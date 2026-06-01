Este viernes: Teatro en el Centro Municipal de Actividades Culturales

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “GAZNÁPIRO, un espectáculo simplón”, con entrada totalmente libre y gratuita, ESTE VIERNES 5 DE JUNIO a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.

El unipersonal de la Compañía Pictórica, escrito e interpretado por Federico Toobe y dirigido por Lucas Ruscitti, explora la ternura, el humor absurdo y la belleza de detenerse en las cosas simples frente a la vorágine de la vida moderna.

“Así como la vida es incierta, Gaznápiro también lo es. Solo con su valija, este personaje transita entre la torpeza y la poesía, entre la ternura y la crudeza, construyendo un universo donde lo cotidiano se vuelve mágico. A través del humor, los elementos de su valija, el juego y la fragilidad expuesta, Gaznápiro convierte el escenario en trinchera y refugio, invitando al público a defender la alegría”, reza la sinopsis del convocante espectáculo que ha tenido fuerte presencia en la cartelera de la Provincia con excelentes críticas e importantes reconocimientos.