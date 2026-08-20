Jornada gratuita sobre Gestión de las Emociones en el Hospital Pedro Suchón

El Hospital Pedro Suchón de San Carlos Centro llevará adelante una jornada denominada “Gestión de las Emociones: una invitación a sentir, comprender y transformar”, destinada a toda la comunidad.

La actividad se desarrollará el viernes 21 de agosto, a partir de las 13:30 horas, en el SUM del Hospital Pedro Suchón, ubicado en San Carlos Centro.

La propuesta busca generar un espacio para reflexionar sobre las emociones, comprenderlas y adquirir herramientas que permitan gestionarlas de una manera saludable.

La jornada contará con acceso gratuito y estará abierta a toda la comunidad.

La actividad es facilitada por la Lic. Virginia Gaitán y se presenta como una oportunidad para compartir un espacio de aprendizaje y reflexión en torno al bienestar emocional.