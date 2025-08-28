Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas25 de agosto de 2025
Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.
Condolencias de la Sociedad Rural de San Carlos.
Falleció ayer domingo 24 de agosto a la edad de 79 años, la Señora Norma Engel viuda de Kloster.
Falleció hoy sábado 23 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 53 años, el señor Gerardo David Nuñez.
Falleció hoy Viernes 22 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 82 años, la Señora Ana Teresa Hischier viuda de Ambort.
Falleció hoy martes 19 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 90 años, la Señora Dinorah Esther Bolis “Negra”.
Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en la ciudad de Esperanza a la edad de 73 años, el Señor Juan Manuel Zanuttini.
Tiene 65 años y cometió los ilícitos durante la infancia de la víctima. La sentencia fue dispuesta por unanimidad en el marco de un juicio oral que se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El fiscal Alejandro Benítez estuvo a cargo de la investigación penal y también representó al MPA en el debate.
El viernes 7 de noviembre Chiafredo organiza la 16º edición de la Expo Vinos “Entre Cielos” en la Sociedad Rural de San Carlos. (Foto archivo).
Desde el 1° de septiembre, la plataforma incorporará “Messages”, un servicio que habilita conversaciones privadas y el intercambio de canciones sin salir de la aplicación.
"Santa Fe avanza en un proceso de modernización para llegar a la digitalización plena”, remarcó el gobernador al presentar el Certificado Digital del Registro de la Propiedad, un trámite que desde ahora se realizará 100 % online.
El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
Se continúa apoyando a los emprendedores de la localidad.
El 7 de septiembre de 2025 ocurrirá el eclipse lunar total más largo del año, con 82 minutos de totalidad. El fenómeno no será visible en Argentina, pero podrá seguirse en vivo por Internet. Te contamos los horarios y detalles.