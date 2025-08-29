Necrológicas Ostta Sepelios
Falleció hoy Viernes 29 de Agosto a la edad de 83 años, el Señor Oscar Héctor Michelino "Pochi".Necrológicas29 de agosto de 2025
Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana Sábado 30 de Agosto a las 10:30 horas de la sala hacia el Cementerio Municipal. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios
Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas25 de agosto de 2025
Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.
Condolencias de la Sociedad RuralNecrológicas25 de agosto de 2025
Condolencias de la Sociedad Rural de San Carlos.
Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas25 de agosto de 2025
Falleció ayer domingo 24 de agosto a la edad de 79 años, la Señora Norma Engel viuda de Kloster.
Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas23 de agosto de 2025
Falleció hoy sábado 23 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 53 años, el señor Gerardo David Nuñez.
Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas22 de agosto de 2025
Falleció hoy Viernes 22 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 82 años, la Señora Ana Teresa Hischier viuda de Ambort.
Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas19 de agosto de 2025
Falleció hoy martes 19 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 90 años, la Señora Dinorah Esther Bolis “Negra”.
Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas17 de agosto de 2025
Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.
Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas25 de agosto de 2025
Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.
Continuo acompañamiento a los microemprendedores de San Carlos SudLocales28 de agosto de 2025
Se continúa apoyando a los emprendedores de la localidad.
El eclipse lunar total más largo del año llega con la “Luna de Sangre”Interés General28 de agosto de 2025
El 7 de septiembre de 2025 ocurrirá el eclipse lunar total más largo del año, con 82 minutos de totalidad. El fenómeno no será visible en Argentina, pero podrá seguirse en vivo por Internet. Te contamos los horarios y detalles.
Condolencias de la Sociedad RuralNecrológicas28 de agosto de 2025
Anticipan para el sábado alerta amarilla por tormentas y lluvias28 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico indicó que tras un viernes soleado y agradable, llegarán los fenómenos fuertes. Las lluvias abundantes se extenderán todo el fin de semana. El pronóstico.
Se inició la pavimentación de un nuevo sector de la ciudadLocales29 de agosto de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro informa que comenzaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
Hoy viernes, nueva edición de “Adultos en acción, viviendo sin permiso”Locales29 de agosto de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a sintonizar el Programa “ADULTOS EN ACCIÓN, VIVIENDO SIN PERMISO” que se emitirá HOY VIERNES 29 DE AGOSTO a las 09:00 hs. con repetición a las 18:00 hs. a través del Servicio Municipal de Radiodifusión FM SAN CARLOS 107.7.
Cambios y aumentos en Spotify: Cuánto pasará a costar cada planTecnología29 de agosto de 2025
Spotify anunciaron aumentos significativos. Conocé todos los detalles.
El electrodoméstico que consume 4 veces más energía que un lavarropas nuevo y muchos argentinos conservan en sus casasInterés General29 de agosto de 2025
En la vida doméstica, algunos dispositivos incrementan el gasto energético mensual y alteran el presupuesto familiar de manera significativa.
Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas29 de agosto de 2025
Falleció hoy Viernes 29 de Agosto a la edad de 83 años, el Señor Oscar Héctor Michelino "Pochi".