"Desafío Bien Argentino": el Mundial 2026 también se juega con el Club y la Mutual

En el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, el Club Atlético Argentino y su Asociación Mutual lanzaron oficialmente Desafío Bien Argentino, una propuesta exclusiva para sus socios que invita a vivir el torneo de una manera diferente a través de un juego online de pronósticos deportivos.
Locales03 de junio de 2026

En el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, el Club Atlético Argentino y su Asociación Mutual lanzaron oficialmente Desafío Bien Argentino, una propuesta exclusiva para sus socios que invita a vivir el torneo de una manera diferente a través de un juego online de pronósticos deportivos.

Quienes participen podrán competir por importantes premios: un viaje a Río de Janeiro para dos personas por 7 noches, una PlayStation 5, un TV LED BGH de 60 pulgadas para los primeros 3 puestos, y una bicicleta Mountain Bike Rodado 29 para el ganador de la fase de grupos.

La iniciativa permitirá anticipar los resultados de cada partido del Mundial, sumar puntos y escalar posiciones en un ranking general que se actualizará a lo largo de toda la competencia. Además, la plataforma ofrece la posibilidad de crear torneos privados entre amigos, familiares o compañeros, agregando una cuota extra de diversión y competencia.

La participación es gratuita y está habilitada para todos los socios de la institución, sin distinción de categoría. Al tratarse de una propuesta recreativa, también podrán participar los socios menores de edad.

Para jugar, los interesados deberán ingresar al sitio socios.desafiobienargentino.com.ar, registrarse con DNI, correo electrónico y contraseña, y luego cargar sus pronósticos antes del inicio de cada encuentro.

Con el Mundial cada vez más cerca, Desafío Bien Argentino se presenta como una nueva oportunidad para poner a prueba los conocimientos futboleros, compartir la pasión por el deporte y competir por grandes premios.

Más información e inscripción en: socios.desafiobienargentino.com.ar

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