Sesiona el concejo Municipal

1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. -

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de ORDENANZA: Por el que se exime a las Personas Mayores de 70 años del Pago de Tasas Municipales en la Licencia de Conducir. Presentado por el Concejal Gabriel Otazo. Partido “Alternativa Sancarlina”.-

4- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Se solicita Informe detallado acerca de la Actividad Desarrollada en la Jurisdicción de San Carlos Centro de la Empresa Río Salado. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.

5- Consideraciones Finales. -