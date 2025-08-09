Exitosa jornada con exposiciones sobre nuevas tecnologías, producción y análisis agroclimático en la Sociedad Rural de San Carlos

Continuando con el Ciclo de Conferencias de la Sociedad Rural de San Carlos se realizó el Segundo Encuentro este jueves en la entidad.

La programación comenzó cerca de las 16:00 y culminó a las 20:00 horas, la que contó con exposiciones de cinco empresas que desarrollaron diferentes temáticas y a la que asistieron productores y público en general.

En este sentido el Presidente de la Sociedad Rural Miguel Giacosa manifestó, entre otros puntos, “estamos muy contentos con esta propuesta que llevamos a cabo desde la institución que nos permitió actuar con el productor y con las empresas y generar así un muy buen vínculo”.

En tanto la Climatóloga Gabriela Marcora, quien cerró este encuentro de capacitación para el sector, que se llevó a cabo por primera vez, analizó la tendencia climática para el próximo trimestre (agosto-septiembre-octubre) y anunció que “las precipitaciones futuras están dentro del parámetro normal o levemente superior de lo que se espera para este trimestre en términos estadísticos así que son buenas noticias para este momento tan crítico del cultivo”.