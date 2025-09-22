Secuestraron una moto que circulaba sin espejos y con escape no reglamentado

Retuvieron una moto en Santa ClaraPoliciales22 de septiembre de 2025
En este domingo por la tarde personal de la Sexta Zona de Inspección retuvo un motovehiculo en la localidad de Santa Clara de Buena Vista.
Durante el fin de semana se intensificaron los controles a motovehículos en la ciudad de San Carlos Centro y en otras localidades del Departamento Las Colonias.Policiales22 de septiembre de 2025
En la ciudad de San Carlos Centro, personal de Comando Radioeléctrico Zona Sur detuvo la marcha de un rodado 150cc. que circulaba sin espejos y con escape no reglamentado por lo que se procedió al secuestro y posterior traslado al corralón municipal.
En horas de la mañana de este viernes, cerca de las 7:00 horas se produjo un accidente de tránsito en zona rural de Campo Piaggio, Departamento San Jerónimo.
Una mujer de 38 años, con domicilio en San Carlos Centro fue aprehendida mientras se trasladaba en un automóvil de alquiler (taxi), y con posterioridad con autorización de la Fiscalía en turno se procedió a realizar una requisa en su domicilio.
De esta manera informó la policía a nuestro medio de comunicación, en horas de la tarde de este viernes.
Personal Policial de la Subcomisaria N°10 y personal de Comando Radioeléctrico Zona Sur identificaron el viernes un motovehículo con pedido de secuestro vigente desde el año 2021.
La Policía de la Unidad Regional XV emitió un pedido de paradero para dar con María Viviana Bulla, de 50 años, quien se ausentó de su domicilio y hasta el momento no regresó.
El Gobierno santafesino equipó este miércoles a efectivos de la capital provincial, y seguirá en la semana en Rosario. “Este camino en materia de seguridad empezó hace 20 meses cuando nos propusimos defender a la Policía, equiparla, darle las condiciones y respaldo político”, dijo la vicegobernadora.
Ocurrió cerca de la hora 12:30 de este jueves en Mitre y Lorenzo Bessone de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Falleció ayer sábado 13 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, el Señor Alejandro Engel.
El presidente del Concejo Municipal de San Carlos Centro, Gabriel Otazo, destacó con gran orgullo la participación de los estudiantes de las escuelas secundarias en la edición 2025 del Concejo Joven.
El fomento de la producción local de bienes y servicios y la promoción de nuevos emprendimientos productivos, es una de las acciones permanentes del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO.
La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N° 07/2025 (Ordenanza Nº 1657/25) para la compra de 300 mt3 de hormigón elaborado H25.
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Mirta Ester Müller viuda de Paoletti.
El consumo de contenidos audiovisuales cambió radicalmente en la última década. Lo que antes dependía de la televisión por cable o de la compra de películas físicas, hoy se concentra en las plataformas de streaming, que permiten acceder a miles de series, películas, recitales y documentales desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Esta transformación no solo modificó los hábitos de los usuarios, sino que también impulsó nuevas formas de producción y distribución de contenidos.
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 77 años el Señor ENZO OSCAR PRATTO.
