Sesiona el concejo Municipal

El día 11 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

Política10 de septiembre de 2025
1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. -

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de ORDENANZA: Por el que se exime a las Personas Mayores de 70 años del Pago de Tasas Municipales en la Licencia de Conducir. Presentado por el Concejal Gabriel Otazo. Partido “Alternativa Sancarlina”.-

4- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Se solicita Informe detallado acerca de la Actividad Desarrollada en la Jurisdicción de San Carlos Centro de la Empresa  Río  Salado. Presentado  por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.

5- Consideraciones Finales. -

 

