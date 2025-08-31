Lo más visto

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 25 de agosto de 2025 Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.

El eclipse lunar total más largo del año llega con la “Luna de Sangre” Interés General 28 de agosto de 2025 El 7 de septiembre de 2025 ocurrirá el eclipse lunar total más largo del año, con 82 minutos de totalidad. El fenómeno no será visible en Argentina, pero podrá seguirse en vivo por Internet. Te contamos los horarios y detalles.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 29 de agosto de 2025 Falleció hoy Viernes 29 de Agosto a la edad de 83 años, el Señor Oscar Héctor Michelino "Pochi".

SUBE: por una disposición de Nación, hay que actualizar las tarjetas en las TAS para mantener los beneficios provinciales Provinciales 30 de agosto de 2025 A raíz de una medida dispuesta por Nación, para que se sigan aplicando los beneficios -como el Boleto Educativo- los usuarios con tarjeta física deben realizar una actualización obligatoria en las Terminales Automáticas SUBE. En el caso de personas con certificado de discapacidad y sus acompañantes, el trámite puede completarse a través de la App SUBE, en las terminales automáticas o en los comercios habilitados al momento de acreditar saldo.

Se posterga la Plaza del Domingo Locales 30 de agosto de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro informa que, con motivo de los pronósticos climáticos desfavorables, “LA PLAZA DEL DOMINGO” prevista para mañana en el Paseo Parque de la Ciudad ha sido REPROGRAMADA para el PRÓXIMO DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE.

Benjamín Peralta y el primer paso hacia Europa Polideportivo 31 de agosto de 2025 El piloto de San Carlos Centro, Santa Fe; estará participando de la Pretemporada europea de velocidad con el Hadden Sports de España. El joven de 14 años y campeón Latinoamericano de R15, se sumará a los trabajos deportivos que realizará con el equipo español y también junto al argentino Lucas Gutiérrez, actual piloto de la Copa Yamaha R7.