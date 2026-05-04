Se actualizará la tarifa de energía eléctrica del 8% en San Carlos Norte

La Comuna de San Carlos Norte informa a toda la comunidad que se ha dispuesto una actualización en la tarifa de energía eléctrica del 8%, la cual continuará incrementandose, con el mismo %, en los próximos dos meses.

Esta medida responde a los incrementos establecidos por la Empresa Provincial de la Energía, sumados a la quita de subsidios a nivel nacional, factores que impactan directamente en los costos del servicio.

Asimismo, es importante recordar que durante el año 2025 no se realizaron modificaciones en la tarifa local, sosteniendo valores que hoy resultan desfasados frente a la realidad actual.

Sabemos que toda actualización genera preocupación, pero es necesario acompañar estos cambios para garantizar la continuidad y calidad del servicio en nuestra localidad.

Agradecemos la comprensión de todos los vecinos y seguimos trabajando con el compromiso de siempre, buscando el equilibrio entre la prestación de los servicios y el bienestar de la comunidad.