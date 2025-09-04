Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy jueves 4 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 84 años, el Señor Rubens Roberto Fresco.

Necrológicas04 de septiembre de 2025
SENTIR

Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de Mayo 530 y serán sepultados mañana en el Crematorio Municipal de San Carlos Centro, partiendo el servicio de la sala a la hora10:15. (El valor equivalente a ofrendas florales sea donado a la Fundación Virgen de Luján). Servicio Sentir Carruajes.

