San Carlos Rugby Club campeón en Primera División del Torneo de Clubes en Desarrollo

Este domingo se jugó la última fecha del Torneo de Clubes en Desarrollo de la Unión Santafesina de Rugby.

Polideportivo15 de septiembre de 2025
En este evento deportivo el San Carlos Rugby Club se impuso sobre su par Coronda Rugby Club por 33 a 22, logrando salir campeón en primera división.

