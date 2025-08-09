Exitosa jornada con exposiciones sobre nuevas tecnologías, producción y análisis agroclimático en la Sociedad Rural de San Carlos

Taller grupal vivencial de Constelaciones Familiares. “Raíces que sostienen, alas que impulsan”Locales09 de agosto de 2025
Se realizará un taller grupal vivencial de Constelaciones Familiares, un espacio profundo de mirada y transformación.
Continuando con el Ciclo de Conferencias de la Sociedad Rural de San Carlos se realizó el Segundo Encuentro este jueves en la entidad.Locales09 de agosto de 2025
Continuando con el Ciclo de Conferencias de la Sociedad Rural de San Carlos se realizó el Segundo Encuentro este jueves en la entidad.
La programación comenzó cerca de las 16:00 y culminó a las 20:00 horas, la que contó con exposiciones de cinco empresas que desarrollaron diferentes temáticas y a la que asistieron productores y público en general.
En este sentido el Presidente de la Sociedad Rural Miguel Giacosa manifestó, entre otros puntos, “estamos muy contentos con esta propuesta que llevamos a cabo desde la institución que nos permitió actuar con el productor y con las empresas y generar así un muy buen vínculo”.
En tanto la Climatóloga Gabriela Marcora, quien cerró este encuentro de capacitación para el sector, que se llevó a cabo por primera vez, analizó la tendencia climática para el próximo trimestre (agosto-septiembre-octubre) y anunció que “las precipitaciones futuras están dentro del parámetro normal o levemente superior de lo que se espera para este trimestre en términos estadísticos así que son buenas noticias para este momento tan crítico del cultivo”.
Se realizará un taller grupal vivencial de Constelaciones Familiares, un espacio profundo de mirada y transformación.
El Área de Gestión Social del Club Atlético Argentino, junto al plantel de Fútbol Mayor, impulsa una nueva campaña solidaria destinada a reunir juguetes que serán entregados a niños y niñas de nuestra comunidad.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que comenzaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
Müller Comisiones de Franco Müller realiza trámites y encomiendas en general de lunes a viernes.
El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.)
La Escuela Taller de Educación Manual Nº58 “Luis Borruat” realizará el acto en conmemoración del 125º Aniversario de la institución educativa. (Foto archivo).
En la localidad de San Carlos Norte comienzan las celebraciones religiosas para honrar a los Santos Patronos, Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. (Foto archivo)
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la muestra “MOSAICOS, COLOR Y MOVIMIENTO” del reconocido artista santafesino Juan Carlos Basílico. La misma, se desarrollará en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada el jueves 14 de agosto a las 19:00 hs.
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en Santa Fe a la edad de 71 años, el Señor Daniel Carlos Vicco.
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 79 años, el Señor Miguel Ángel Saretto "Manolo".
Falleció hoy jueves 7 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Esther Vilma Adalid viuda de Pedrazzoli.
El pasado fin de semana, personal de Agrupación Cuerpos de esta Unidad Regional XI desarrolló tareas de patrullaje dinámicos en diferentes zonas de la ciudad de Esperanza donde logró identificar motovehículos que no cumplían con la reglamentación vigente para poder circular.
Falleció hoy Jueves 7 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 74 años, el señor Jorge Alberto Bernardi.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que comenzaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
El programa Mascotas Las Colonias realizará un nuevo operativo de castración este miércoles 13 de agosto en San Carlos Centro. Los turnos se solicitan al 3404-529751
Expertos en protección digital advierten sobre técnicas que aprovechan enlaces engañosos al pie de mensajes masivos para recolectar datos privados y acceder a fondos
El Área de Gestión Social del Club Atlético Argentino, junto al plantel de Fútbol Mayor, impulsa una nueva campaña solidaria destinada a reunir juguetes que serán entregados a niños y niñas de nuestra comunidad.
Se realizará un taller grupal vivencial de Constelaciones Familiares, un espacio profundo de mirada y transformación.