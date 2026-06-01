Luz Verde para el “Parque Solar Fotovoltaico San Carlos Centro”

Desde el inicio de las gestiones, el Intendente Placenzotti y representantes de la empresa INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A., mantienen reuniones y diálogo permanente acerca del proyecto de instalación del “Parque Solar Fotovoltaico San Carlos Centro” a construirse en la zona rural de nuestro Distrito.
Locales01 de junio de 2026
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Por estos días, el Jefe de Gobierno, a través de los empresarios, tomó conocimiento de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 120/2026 de la Secretaría de Energía por la cual se autoriza INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A a operar como agente generador dentro del sistema eléctrico nacional.

El “Parque Solar Fotovoltaico San Carlos Centro” se conectará al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante una nueva estación transformadora de 132 kV que se vinculará con la línea de alta tensión San Carlos Centro-María Juana, bajo jurisdicción de la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Este megaproyecto solar, de gran impacto en la provincia y el país, tendrá una potencia instalada de 150 megavatios, emplazándose en terrenos de nuestro distrito ubicados en el sector oeste de la zona rural, sobre una superficie de 350 hectáreas. El mismo, transformará la radiación solar en electricidad a gran escala, de forma limpia, ofreciendo sustentabilidad ambiental, ahorro económico y desarrollo social.

“Acompañamos e impulsamos desde nuestro lugar esta iniciativa que traerá múltiples beneficios”, expresó el Intendente. “Cero emisiones contaminantes, mitigación del cambio climático y conservación de recursos, desde lo ambiental; reducción de costos, aprovechamiento de terrenos y bajo mantenimiento en cuanto a lo económico; y no menor en lo que hace a nuestra comunidad: una significativa inversión, generación de empleo local y gran oportunidad de desarrollo para proveedores de la zona; son sólo algunas de sus ventajas”, agregó con beneplácito.

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