Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy sábado 23 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 53 años, el señor Gerardo David Nuñez.

Sus restos partirán hoy Sábado 23 de Agosto para el cementerio municipal desde la sala situada en calle Moreno 438 a las 11:00 horas. Ostta Sepelios

