Qué es el índice Omega-3 y por qué importa para la salud del corazón

Qué significa saludar más de una vez a una persona en un mismo díaSalud02 de octubre de 2025
La psicología explica por qué se repiten saludos en un mismo día y qué revela de la personalidad y vínculos sociales.
En el Día Mundial del Corazón, especialistas destacan que el Índice Omega-3 es un marcador confiable para prevenir problemas cardíacos y reducir riesgos de infarto y muerte súbita.Salud08 de octubre de 2025
El cuidado del corazón es clave para mantener una buena salud y calidad de vida. Tradicionalmente, los controles médicos se enfocan en medir colesterol y presión arterial, pero el Índice Omega-3 se está consolidando como un indicador confiable para evaluar el riesgo cardiovascular.
Este índice mide la proporción de ácidos grasos EPA y DHA en las membranas de los glóbulos rojos. Ambos nutrientes, presentes principalmente en el pescado azul, no pueden ser sintetizados por el cuerpo y deben incorporarse mediante la dieta. Su función es vital para mantener la salud de los vasos sanguíneos y reducir la inflamación, factores asociados a menor riesgo de infarto y muerte súbita.
Los valores del Índice Omega-3 permiten identificar el nivel de protección cardíaca:
Menos del 4%: alto riesgo cardiovascular
Entre 4% y 8%: riesgo intermedio
Más del 8%: nivel óptimo de protección
Estudios internacionales indican que quienes presentan niveles elevados de Omega-3 tienen entre un 15 y 20% menos mortalidad cardiovascular.
Cómo alcanzar un Índice Omega-3 saludable
Consumir pescado azul dos o tres veces por semana es una forma natural de mantener niveles adecuados, aunque no siempre es fácil por tiempo o gustos personales. Por eso, los alimentos enriquecidos con Omega-3, como la leche, se presentan como aliados prácticos para cubrir la ingesta necesaria.
La constancia es fundamental: los beneficios del Índice Omega-3 se observan tras varios meses de ingesta regular. Incorporar leche enriquecida diariamente puede ser una estrategia sencilla para sostener niveles adecuados y cuidar el corazón a largo plazo. De esta manera, el Índice Omega-3 no solo guía decisiones clínicas, sino que también impulsa pequeños cambios en la alimentación con gran impacto en la salud cardiovascular.
Fuente: La Cien
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la exposición “RETRATOS QUE LATEN, donde el Arte, la Identidad y la Memoria se entrelazan para celebrar la unicidad de cada niño y la huella que nos trajo hasta aquí”, compuesta por dibujos y esculturas de alumnos de 5° grado de la Escuela Mariano Moreno N° 356.
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
El Torneo Argentinito Hockey 2025 volvió a reunir a clubes de diferentes localidades, con dos jornadas llenas de entusiasmo, compañerismo y compromiso deportivo. Las categorías Sub-12 y Octava División ofrecieron encuentros de gran nivel, reflejo del trabajo formativo que cada institución viene realizando.
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
En el marco del PLAN DIRECTOR DE ARBOLADO URBANO que lleva adelante el Gobierno de San Carlos Centro desde el año 2016, plantando desde entonces un promedio de 1.200 ejemplares por año, todos producidos en el Vivero Forestal Municipal, los sancarlinos disfrutamos, con el advenimiento de la primavera, de una verdadera “explosión” de colores que es cada vez más variada e impactante y que trae consigo innumerables y notorios beneficios.
Se realizará en dos instancias: este miércoles 8 será el turno de Rosario y La Capital; en tanto que el jueves 9 se hará lo propio con el resto de los departamentos de la provincia. Se sortearán 300 créditos que se suman a los 4.658 ya otorgados.
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino lanzó una promoción especial para hacer sonreír a las mamás en su día. ¡Aprovechá las 6 cuotas sin interés comprando en los comercios adheridos a Tarjeta Mutual!
El Gobierno de San Carlos Centro realiza permanentes tareas de mantenimiento y optimización de caminos rurales y de calles urbanas mejoradas con material pétreo.
Los trabajos de recambio de luminarias en calle San Martín que se realizó este año -proporcionando una mejor iluminación en la calle de mayor circulación de la localidad-, se completan con el mantenimiento y pintura de cada una de las columnas, permitiendo de esta forma no solo mejor el servicio público de alumbrado, sino también cuidar y embellecer nuestra localidad.
En la madrugada de este miércoles, un automóvil, en el que viajaba una familia, colisionó contra un camión que se encontraba detenido en el acceso a la autopista en la localidad de Arocena. Como resultado, dos mujeres adultas debieron ser trasladadas al hospital de Coronda con lesiones de carácter leves.