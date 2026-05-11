Agustín Giay en la prelista de 55 jugadores de la selección argentina para el Mundial

Cuando resta un mes para el comienzo oficial del Mundial 2026, AFA publicó la prelista de 55 jugadores que eligió Lionel Scaloni de cara a la próxima Copa del Mundo a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá. De estos futbolistas, entre los que sobresale el capitán Lionel Messi, saldrá la nómina definitiva de 26 que disputarán el máximo certamen del fútbol mundial.

Entre los integrantes de la nómina, hay seis jugadores de River Plate y cuatro de Boca Juniors. De parte del Millonario, están Santiago Beltrán, Gonzalo Motntiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Anibal. Moreno. Por el lado del Xeneize, los que están en la nómina son Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda.

Además, el entrenador campeón del mundo en Qatar 2022 también sumó en la lista a otros jugadores del fútbol argentino como Gabriel Rojas, de Racing, que fue citado en la última ventana de amistosos. Lo mismo que Facundo Cambeses, otro arquero que fue llamado a finales del 2025 por su presente en la Academia.

Uno de los integrantes de esta lista de 55 futbolistas que nunca fue citado por Scaloni para un partido oficial o amistoso fue Nicolás Capaldo, el ex volante de Boca que hoy juega en el Hamburgo SV de la Bundesliga alemana. Lo mismo sucede con Zaid Romero, el defensor central que milita en el Getafe, surgió de Godoy Cruz y tuvo un breve paso por Estudiantes de La Plata, y Mateo Pellegrino, delantero del Parma en el Calcio italiano.

Varias jóvenes figuras como Alejandro Garnacho -suma pocos minutos en Chelsea- o Matías Soulé, de buen presente en la Roma, también son parte de la lista que Scaloni le brindó a las autoridades de la AFA para que le presenten a la FIFA. Gianluca Prestianni, a pesar que el ente que rige los destinos del fútbol amplió su sanción a nivel mundial tras los insultos homofóbicos contra Vinicius en un partido de la Champions League, también fue incluído tras su última citación para los amistosos ante Mauritania y Zambia.

¿Cómo será la planificación de la Selección? A la espera que los futbolistas terminen de competir en sus respectivos clubes, una vez que eso suceda, se irán sumando al predio de la AFA en Ezeiza para luego viajar en el inicio de junio con destino a la concentración que el equipo tendrá en Kansas, donde hará base durante el tiempo que dure su participación en la Copa del Mundo.

En la previa al estreno, Argentina se enfrentará a Honduras e Islandia el próximo 6 y 9 de junio en el Kyle Field de Texas y el Jordan-Hare Stadium de Auburn, en Alabama. Estas regiones de los Estados Unidos cobijarán los últimos amistosos del vigente campeón del mundo antes de su estreno el próximo 16 de junio ante Argelia por la primera jornada del Grupo J en el Mundial 2026 en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL.

La prelista de 55 jugadores de la selección argentina:

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

DIA HORA ARGENTINA MUNDIAL 2026

Martes 16 de junio de 2026: Argentina vs. Argelia (Kansas City Stadium, 22:00 horas)

Lunes 22 de junio de 2026: Argentina-Austria (Dallas Stadium, 14:00 horas)

Sábado 27 de junio de 2026: Argentina-Jordania (Kansas City Stadium, 23:00 horas)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

FIXTURE DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL

• Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa

• Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina

• Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

• Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

• Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

• Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

• Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

• Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

• Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

• Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

• Grupo K: Portugal, Uzbekistán, Colombia y República Democrática del Congo

• Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

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