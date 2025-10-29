Domingo 9 de noviembre: Séptima caminata solidaria contra el cáncer

El Gobierno de San Carlos Centro y la Fundación Santafesina Virgen de Luján organizan para el DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE la SÉPTIMA “CAMINATA SOLIDARIA EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER”.

Locales29 de octubre de 2025
ScreenHunter_163

El Gobierno de San Carlos Centro y la Fundación Santafesina Virgen de Luján organizan para el DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE la SÉPTIMA “CAMINATA SOLIDARIA EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER”.

La concentración se realizará a partir de las 18:30 hs. frente a la Sede de la Fundación (Lheritier 317) para iniciar el tradicional recorrido por calle Rivadavia hasta Almafuerte y desde allí al Paseo Parque de la Ciudad.

Teniendo en cuenta que se trata de una acción para sensibilizar y generar conciencia, solidaria e inclusiva, y no de una competencia, la participación será libre, sin límites de edad y no requerirá inscripción previa.

A todos aquellos que inicien el recorrido desde la Sede de la Fundación, se les entregará el objeto que deberá depositarse al arribo al Paseo Parque de la Ciudad, el cual servirá para registrar la cantidad de participantes de la Caminata.

Por cada uno que complete el recorrido, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO aportará $6.000.- a la Fundación Santafesina Virgen de Luján. Dichos fondos serán destinados a brindar ayuda a pacientes oncológicos sin recursos de nuestra ciudad. Además, tanto en la partida como en la llegada, estarán disponibles urnas, a los efectos de que quienes quieran realizar una donación voluntaria, puedan concretarla.

