Este sábado: Ajedrez en Plaza San Martín

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de la propuesta denominada “Ajedrez en tu Plaza” que se llevará a cabo ESTE SÁBADO 9 DE MAYO de 14 a 17 hs. en Plaza San Martín.

Un espacio ideado para diversión y disfrute de toda la familia que contará con acceso totalmente libre y gratuito y que permitirá aprender más sobre este deporte con múltiples beneficios para niños y adultos en torno a la expresión corporal, el estímulo de la concentración y la agilidad mental.