Jornada de Educación Vial en el San Carlos Canta con Dulzura

En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio y en coincidencia con una nueva edición del SAN CARLOS CANTA CON DULZURA en honor a las fiestas patronales, el Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a participar de la Jornada de Educación Vial que se llevará a cabo ESTE DOMINGO 2 DE NOVIEMBRE a partir de las 16:00 hs. en Plaza San Martín.

La iniciativa, basada en la combinación de la educación vial temprana con tecnologías interactivas para niños, adolescentes y adultos, tiene como objetivo la generación de nuevos espacios lúdicos que obren de “simuladores de conducción” y el empleo de videojuegos como herramienta pedagógica.