Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas10 de agosto de 2025
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en la ciudad de Santa Fe a la edad de 71 años, la Señora Alicia Beatriz Terisotto viuda de Ceratto.
Falleció hoy Lunes 11 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 85 años el Señor Alfredo Juan Tosello "Fredo".Necrológicas11 de agosto de 2025
Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana Martes 12 de Agosto a las 10:00 horas hacia el Cementerio Municipal de San Carlos Centro. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 96 años, la Señora Lilia Made Bessone viuda de Stettler.
Falleció hoy Jueves 7 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 74 años, el señor Jorge Alberto Bernardi.
Falleció hoy jueves 7 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Esther Vilma Adalid viuda de Pedrazzoli.
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 79 años, el Señor Miguel Ángel Saretto "Manolo".
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en Santa Fe a la edad de 71 años, el Señor Daniel Carlos Vicco.
Falleció ayer lunes 4 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 66 años, el Señor Sergio Conrado Primo “Cacho”.
Falleció hoy martes 29 de julio en San Carlos Centro a la edad de 72 años, la Señora Noemí Rosa Zappa de Besson.
