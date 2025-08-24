Se realizó el Torneo Clausura de Newcom en el Club Central

El Club Central festeja 99 años con una Cena AniversarioPolideportivo20 de agosto de 2025
El sábado 6 de septiembre a la hora 21:00 el Club Central San Carlos festeja 99 años de vida institucional con una Cena Aniversario en Letoile Disco.
Se llevó a cabo este fin de semana en el Club Central San Carlos el Torneo Clausura de Newcom 2025.Polideportivo24 de agosto de 2025
La Profesora de Newcom del Club Central Gabriela Notta comentó a nuestro medio de comunicación que este sábado comenzó el Torneo Clausura con las categorías + 60 femenino y + 60 mixto y este domingo con + 50 femenino y + 50 mixto.
Además, específico, entre otros puntos, que “en cada categoría participan entre 8 y 12 equipos de diferentes localidades”.
Por último, invitó a todos los interesados a participar de este deporte y se refirió al Torneo Nacional que se realiza en noviembre en el Club Central, en el que ya cuentan con casi 50 equipos que vienen de toda la Argentina.
En marzo de 2026, el mundo será testigo del esperado cruce entre Lionel Messi y su sucesor en el Barcelona, Lamine Yamal, cuando Argentina y España se enfrenten por la Finalissima 2026.
En horas de la tarde de este jueves presentaron el Torneo Internacional de Fútbol Femenino “Argentinito” y realizaron el sorteo de las zonas, en el Auditorio de la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino de la ciudad de San Carlos Centro.
El Club Atlético Argentino informa que se encuentra en marcha una importante obra de infraestructura en el predio: la construcción de los vestuarios de la Cancha Nº2, una mejora significativa que continúa fortaleciendo el desarrollo integral de la institución.
El Fútbol Femenino del Club Central San Carlos se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga Esperancina, después de una emocionante final contra Libertad de San Jerónimo.
El Club Atlético Argentino expresa su profundo orgullo por el desempeño de las jugadoras de la categoría Sub 15, quienes lograron una victoria por 3 a 2 en el partido de vuelta de la final disputado ante Unión de Esperanza.
Desde la Comisión Organizadora del Torneo Internacional Argentinito Femenino queremos compartir con mucha alegría que ya se han completado los cupos en la categoría Sub 12.
El fin de semana el Club Central San Carlos fue sede regional, de la primera etapa de la Copa Provincial Sub 14 de la Federación Santafesina de Vóley.
Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.
De acuerdo a un relevamiento de especialistas, estos los mejores dispositivos móviles para sacar las mejores fotos y filmar videos de calidad.
Ocurrió en Belgrano y Almafuerte de la ciudad de San Carlos Centro cerca de la hora 10:30 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Será del 27,89%, según el decreto 1792 firmado por el gobernador Pullaro. Mediante el decreto 1792 firmado por este jueves por el gobernador Maximiliano Pullaro, la provincia autoriza un aumento del 27,89% para los servicios de transporte público de pasajeros.
Falleció hoy Viernes 22 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 82 años, la Señora Ana Teresa Hischier viuda de Ambort.
Falleció hoy sábado 23 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 53 años, el señor Gerardo David Nuñez.
Mientras algunos la utilizan para obtener respuestas rápidas y a modo de recreación, otros buscan la manera de minimizar su presencia en la aplicación.
Cerca de las 19:30 horas de este sábado, la Comisaría 16ta tomó conocimiento que un joven de 24 años de edad había sido víctima de un hurto, dado a que autores desconocidos habrían ingresado por la parte trasera de su casa por un ventanal.
En horas de la tarde de este domingo se realizó la Kermesse de las Infancias, organizada por el Club Atlético Argentino y su Mutual.