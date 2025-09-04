Lo más visto

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 31 de agosto de 2025 Falleció hoy domingo 31 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 59 años, el Señor Ariel Eduardo Kling.

Concejales de Alternativa proponen “Alcohol Cero al Volante” en la ciudad Política 03 de septiembre de 2025 En el Concejo Municipal de San Carlos Centro, los concejales de Alternativa Sancarlina, Gabriel Otazo, Carina Bassi y Elina Terisotto, presentaron un proyecto de ordenanza que busca establecer la política de Alcohol Cero al Volante en la ciudad.

Finalizó la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad Locales 04 de septiembre de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

La inteligencia artificial reveló las apps más tóxicas para la salud mental Tecnología 04 de septiembre de 2025 Un análisis de la IA puso bajo la lupa las plataformas más populares y advirtió sobre su impacto en la autoestima, la concentración y el bienestar emocional.

Saludo del Concejo Municipal de San Carlos Centro en el Día de la Secretaria Política 04 de septiembre de 2025 En el Día de la Secretaria, queremos reconocer y agradecer de manera especial a Gabriela Preti, secretaria del Concejo Municipal, por su compromiso, responsabilidad y calidez en cada tarea diaria.

Colisión entre una moto y una camioneta Policiales 04 de septiembre de 2025 Ocurrió cerca de la hora 12:30 de este jueves en Mitre y Lorenzo Bessone de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 04 de septiembre de 2025 Falleció hoy jueves 4 de septiembre en Esperanza a la edad de 84 años, la Señora Lea Juana Hammerly.