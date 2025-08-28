Lo más visto

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 25 de agosto de 2025 Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.

Condolencias de la Sociedad Rural Necrológicas 25 de agosto de 2025 Condolencias de la Sociedad Rural de San Carlos.

Condenaron a ocho años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su nieta en San Carlos Sud y en San Carlos Norte Policiales 25 de agosto de 2025 Tiene 65 años y cometió los ilícitos durante la infancia de la víctima. La sentencia fue dispuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal Alejandro Benítez estuvo a cargo de la investigación penal y también representó al MPA en el debate.

Spotify suma chat y permitirá compartir música entre usuarios Tecnología 27 de agosto de 2025 Desde el 1° de septiembre, la plataforma incorporará “Messages”, un servicio que habilita conversaciones privadas y el intercambio de canciones sin salir de la aplicación.

Menos burocracia: Santa Fe digitaliza completamente el Certificado del Registro de la Propiedad Política 27 de agosto de 2025 "Santa Fe avanza en un proceso de modernización para llegar a la digitalización plena”, remarcó el gobernador al presentar el Certificado Digital del Registro de la Propiedad, un trámite que desde ahora se realizará 100 % online.

Curso de Panadería con Masa Madre en el Campus Universitario Municipal Locales 28 de agosto de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.