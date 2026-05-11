La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública para la venta de terrenos

La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N°: 03/2026 (Ordenanza Nº 1683/26) para la venta de terrenos.
Locales11 de mayo de 2026

La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N°: 03/2026 (Ordenanza Nº 1683/26) para la venta de terrenos. 

OBJETO: VENTA DE TERRENOS PROPIEDAD DE LA COMUNA.

VENTA DE PLIEGO: Desde el día 11 de Mayo de 2026 hasta el día 10 de Junio de 2026 en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento las Colonias, Provincia de Santa Fe, en días y horarios administrativos.

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta las 9,30 h. del día 10 de Junio de 2026, en la Comuna de San Carlos Sud.

FECHA DE APERTURA: 10 de Junio de 2026, a las 10 h. en la sede de la administración de la Comuna de San Carlos Sud, sito en calle 9 de Julio 626 de mencionada localidad.

VALOR DEL PLIEGO: $5000,00 (pesos cinco mil con 00/100.-) 

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