Domingo 9 de noviembre: Séptima caminata solidaria contra el cáncer

Se entregó una nueva vivienda en la operatoria “Lote propio”Locales28 de octubre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro entregó una nueva vivienda en la operatoria “Lote propio”, situada en calle 13 de Mayo 2309.
El Gobierno de San Carlos Centro y la Fundación Santafesina Virgen de Luján organizan para el DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE la SÉPTIMA “CAMINATA SOLIDARIA EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER”.Locales29 de octubre de 2025
La concentración se realizará a partir de las 18:30 hs. frente a la Sede de la Fundación (Lheritier 317) para iniciar el tradicional recorrido por calle Rivadavia hasta Almafuerte y desde allí al Paseo Parque de la Ciudad.
Teniendo en cuenta que se trata de una acción para sensibilizar y generar conciencia, solidaria e inclusiva, y no de una competencia, la participación será libre, sin límites de edad y no requerirá inscripción previa.
A todos aquellos que inicien el recorrido desde la Sede de la Fundación, se les entregará el objeto que deberá depositarse al arribo al Paseo Parque de la Ciudad, el cual servirá para registrar la cantidad de participantes de la Caminata.
Por cada uno que complete el recorrido, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO aportará $6.000.- a la Fundación Santafesina Virgen de Luján. Dichos fondos serán destinados a brindar ayuda a pacientes oncológicos sin recursos de nuestra ciudad. Además, tanto en la partida como en la llegada, estarán disponibles urnas, a los efectos de que quienes quieran realizar una donación voluntaria, puedan concretarla.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar la exposición “HABEMUS PAPAM”, de la artista plástica sacro Mercedes Fariña, Primera Serie Pictórica del Mundo inspirada en el Pontificado de Francisco, única en la Provincia de Santa Fe con sede en nuestra ciudad.
La firme decisión de la actual Gestión Municipal de llevar adelante acciones concretas, que sostenidas en el tiempo como política de estado, permitan ir paliando el déficit habitacional de nuestra ciudad, ha determinado, entre otras acciones, el destino de fondos propios del Municipio para la concreción del Programa Municipal de Hábitat, el cual tiene como objetivo primordial facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas.
Se dictará el Curso de Gestión de Costos y Técnicas de Ventas.
Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.
El Intendente Placenzotti visitó recientemente la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 631 “Benjamín Gorostiaga” para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la jornada de cierre de la edición 2025 del Proyecto “FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN JARDINERÍA Y PAISAJISMO”.
La Comuna de San Carlos Sud participó de una jornada en la ciudad de Santa Fe, en el marco del Programa Provincial “Santa Fe Nutre” que busca abordar la problemática de la vulnerabilidad alimentaria a través de un enfoque integral que combina la provisión de alimentos con iniciativas de soberanía y educación alimentaria.
Falleció hoy a la edad de 86 años, la Señora Rosa Elena Levrino viuda de Saucedo.
Este domingo 26 de octubre se llevó a cabo en todo el país las elecciones legislativas nacionales. En la Provincia de Santa Fe se votó para renovar bancas en la Cámara de Diputados.
Este domingo 26 de octubre se votaron 127 diputados y 24 senadores nacionales. Cuántos votos obtuvo cada fuerza política
El presidente pro témpore del Senado ocupará la gobernación en caso de viaje al exterior o ausencia de Pullaro. Un dirigente socialista de Correa, departamento Iriondo, en reemplazo de Pablo Farías. Una docente por Tepp en el Concejo Municipal de Rosario.
La medida del Gobierno Provincial comenzará este sábado y se extenderá por 60 días. Tiene por objetivo proteger la reproducción de la especie.