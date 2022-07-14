Turnos para vacunarse contra el Covid-19 este viernes

Locales 14 de julio de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de personas para vacunarse contra el Covid-19 este viernes 15 de julio.
13112020-hospital
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Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    SANTIAGO OMAR    39052046
ADASME    SIXTO DAVID    39631848
AGUIRRE    ALEXIS RAMÓN    39857061
AGUIRRE    GUILLERMINA    40036249
AIME    GABRIELA ALEJANDRA    39855325
ALBRECHT    MARIA EMILIA    32068862
ALLOA    STEFANIA    38817747
AMBORDT    ANTONELA MARIA    39630366
AMHERDT    ELINA LORENA    28571347
AMHERDT    MAXIMILIANO    35033791
AMHERDT    LUCAS    40055522
ARAGON    AGUSTINA MILAGROS    39687766
ARNOLDT    DIANA ROMINA    39052091
AYALA    MARÍA DE LOS ANGELES    33949567
BACCHI    FABRICIO GERMÁN    39857044
BADINO    MARIA PAULA    38817770
BALLY    MARCOS JAVIER    39857090
BARGAS    SEBASTIAN    39630317
BARRAZA    ROSANA    23207070
BARRETO    NICOLÁS DAVID    39857038
BARROSO    BRENDA GUADALUPE    39630523
BASSI    FLORENCIA    39857096
BATTAUZ    FABIO DANIEL    39630311
BECKER    BRENDA ANALIA    39947371
BELLON    JOAQUIN MARCELO    39630360
BELTRAN    FRANCISCO    40036220
BERNAOLA    MARLÉN SOFÍA    40278987
BERTELLO    JAZMÍN DE LOS MILAGROS    39659920
BERTINETTI    ELIAS JESUS    39456361
BERTOSSI    JESICA ANAHI    39052059
BESSONE    VICTORIA    31503589
BESSONE    PAULA VICTORIA    39052025
BETIQUE    CAMILA    39857058
BETTIG    ANGEL DAVID    39052071
BETTIG    BRENDA JOANA    40036269
BIELER    NICOLAS    32068849
BLANCHE    PAMELA MILAGROS    40268612
BOSCO    MILENA LUCÍA    39052028
BRAVO    ALICIA CAROLINA    26774101
BÜRCHER    MIGUEL ANTONIO    6307436
BUSTOS    LUCÍA MILAGROS    43164763
CACERES    DAIANA ROCIO    39195137
CAILLET BOIS    SUSANA ANDREA    24063720
CALEGARI    LUCAS ADRIAN    40036205
CAMUZZI    LEANDRO MAXIMILIANO    39052013
CANDIA    DIEGO ERNESTO    29793610
CAPELETTO    KAREN ANDREA    39052001
CASCO    ROBERTO JOSÉ    39661544
CASSINI    ALEXIS DAVID    39052092
CASTILLO    ANTONIO FELIPE    29229005
CEBALLOS    ROMINA    39857066
CECOTTI    AGOSTINA BELÉN    38818783
CHAVARINI    AUGUSTO    39052049
CHIABRANDO    NABILA NEREA    39659914
CIAN    YESICA ALEJANDRA    40277907
CIGNETTI    AGOSTINA    39630315
CLAUSEN    ROSA VERONICA    23758047
CLAUSSEN    BRUNO DANIEL    35033795
CLAUSSEN    BLAS ARMANDO    38723246
COLAUTTI    GASTON    39950895
COLOMBERO KLOS    FRANCISCO RENÉ    39857064
CORDONES    AGOSTINA MICAELA    41633637
CORNIER    FIAMA NOEMI    39052011
CORNIER    FLORENCIA SOLEDAD    39857032
COSTANZO    GISELA LETICIA    33105020
CRAICHIC    FLORENCIA DAIANA    39662056
CRESPI    AGUSTIN OSVALDO    40036211
DE BIASI    AGUSTINA    39052073
