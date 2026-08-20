Becas Progresar 2026: Segunda convocatoria

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que se encuentra abierto el segundo período de inscripción al Programa Nacional BECAS PROGRESAR 2026. El mismo, cuenta con tres tipos de becas o aportes económicos para quienes cumplimenten los requisitos establecidos:

*PROGRESAR OBLIGATORIO (Finalización de la Escuela Primaria y Secundaria),

*PROGRESAR SUPERIOR (Carreras Terciarias, Universitarias y Progresar Enfermería), y

*PROGRESAR TRABAJO (Cursos de Formación Profesional).



Los interesados podrán registrarse a través de la página oficial: argentina.gob.ar/educacion/progresar, siendo necesario para ello contar con usuario en MI ARGENTINA.



Consultas y asesoramiento:

Oficina de Promoción y Asistencia Social - Almafuerte 745.

e-mail [email protected]

Campus Universitario Municipal - Belgrano 1535.

e-mail [email protected]