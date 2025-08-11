Lo más visto

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 06 de agosto de 2025 Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 79 años, el Señor Miguel Ángel Saretto "Manolo".

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 07 de agosto de 2025 Falleció hoy jueves 7 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Esther Vilma Adalid viuda de Pedrazzoli.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 07 de agosto de 2025 Falleció hoy Jueves 7 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 74 años, el señor Jorge Alberto Bernardi.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 10 de agosto de 2025 Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 96 años, la Señora Lilia Made Bessone viuda de Stettler.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 10 de agosto de 2025 Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en la ciudad de Santa Fe a la edad de 71 años, la Señora Alicia Beatriz Terisotto viuda de Ceratto.

Sustrajeron una camioneta 10 de agosto de 2025 El hecho se produjo cerca de las 3 de la madrugada de este domingo, en Belgrano 79 de la ciudad de San Carlos Centro.

Feriados de agosto: ¿Fin de semana largo? Interés General 11 de agosto de 2025 El Gobierno dispuso un día no laborable para armar un fin de semana largo, pero no todos tendrán descanso.