Domingo 7 de junio: Segundo Encuentro Nacional de la Masa Madre



Tras el éxito de su primera edición, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO y el comercio local “Mica Madre” organizan para el DOMINGO 7 DE JUNIO el SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE LA MASA MADRE, evento que tendrá lugar en el Predio de la Sociedad Rural de San Carlos a partir de las 11 hs.

El objetivo del mismo es fortalecer dicha industria e impulsar la colaboración entre todos sus actores, ofreciendo al público en general la oportunidad de descubrir, degustar y aprender sobre los beneficios y singularidades de estos productos.

Este encuentro, pionero a nivel Nacional, que se suma a la gran cantidad de atractivos sociales, culturales, recreativos y turísticos que distinguen a nuestra ciudad, contará con charlas y talleres a cargo de referentes destacados, espacios de exposición para exhibición y comercialización, diversas propuestas de entretenimiento, shows en vivo, entre otras actividades.

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE LA MASA MADRE, con entrada totalmente libre y gratuita, para vivir en familia y disfrutar en comunidad.