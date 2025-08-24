Se realizó el Torneo Clausura de Newcom en el Club Central

Se llevó a cabo este fin de semana en el Club Central San Carlos el Torneo Clausura de Newcom 2025.

La Profesora de Newcom del Club Central Gabriela Notta comentó a nuestro medio de comunicación que este sábado comenzó el Torneo Clausura con las categorías + 60 femenino y + 60 mixto y este domingo con + 50 femenino y + 50 mixto.

Además, específico, entre otros puntos, que “en cada categoría participan entre 8 y 12 equipos de diferentes localidades”. 

Por último, invitó a todos los interesados a participar de este deporte y se refirió al Torneo Nacional que se realiza en noviembre en el Club Central, en el que ya cuentan con casi 50 equipos que vienen de toda la Argentina.

