 morrón rojo (puede usarse mitad rojo, mitad verde)

100 gr de aceitunas verdes (opcional)

1 atado de perejil fresco

1 diente de ajo picado

Sal y pimienta negra a gusto

1 cucharadita de ají molido

1 cucharadita de orégano seco

½ taza de vinagre de alcohol

1 taza de aceite neutro

Hilo de cocina

Cómo hacer matambre arrollado hervido, paso a paso

1- Desgrasar bien el matambre y dejarlo lo más parejo posible. Si es grueso, golpear suavemente con un mazo.

2- Preparar el adobo: Mezclar aceite, vinagre, sal, pimienta, ajo, orégano y ají molido. Pincelar el matambre con esta mezcla y dejar marinar (mínimo 30 minutos, opcional 12 horas en heladera para más sabor).

3- Cocinar las zanahorias peladas en agua hirviendo por 10 minutos; deben quedar tiernas pero firmes.

4- Distribuir sobre el matambre los huevos duros enteros, zanahorias en tiras, morrón en tiras, aceitunas y perejil. Salpimentar.

5- Arrollar bien apretado, comenzar de uno de los bordes largos. Atar con hilo de cocina para que mantenga la forma durante la cocción.

6- Colocar el matambre en una olla grande y cubrir con agua fría. Agregar sal, alguna hoja de laurel o más condimentos si se desea.

7- Cocinar a fuego suave durante 2 horas desde que rompe el hervor. El agua debe cubrir siempre el matambre (agregar más si hace falta).

8- Retirar, dejar enfriar en la olla para que no pierda jugos. Prensar (puede colocarse debajo de una tabla con peso) y llevar a la heladera.

9- Cortar en rodajas frías antes de servir.

Consejo clave:

El atado debe ser firme para evitar que el relleno se desarme.

El enfriado en el líquido asegura que quede jugoso.

Prensar es fundamental para que las rodajas salgan parejas y sin desarmarse.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 20 g

Carbohidratos: 5 g

Proteínas: 27 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, bien envuelto, dura hasta 5 días. Se puede freezar (ya cocido y bien envuelto en film y bolsa) hasta 2 meses. Descongelar en heladera antes de consumir.

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