Se habilitó un nuevo sector pavimentado

Necrológicas04 de septiembre de 2025
Falleció hoy jueves 4 de septiembre en Esperanza a la edad de 84 años, la Señora Lea Juana Hammerly.
Necrológicas06 de septiembre de 2025
Falleció hoy sábado 6 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 80 años, el Señor Abel Oscar Novak.
Tecnología06 de septiembre de 2025
Los dispositivos Android y Apple contienen funciones para combatir estas interrupciones anónimas para filtrar los números spam y así poder silenciarlos o bloquearlos.
Necrológicas08 de septiembre de 2025
Falleció hoy Lunes 8 de Septiembre a la edad de 86 años, la señora Clarita Inés Gamba viuda de Cinquini.
Necrológicas08 de septiembre de 2025
Falleció hoy lunes 8 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 89 años, la Señora Edis Carmen Bedini viuda de Maldonado.
Locales08 de septiembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la muestra colectiva “CRUCE DE MIRADAS”, exposición de obras de arte en el plano y en el espacio de artistas visuales del Litoral, que tendrá lugar en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada ESTE JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE a las 19:00 hs.
Locales08 de septiembre de 2025
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
Locales08 de septiembre de 2025
Muchas empresas han comenzado a adaptarse, pero todavía queda camino por recorrer. Las nuevas formas de trabajar exigen más flexibilidad, innovación y espacios de colaboración que valoren tanto la experiencia como la frescura de las nuevas generaciones.
Política08 de septiembre de 2025
Esta mañana, el Concejal Gabriel Otazo y la Concejal electa por el Partido Alternativa Sancarlina, Judith Perren, mantuvieron un importante encuentro con el Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Cruz Giménez, y con la Directora de la Zona Norte, Judith Galletti.
Polideportivo09 de septiembre de 2025
El pasado jueves, jugadoras de Vóley del Club Central San Carlos viajaron a Minas (Uruguay), para participar del Festival Internacional de Vóley de Las Sierras. Fueron 3 días inolvidables, donde 40 jugadoras, 6 entrenadores y muchísimos padres acompañantes disfrutaron de una experiencia única a puro vóley, amistades y diversión.