DENTE    ANTONELA    37773905
DEVESA    FIORELLA DEL CARMEN    39857018
DIAZ    CRISTIAN    40039332
DONNET    DANIEL HUGO    20140320
DONNET    GASTON ALAIN    40036233
DOSSIO    AYLEN GUADALUPE    39950808
DURO    MARIA JOSE    39456360
EBERHARDT    ESTEBAN JOAQUIN    38723292
EMMERT    MARIA ROSA    10712987
ENRIA    FEDERICO DANIEL    39857003
ESCOBAR    MATIAS GABRIEL    39857086
FABRO    AGUSTINA    39052021
FACTTOR    MAURO DANIEL    39052089
FAVRE    MARIA LAURA    32274604
FAVRE    ROQUE SANTIAGO    39857047
FEDERICHI    BETINA RITA    22308883
FEDERICHI    MACARENA AYELÉN    39630363
FERNANDEZ    LILIANA ELISABETH    39687797
FERNANDEZ BELOSO    CAMILA    39503915
FERRARI    ROCIO BELEN    39687150
FERRARIS    KAREN MELINA    40039337
FERREYRA STOLL    MARILEN ALDANA    38817767
FILLIA    SEBASTIAN ARIEL    39051991
FLEURY    YANINA ALEJANDRA    39857059
FRAU    BRANDON    39661549
FRUTOS    YONATAN ANDRES    39052043
GALLO    DAIANA LUCILA    34563448
GARDIOL    MERCEDES    39857031
GAUTERO    AYRTON LEONEL    39125502
GEREZ    JOSÉ IGNACIO    39454420
GIGENA    MELANI STEFANI    39630592
GIMENEZ DONADIO    SANTIAGO TOMAS    40036238
GIONE    BRIAN EZEQUIEL    40277904
GIROD    MAXIMILIANO FACUNDO    39052099
GODANO    CONRADO JUAN    13459992
GODOY    EZEQUIEL GABRIEL    38817765
GOMEZ    MARÍA FLORENCIA    39753956
GONZALEZ    BRIAN GERMÁN    39857019
GORGO    PAMELA BELEN    39052053
GRILL    CLAUDIO CARLOS    17752789
GUEVARA    AGUSTIN ARMANDO    24473722
GUNTREN    CARINA AYELEN    40036227
HELDNER    GISELA MERCEDES    27887115
HERNANDEZ    JUAN MANUEL    38817746
HERRERA    RUBÉN DAMIÁN    39658717
HUG    CARINA ANDREA    25454381
IMHOFF    GERMAN OSCAR    32068867
IMHOFF    GONZALO MATIAS    33452469
IMHOFF    LEANDRO FEDERICO    35749015
IMHOFF    SANTIAGO    39857007
IMSAND    MARÍA SOLEDAD    26190174
JORGE    DAIANA AYLEN    40036225
KERN    MAURO LUIS    25651966
KESSLER    ROMINA EVA    38817758
KESSLER    IGNACIO GERMAN    40277902
KLENZI    ALEJANDRO DANIEL    30693057
KLOSTER    DANIEL OMAR    39857088
KUCHEN    REGINA ELENA    21413456
KUCHEN    MARISOL DANIELA    39950897
KUNZ    CELINA LUCIA    39662054
KUÑICHEK    GABRIELA INES    37686382
KURIGER    LUCAS EMILIO    39052007
LEIKER    ESTEFANIA    39052023
LEIVA    GIANLUCA JESÚS    39052027
LEIVA    MATÍAS ANDRÉS    39857022
LEIVA    MAILÉN ROSARIO    39857035
LEMOS    ALEXIS LUCAS    39950812
LETERHOS    ERNESTO CELESTINO    39951891
LOSTUZZI    MARIA VICTORIA    39695391
MAIDANA    SILVANA INES    32068816
MANFREDI    AGUSTÍN    39052094
MANZANARES    LUCAS ALEJANDRO    39052038
MARTINEZ    BRUNO    39052070
MASSIMINO    SEBASTIAN    39052004
MEDINA    EZEQUIEL FRANCO    39857085
MEINARDI    LUCAS ARIEL    39052002
MEINARDI    EMILIANO ALEJANDRO    39857004
MEURZET    SOFIA    39052086
MEURZET    NORA DAIANA    39857030
MIERCKE    BRIAN EXEQUIEL    39127566
MORETTI    MARIA FLORENCIA    39857033
