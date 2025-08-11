Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Lunes 11 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 85 años el Señor Alfredo Juan Tosello "Fredo".

Necrológicas11 de agosto de 2025
OSTTA
Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana Martes 12 de Agosto a las 10:00 horas hacia el Cementerio Municipal de San Carlos Centro. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

