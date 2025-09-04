Necrológicas Sentir Carruajes

Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas04 de septiembre de 2025
Falleció hoy jueves 4 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 84 años, el Señor Rubens Roberto Fresco.
Falleció hoy jueves 4 de septiembre en San Carlos a la edad de 89 años, la Señora Dora Anita Leschenne viuda de Gaitán.Necrológicas04 de septiembre de 2025
Falleció hoy jueves 4 de septiembre en Esperanza a la edad de 84 años, la Señora Lea Juana Hammerly.
Falleció hoy domingo 31 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 59 años, el Señor Ariel Eduardo Kling.
Falleció hoy Viernes 29 de Agosto a la edad de 83 años, el Señor Oscar Héctor Michelino "Pochi".
Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.
Condolencias de la Sociedad Rural de San Carlos.
Falleció ayer domingo 24 de agosto a la edad de 79 años, la Señora Norma Engel viuda de Kloster.
Un estudio reveló los daños que podría producir el diálogo de adolescentes con la inteligencia artificial de Meta AI.
En el Concejo Municipal de San Carlos Centro, los concejales de Alternativa Sancarlina, Gabriel Otazo, Carina Bassi y Elina Terisotto, presentaron un proyecto de ordenanza que busca establecer la política de Alcohol Cero al Volante en la ciudad.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
Un análisis de la IA puso bajo la lupa las plataformas más populares y advirtió sobre su impacto en la autoestima, la concentración y el bienestar emocional.
El recorrido de las sugerencias alimentarias muestra cómo la ciencia y la cultura transformaron la percepción de una alimentación equilibrada, con un enfoque actual en la variedad y la calidad de las comidas.
En el Día de la Secretaria, queremos reconocer y agradecer de manera especial a Gabriela Preti, secretaria del Concejo Municipal, por su compromiso, responsabilidad y calidez en cada tarea diaria.
Ocurrió cerca de la hora 12:30 de este jueves en Mitre y Lorenzo Bessone de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito.
En la mañana de hoy, en el patio de armas de la Jefatura Departamental de Esperanza, fue puesto formalmente en funciones el recientemente designado Segundo Jefe de la Unidad Regional XI Director de Policía Lic. Ricardo Oscar Mandar.