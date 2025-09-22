Secuestraron una moto que circulaba sin espejos y con escape no reglamentado

Durante el fin de semana se intensificaron los controles a motovehículos en la ciudad de San Carlos Centro y en otras localidades del Departamento Las Colonias.

22 de septiembre de 2025
En la ciudad de San Carlos Centro, personal de Comando Radioeléctrico Zona Sur detuvo la marcha de un rodado 150cc. que circulaba sin espejos y con escape no reglamentado por lo que se procedió al secuestro y posterior traslado al corralón municipal.

