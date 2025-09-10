Presentaron el 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central

Colisión entre una moto y una camionetaVideos04 de septiembre de 2025
Ocurrió cerca de la hora 12:30 de este jueves en Mitre y Lorenzo Bessone de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito.
Se realizó la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central San Carlos.Videos10 de septiembre de 2025
La misma se llevó a cabo este miércoles en el SUM Raúl Ferrari, en horas de la noche.
En este encuentro, se dio a conocer todos los detalles de este torneo, que se realizará los días 27 y 28 de septiembre en las instalaciones del Club Central San Carlos.
El Intendente Juan José Placenzotti visitó el Taller de Educación Manual Nº 58 “Luis Borruat” y se reunió con el Director Silvio Biech para dar a conocer lo que se compró con lo recibido en el F.A.E.
En horas de la tarde de este domingo se realizó la Kermesse de las Infancias, organizada por el Club Atlético Argentino y su Mutual.
Se llevó a cabo este fin de semana en el Club Central San Carlos el Torneo Clausura de Newcom 2025.
Ocurrió cerca de la hora 10:00 de este sábado, en calle Salta al 200 de la ciudad de San Carlos Centro.
En horas de la tarde de este jueves presentaron el Torneo Internacional de Fútbol Femenino “Argentinito” y realizaron el sorteo de las zonas, en el Auditorio de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino de la ciudad de San Carlos Centro.
La inauguración se realizó en horas de la tarde de este jueves, en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos.
La Comuna de San Carlos Sud organizó el festejo del Día del Niño en la Plaza “27 de Septiembre”, en horas de la tarde de este domingo, con entrada libre y gratuita.
Falleció hoy sábado 6 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 80 años, el Señor Abel Oscar Novak.
Falleció hoy Lunes 8 de Septiembre a la edad de 86 años, la señora Clarita Inés Gamba viuda de Cinquini.
Falleció hoy lunes 8 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 89 años, la Señora Edis Carmen Bedini viuda de Maldonado.
El pasado jueves, jugadoras de Vóley del Club Central San Carlos viajaron a Minas (Uruguay), para participar del Festival Internacional de Vóley de Las Sierras. Fueron 3 días inolvidables, donde 40 jugadoras, 6 entrenadores y muchísimos padres acompañantes disfrutaron de una experiencia única a puro vóley, amistades y diversión.
Una nueva unidad 0 km se suma al parque de herramientas y maquinarias de la Comuna de San Carlos Sud.
El Gobierno de San Carlos Centro, a través del equipo de profesionales de la Oficina de Promoción y Asistencia Social, participa actualmente del Curso de Posgrado “PRÁCTICAS, SABERES Y DESAFÍOS… UNA REVISIÓN CRÍTICA A 20 AÑOS DE LA LEY NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA” dictado por la Universidad Nacional del Litoral.
El Intendente Placenzotti visitó recientemente el Centro de Educación Física Nº 44 para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.
La línea de este año estará compuesta por cuatro modelos: el iPhone 17 (el más pequeño), el iPhone 17 Air, el iPhone 17 PRO y el iPhone 17 PRO Max.
El Gobierno santafesino equipó este miércoles a efectivos de la capital provincial, y seguirá en la semana en Rosario. “Este camino en materia de seguridad empezó hace 20 meses cuando nos propusimos defender a la Policía, equiparla, darle las condiciones y respaldo político”, dijo la vicegobernadora.
El día 11 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: