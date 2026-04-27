Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y acciones conjuntas de prevención

Se concretó recientemente una nueva reunión de la Comisión del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), de la cual participaron Directivos y Cooperadores de los Establecimientos Educativos de gestión pública de nuestra ciudad.

Con la firme decisión de seguir contribuyendo a la mejora en la calidad educativa, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO destinará durante el presente año la suma de $90.000.000.- al Fondo de Asistencia Educativa (FAE), recibiendo cada uno de los doce establecimientos educativos la suma de $7.500.000.-

Al respecto, el Intendente Juan José Placenzotti manifestó: “A pesar de la notoria disminución de los ingresos reales del Municipio, se hará un importante esfuerzo económico para continuar realizando la entrega de estos fondos como siempre lo hicimos, seguiremos apostando a nuestra educación de calidad como instrumento fundamental para la transformación social”.

El encuentro fue propicio para dialogar acerca de la sucesión de hechos de violencia y amenazas en establecimientos educativos de la provincia y el país, contexto del que nuestra ciudad no escapa, coordinando acciones mancomunadas entre escuelas y Municipio a través del equipo interdisciplinario de profesionales de la Oficina de Promoción y Asistencia Social para el abordaje integral de la problemática, el diseño de protocolos de intervención y actuación, y la intensificación de la fundamental tarea de prevención que se viene desarrollando con énfasis. En dicho marco, el Viernes 22 de Mayo, se ofrecerán las nuevas conferencias del reconocido Psicólogo especialista en adolescencia y adicciones Lic. Alejandro Schujman, por la mañana especialmente dirigida a alumnos de 3°, 4°, 5° y 6° año del secundario, y por la noche abierta al público en general con foco en padres e hijos.