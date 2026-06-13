Mutual Central celebra hoy sus 60 años

Hace 60 años nació una idea simple, pero profundamente humana: estar presentes cuando más se necesitaba.

Lo que comenzó como una institución destinada a brindar subsidios por fallecimiento a los deportistas del Club Central, fue creciendo junto a su gente, acompañando cada etapa, cada desafío y cada sueño compartido.

Con el paso del tiempo, Mutual Central amplió sus horizontes, incorporando nuevos servicios, herramientas y beneficios pensados para mejorar la vida de sus asociados: ayudas económicas, Tarjeta Central con cuotas sin interés, cuentas remuneradas, plazos fijos y muchas propuestas más que hoy forman parte del día a día de miles de familias.

Pero hay algo que permanece intacto desde aquel primer día: el compromiso con las personas.

Estos 60 años son el reflejo de una historia construida entre dirigentes, asociados y toda una comunidad que confió y sigue confiando en este proyecto colectivo.

Gracias por ser parte de este camino. Gracias por crecer junto a nosotros.