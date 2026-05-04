Este sábado: Ajedrez en Plaza San Martín

La Comuna de San Carlos Norte mejora el alumbrado públicoLocales04 de mayo de 2026
La Comuna de San Carlos Norte informa a la comunidad que se han adquirido nuevas luminarias, de 150W y 200W, con fondos propios.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de la propuesta denominada “Ajedrez en tu Plaza” que se llevará a cabo ESTE SÁBADO 9 DE MAYO de 14 a 17 hs. en Plaza San Martín.
Un espacio ideado para diversión y disfrute de toda la familia que contará con acceso totalmente libre y gratuito y que permitirá aprender más sobre este deporte con múltiples beneficios para niños y adultos en torno a la expresión corporal, el estímulo de la concentración y la agilidad mental.