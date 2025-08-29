Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Viernes 29 de Agosto a la edad de 83 años, el Señor Oscar Héctor Michelino "Pochi".

Necrológicas29 de agosto de 2025
OSTTA

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana Sábado 30 de Agosto a las 10:30 horas de la sala hacia el Cementerio Municipal. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

Te puede interesar
Lo más visto