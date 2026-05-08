BookTok: el fenómeno que cambia cómo se descubren libros

La comunidad literaria en TikTok crece a ritmo acelerado.Reseñas virales y recomendaciones están transformando la forma de leer y elegir títulos.
Interés General08 de mayo de 2026

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El hábito de lectura está atravesando una transformación impulsada por las redes sociales, donde las recomendaciones ya no pasan únicamente por librerías o críticas especializadas. En ese escenario, TikTok se convirtió en un actor central, especialmente a través de la comunidad conocida como BookTok.

El fenómeno tuvo un fuerte protagonismo en la última edición de la Feria del Libro de Buenos Aires, donde se destacó su crecimiento sostenido en Argentina y la región. Los hashtags vinculados a esta tendencia ya superan el millón y medio de publicaciones, mientras que en el país acumulan más de 2 mil millones de visualizaciones.

A diferencia de los circuitos tradicionales, BookTok propone una experiencia de lectura colectiva. Los usuarios comparten reseñas, reacciones y teorías en videos breves que logran captar la atención de miles —y en algunos casos millones— de personas. Así, títulos que antes pasaban desapercibidos pueden convertirse en best sellers en cuestión de días.

Este cambio también impacta fuera del mundo digital. Librerías y editoriales comenzaron a seguir de cerca estas tendencias para entender qué buscan los lectores. La viralización de ciertos libros genera picos de ventas inmediatos y obliga a adaptar estrategias comerciales en función del comportamiento online.

En ese contexto, la lectura deja de ser una práctica solitaria para convertirse en una experiencia compartida, donde la recomendación de un creador puede tener más peso que una crítica tradicional. El algoritmo, la emoción y la identificación con otros lectores pasan a ser factores clave en la elección de qué leer.
 

Fuente: LT10 - MINUTO UNO

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