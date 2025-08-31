Necrológicas Sentir Carruajes

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas29 de agosto de 2025
Falleció hoy Viernes 29 de Agosto a la edad de 83 años, el Señor Oscar Héctor Michelino "Pochi".
Falleció hoy domingo 31 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 59 años, el Señor Ariel Eduardo Kling.Necrológicas31 de agosto de 2025
Sus restos son velados en sala comunal de San Carlos Sud y serán sepultados mañana en el Cementerio de dicha localidad a la hora 10:00. Servicio Sentir Carruajes.
Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.
Condolencias de la Sociedad Rural de San Carlos.
Falleció ayer domingo 24 de agosto a la edad de 79 años, la Señora Norma Engel viuda de Kloster.
Falleció hoy sábado 23 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 53 años, el señor Gerardo David Nuñez.
Falleció hoy Viernes 22 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 82 años, la Señora Ana Teresa Hischier viuda de Ambort.
Falleció hoy martes 19 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 90 años, la Señora Dinorah Esther Bolis “Negra”.
