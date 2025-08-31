Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy domingo 31 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 59 años, el Señor Ariel Eduardo Kling.

Necrológicas31 de agosto de 2025
SENTIR

Sus restos son velados en sala comunal de San Carlos Sud y serán sepultados mañana en el Cementerio de dicha localidad a la hora 10:00. Servicio Sentir Carruajes.

