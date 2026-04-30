Por qué existe el bolsillo pequeño de los jeans y qué uso tiene

Aunque muchos creen que es un simple detalle estético, el pequeño bolsillo delantero de los jeans nació con una función muy concreta hace más de 150 años. 
Interés General30 de abril de 2026

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Los jeans son una de las prendas más usadas del mundo y, al mismo tiempo, una de las que más detalles esconden. Entre costuras, remaches y bolsillos, hay uno que siempre genera curiosidad: el pequeño compartimiento ubicado dentro del bolsillo delantero derecho.

Para muchos pasa desapercibido y otros directamente creen que está de adorno. Sin embargo, ese bolsillo tiene una historia que se remonta al siglo XIX y nació para cumplir una función muy específica.

El origen se vincula a los primeros jeans creados por Levi Strauss y Jacob Davis, quienes patentaron en 1873 un modelo pensado para trabajadores como mineros, obreros y vaqueros.

En aquella época, los relojes de bolsillo eran objetos de uso cotidiano, pero también delicados y costosos. Por eso, los fabricantes incorporaron un pequeño bolsillo adicional para protegerlos de golpes, caídas y el desgaste del trabajo diario. De hecho, en inglés todavía se lo conoce como “watch pocket”, es decir, “bolsillo para reloj”.

El diseño original de los jeans incluía apenas cuatro bolsillos: uno trasero, dos delanteros y este compartimiento diminuto. Con el tiempo, el modelo evolucionó hasta transformarse en un ícono de la moda, especialmente después de la aparición de los clásicos Levi's 501 a fines del siglo XIX.

Décadas más tarde, el cine de Hollywood ayudó a popularizar los jeans fuera del ámbito laboral. Figuras como John Wayne y Gary Cooper comenzaron a usarlos en películas y eso terminó convirtiendo al denim en una prenda asociada al estilo casual y juvenil.

Para qué se usa hoy

Aunque los relojes de bolsillo prácticamente desaparecieron, el pequeño bolsillo sobrevivió al paso del tiempo y las marcas decidieron mantenerlo como parte de la identidad clásica del jean.

Actualmente, muchas personas lo usan para guardar monedas, llaves, auriculares, encendedores, pendrives o pequeños objetos personales como anillos y aros. Otros directamente no le encuentran utilidad, pero su tamaño reducido sigue siendo práctico para elementos que podrían perderse fácilmente en bolsillos más grandes.

Más allá de su función concreta, el bolsillo pequeño se transformó en un detalle característico del diseño tradicional de los jeans y en una marca distintiva dentro de la industria de la moda.

Fuente: LT10

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