Argentino dijo presente en el podio provincial de básquet

El Club Atlético Argentino celebra con orgullo la participación de Francisco Núñez Kuchen en el seleccionado de la Asociación Santafesina de Básquet, que se consagró subcampeón en el torneo disputado en Marcos Juárez.
Polideportivo05 de mayo de 2026
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El Club Atlético Argentino celebra con orgullo la participación de Francisco Núñez Kuchen en el seleccionado de la Asociación Santafesina de Básquet, que se consagró subcampeón en el torneo disputado en Marcos Juárez.

El jugador albiceleste integró el plantel y tuvo minutos a lo largo del certamen, siendo parte de un equipo que mostró un gran nivel y que llegó a la final, donde cayó ante Rosario por 83 a 74.

Posiciones finales:
Rosario (Campeón)
Santa Fe (Subcampeón)
Noroeste (Tercero)

Desde Argentino se felicita a Francisco por su participación y se valora este logro como un paso más en su desarrollo deportivo. Para el club es una gran satisfacción ver a sus jugadores representar a la institución en este tipo de competencias, reflejando el trabajo, el compromiso y el crecimiento que se impulsa día a día.

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