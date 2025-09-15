San Carlos Rugby Club campeón en Primera División del Torneo de Clubes en Desarrollo

Necrológicas11 de septiembre de 2025
Falleció hoy jueves 11 de septiembre en Gessler a la edad de 85 años, la Señorita Delia Asunción Favre.
Policiales12 de septiembre de 2025
La Policía de la Unidad Regional XV emitió un pedido de paradero para dar con María Viviana Bulla, de 50 años, quien se ausentó de su domicilio y hasta el momento no regresó.
Policiales12 de septiembre de 2025
Personal Policial de la Subcomisaria N°10 y personal de Comando Radioeléctrico Zona Sur identificaron el viernes un motovehículo con pedido de secuestro vigente desde el año 2021.
Policiales12 de septiembre de 2025
De esta manera informó la policía a nuestro medio de comunicación, en horas de la tarde de este viernes.
Locales13 de septiembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la muestra colectiva “Cruce de Miradas” del Grupo Peña, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas, con entrada libre y gratuita.
Provinciales13 de septiembre de 2025
La iniciativa está destinada a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. Tiene como objetivo brindar herramientas pedagógicas para acompañar a estudiantes con altas capacidades intelectuales.
Necrológicas14 de septiembre de 2025
Falleció ayer sábado 13 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, el Señor Alejandro Engel.
Necrológicas15 de septiembre de 2025
Falleció hoy Lunes 15 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, la Señora Adelia Anita Santillán viuda de Grandolio.
Locales15 de septiembre de 2025
Como cada año, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO organiza el tradicional “Almuerzo de los Jóvenes de la Tercera Edad”, con el claro objetivo de agasajar a nuestros adultos mayores compartiendo un encuentro recreativo, con entretenimientos, sorteos, buena gastronomía y música para disfrutar.
Polideportivo15 de septiembre de 2025
Este domingo se jugó la última fecha del Torneo de Clubes en Desarrollo de la Unión Santafesina de Rugby.