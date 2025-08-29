Necrológicas Ostta Sepelios

Lo más visto

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 25 de agosto de 2025 Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.

El eclipse lunar total más largo del año llega con la “Luna de Sangre” Interés General 28 de agosto de 2025 El 7 de septiembre de 2025 ocurrirá el eclipse lunar total más largo del año, con 82 minutos de totalidad. El fenómeno no será visible en Argentina, pero podrá seguirse en vivo por Internet. Te contamos los horarios y detalles.

Anticipan para el sábado alerta amarilla por tormentas y lluvias 28 de agosto de 2025 El Servicio Meteorológico indicó que tras un viernes soleado y agradable, llegarán los fenómenos fuertes. Las lluvias abundantes se extenderán todo el fin de semana. El pronóstico.

Se inició la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad Locales 29 de agosto de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro informa que comenzaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.

Hoy viernes, nueva edición de “Adultos en acción, viviendo sin permiso” Locales 29 de agosto de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a sintonizar el Programa “ADULTOS EN ACCIÓN, VIVIENDO SIN PERMISO” que se emitirá HOY VIERNES 29 DE AGOSTO a las 09:00 hs. con repetición a las 18:00 hs. a través del Servicio Municipal de Radiodifusión FM SAN CARLOS 107.7.