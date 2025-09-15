San Carlos Rugby Club campeón en Primera División del Torneo de Clubes en Desarrollo

Te puede interesar

Argentino al podio: Sub 12 campeonas en el Torneo Barisone Polideportivo 15 de septiembre de 2025 El Club Argentino se enorgullece en anunciar que la categoría Sub 12 de fútbol femenino participó recientemente del Torneo Barisone, organizado por el Club Unión de Santa Fe, representando con gran compromiso y orgullo al Club y la ciudad.

Matías Verwinp, de Argentino a la Selección LEF Polideportivo 15 de septiembre de 2025 El Club Argentino felicita al jugador Matías Verwinp, categoría 2013, por su participación en el Torneo Diego Barisone, representando a la Selección de la Liga Esperancina de Fútbol.

Comenzó el Torneo Profesional de Tenis del Club Central Polideportivo 11 de septiembre de 2025 En horas de la tarde de este jueves se presentó el Torneo Profesional Nacional Masculino de Tenis del Club Central San Carlos, en el Polideportivo de la institución rojinegra.

Un año más, el Club Central copó Uruguay Polideportivo 09 de septiembre de 2025 El pasado jueves, jugadoras de Vóley del Club Central San Carlos viajaron a Minas (Uruguay), para participar del Festival Internacional de Vóley de Las Sierras. Fueron 3 días inolvidables, donde 40 jugadoras, 6 entrenadores y muchísimos padres acompañantes disfrutaron de una experiencia única a puro vóley, amistades y diversión.

Orgullo Albiceleste: Convocatoria a Preselección U13 de Básquet Polideportivo 05 de septiembre de 2025 El Club A. Argentino se enorgullece en anunciar que los jugadores Valentín Acosta y Mauricio Bertaina fueron convocados para participar del entrenamiento de la Preselección U13 de la Asociación Santafesina de Básquet.

Argentino con fuerte presencia en la Selección Sub 14 de Fútbol Femenino de LEF Polideportivo 05 de septiembre de 2025 El Club Argentino se enorgullece en anunciar que cuatro de sus jugadoras fueron convocadas para formar parte del Seleccionado Sub 14 de la Liga Esperancina de Fútbol Femenino. Ella son: son Sofía Mauro, Guillermina Torres, Valentina Stochero y Martina Stochero.