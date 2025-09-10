Presentaron el 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central

Se realizó la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central San Carlos.

Videos10 de septiembre de 2025

La misma se llevó a cabo este miércoles en el SUM Raúl Ferrari, en horas de la noche. 

En este encuentro, se dio a conocer todos los detalles de este torneo, que se realizará los días 27 y 28 de septiembre en las instalaciones del Club Central San Carlos. 

