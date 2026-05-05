Qué feriados quedan este 2026

El fin de semana largo del primero de mayo, que casi no tuvo turistas viajando por el país, ya pasó pero la buena noticia es que el quinto mes del año tiene otro similar para unas "mini-vacaciones”.

El próximo fin de semana largo llega nuevamente en mayo y será el del día de la Revolución de Mayo.

Esta vez el fin de semana largo comenzará el sábado 23 y finalizará el día del feriado (que en este caso es inamovible), el 25 de mayo.

Fines de semana largos que quedan en 2026

A lo largo del año todavía quedan varias oportunidades para descansar:

Mayo: del sábado 23 al lunes 25 de mayo.

Junio: del sábado 13 al lunes 15 (por el traslado del feriado de Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes)

Julio: Del jueves 9 (Día de la Independencia) al domingo 12 (viernes 10 feriado puente)

Agosto: del sábado 15 al lunes 17 (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín)

Octubre: del sábado 10 al lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)

Noviembre: del sábado 21 al lunes 23 (Día de la Soberanía Nacional)

Diciembre: del sábado 5 al martes 8 (fin de semana largo extendido por día no laborable + Día de la Inmaculada Concepción de María)



Feriados inamovibles que quedan en 2026

25 de mayo

20 de junio

9 de julio

8 de diciembre

25 de diciembre

Feriados trasladables

15 de junio (por el 17 de junio)

17 de agosto

12 de octubre

23 de noviembre (por el 20 de noviembre)

Días no laborables

10 de julio

7 de diciembre

Fuente: LT10