MOREYRA    SONIA NORMA ELISABET    31385236
MÜHN    YESICA ANAHI    39662057
NANZER    SUSANA PAOLA    29352878
NUÑEZ    AGOSTINA ELIZABETH    39366986
OLDANI    NAHIR LÍA    39052088
OLIVERO    LEANDRO EXEQUIEL    39052008
PAEZ    ENZO LAUTARO    39857006
PALACIOS    GIMENA CAMILA    40036202
PALAVECINO    ALEXIS FACUNDO    39856015
PAOLONI    GERMÁN    39857083
PERREN    MARIELA BEATRIZ    23422950
PERREN    BERNARDO    39052041
PERREN    FABIANA EVELIN    40036224
PIERUCCIONI    YESICA PAMELA    36776850
PINCIROLI    MATIAS FRANCISCO    39052031
PIOLI    CRISTIAN CESAR    22324782
PRETTO    SEBASTIÁN ANDRÉS    39857079
QUIROGA    SERGIO LUIS    39052030
QUIROGA    DAIANA ALEJANDRA    40269478
QUISPE RAMIREZ    JONATAN RODRIGO    43841606
RAMIREZ    LOANA BELÉN    40036242
RAMOS    NADIA GERALDINE    40036207
REIBLE    CÉSAR IGNACIO    35749396
REISCH    JENIFER LEONELA    39661501
RENK    LUCIA YASMIN    39661550
RIOS    SANDRO ARIEL    23350714
RIVAROLA    ESEQUIEL NICOLÁS    39857037
ROBLES    YAMILA SOLEDAD    39857057
RODRIGUEZ    MARIA SUSANA    18106968
ROJAS    AYELEN ROCIO    40556078
ROMAN    SANTIAGO AGUSTIN    39454413
ROMANO    DAIANA GUADALUPE    39052055
ROSSI    FLORENCIA    39630321
ROSSI    ARACELI BEATRIZ    39052058
RUIZ    LUIS ALEJANDRO    39052047
RUIZ    ANDREA ESTEFANIA    39052072
SATTLER    YANINA GUADALUPE    39630301
SATTLER    KAREN MILAGROS    39662051
SAUCEDO    FRANCO    39052005
SCHAMNE    SERGIO GUSTAVO    29793533
SCHINNER    MAURICIO NICOLÁS    39950880
SCHMIDHALTER    SERGIO DANIEL    20389422
SCHNEIDER    ROMINA SOLEDAD    39052037
SEJAS    MELINA VICTORIA    39629443
SENN    MIGUEL LEONARDO    39454473
SERRANO    MARIA ANGELA GUADALUPE    39857060
SILVA    MAXIMILIANO    39630003
SILVEIRA JAIME    SOFÍA INÉS    40036208
SOSA    YAMILA    39857065
STALDER    ROMINA BELÉN    39630384
STANICH MÜLLER    ALEXANDRA EVELYN    40579960
TANK    AGUSTÍN EZEQUIEL    39052026
TANTERA    ABRIL    40036206
TELLO    MARIANA RAMONA    39658726
TOMATIS    EMANUEL    39502547
TORRES    DARA ABIGAIL    39052010
TORREZ    MARIANA GUADALUPE    39457027
VACHINO    MARÍA AGUSTINA    39052098
VALLEJOS    ELEN CARLA    40039336
VERNERI    ELIANA    32176211
VIERA    LUCAS MANUEL    39687659
VIGLIETTI    ESTEFANIA SOLEDAD    39857020
VILLAN    LEONARDO NICOLÁS    39857070
VILLARROEL    GASTÓN NICOLÁS    39857074
WEGGENER    ALEXIS FABIÁN    39051992
YBARRA    CAREN TAMARA    39052034
ZANUTTINI    DAIANA DEL LUJAN    39857092
ZARATE    LEONEL ADRIAN    39857051
ZEITER    CECILIA BELEN    39857098
ZENCLUSSEN    MARÍA BETANIA    39630343
ZMUTT    ELISABET INÉS    33452455
ZUBER    AYLEN DAIANA    39454415
ZURBRIGGEN    JAVIER RUBÉN    25715527
ZURBRIGGEN    LARA AYLEN    41733375
ZURSCHMITTEN    ARIEL MAXIMILIANO    31960699
ZURSCHMITTEN    PAMELA GUADALUPE    39630099

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