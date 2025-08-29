El Intendente Juan José Placenzotti visitó el Taller de Educación Manual Nº 58 “Luis Borruat”

El Intendente Juan José Placenzotti visitó el Taller de Educación Manual Nº 58 “Luis Borruat” y se reunió con el Director Silvio Biech para dar a conocer lo que se compró con lo recibido en el F.A.E.

Videos29 de agosto de 2025

En el establecimiento en horas de la mañana de este viernes los referentes informaron a los medios sobre lo que se invirtió con los fondos del F.A.E. y además se refirieron a los festejos por los 125 años de la institución que se celebrará el 5 de septiembre próximo. 

