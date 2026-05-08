Una persona falleció en un incendio de una casa en zona rural

En horas de la madrugada de este viernes se produjo un incendio de una casa, ubicada en zona rural Oeste de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

En el interior de la vivienda se encontraba un hombre cuyo cuerpo fue encontrado por los servidores públicos totalmente calcinado.

La policía está investigando el siniestro para saber cuáles fueron las causas del mismo.