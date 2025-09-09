Se habilitó un nuevo sector pavimentado

El Gobierno de San Carlos Centro informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Se trata de calle Moreno entre 1° de Mayo y Juan de Garay, incluyendo las obras hídricas complementarias que contribuirán a mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales.

El mismo, ya se encuentra habilitado al tránsito.

Estos trabajos se llevaron a cabo con maquinarias y personal del Municipio.