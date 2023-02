¿Por qué resulta fundamental elegir cuidadosamente el tipo de maquillaje que vas a usar?

Más allá del factor estético que hay que tener en cuenta al momento de elegir el maquillaje que vas a usar, la calidad de los productos también influye considerablemente en la salud de la piel y en las repercusiones a largo plazo que puede tener. Resulta fundamental tener en cuenta la forma en la que se puede remover el maquillaje, ya que no todas las compañías ofrecen las mismas alternativas en este sentido, y el agua micelar no siempre es 100% efectiva.

Es por estos motivos que, a continuación, te contaremos cómo elegir el maquillaje correcto para tu tipo de piel y, asimismo, te daremos algunos consejos estéticos para que puedas expresar mejor tu elección en este sentido. De esta manera, es posible conseguir mejores resultados notablemente visibles con tan solo unos pocos cambios y con la incorporación de algunos hábitos de cuidado particulares muy simples.

La calidad es lo más importante

Ahorrar al comprar maquillaje es una muy mala decisión, debido a que puede conllevar graves problemas de salud a largo plazo, como deterioro del colágeno de la piel o incluso cáncer de piel y manchas permanentes que no se puedan remover. Asimismo, también hay maquillajes que usan tintes que no son aprobados por los entes de regulación de salud o por los entes de regulación de producción, ya que usan animales para realizar sus pruebas o tienen químicos nocivos para la salud humana.

Por lo tanto, si estás buscando dónde comprar maquillaje en Uruguay que sea de buena calidad y a buen precio, es más conveniente optar por marcas importadas que aseguren ser de buena calidad, ya que tienen prestigio a nivel internacional. Además, al emplear mejores productos para ser fabricados, duran mucho más y se puede usar menos base, por ejemplo, para conseguir los mismos resultados. Algunas de las marcas recomendadas que son garantía de buena calidad son las siguientes:

· L’Oreal Paris

· Lancome

· Maybelline NY

· Vogue

· YSL (Yves Saint Laurent)

Obviamente, el precio de estas marcas de maquillaje siempre será más elevado que el resto, pero los resultados y la seguridad que ofrecen realmente lo valen. En caso que no puedas comprar un set de maquillaje completo, debido a que su precio es más elevado, te recomendamos que vayas comprando los productos que puedas y, eventualmente, tendrás una colección completa.

¿Mantener una estética o innovar?

Hay personas que eligen una estética particular y la mantienen a lo largo del tiempo, realizando variaciones mínimas que se ajusten siempre a los parámetros básicos de esa estética. Por ejemplo, si se elige un estilo más estridente, con colores fuertes (rojo, violeta, sombras turquesas, etc.) y siempre se mantiene, puede que en el día a día esta estética no contraste con lo que usarías en una fiesta. Por lo tanto, mantener esta estética resulta siempre llamativa, y no se puede ser más llamativa en ámbitos que resultan excepcionales.

Por su parte, quienes varían su estética dependiendo de la ocasión, pueden optar por las siguientes opciones:

· Maquillaje para el día a día: se opta por un labial de color claro, semejante al tono natural de los labios, y no se usa mucha base ni sombra y, si se usa rímel, se hace un contorno de ojos simple, sin un diseño muy notorio.

· Maquillaje para eventos especiales que no son fiestas: se puede optar por un labial de color rojo o más fuerte para destacar mejor la boca en entornos con baja luz. Asimismo, la sombra puede ser de un color más fuerte para marcar mejor las formas del rostro. La base se recomienda que sea clara, aunque se puede optar por otras alternativas.

Finalmente, hay otras estéticas como la pop o alternativas que son mucho más inventivas y contrastan entre sí. En redes sociales como Pinterest, Tik Tok e Instagram se pueden sacar muy buenas ideas para imitar. Es importante recordar siempre sacarse el maquillaje correctamente y realizar una limpieza facial antes de ir a dormir o al llegar a tu casa, para que los poros puedan respirar y que la grasa facial no se acumule. De esta manera, en el futuro, vas a poder maquillarte con más facilidad y vas a cuidar mejor la salud de tu piel.