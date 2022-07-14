Turnos para vacunarse contra el Covid-19 este viernes
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA SANTIAGO OMAR 39052046
ADASME SIXTO DAVID 39631848
AGUIRRE ALEXIS RAMÓN 39857061
AGUIRRE GUILLERMINA 40036249
AIME GABRIELA ALEJANDRA 39855325
ALBRECHT MARIA EMILIA 32068862
ALLOA STEFANIA 38817747
AMBORDT ANTONELA MARIA 39630366
AMHERDT ELINA LORENA 28571347
AMHERDT MAXIMILIANO 35033791
AMHERDT LUCAS 40055522
ARAGON AGUSTINA MILAGROS 39687766
ARNOLDT DIANA ROMINA 39052091
AYALA MARÍA DE LOS ANGELES 33949567
BACCHI FABRICIO GERMÁN 39857044
BADINO MARIA PAULA 38817770
BALLY MARCOS JAVIER 39857090
BARGAS SEBASTIAN 39630317
BARRAZA ROSANA 23207070
BARRETO NICOLÁS DAVID 39857038
BARROSO BRENDA GUADALUPE 39630523
BASSI FLORENCIA 39857096
BATTAUZ FABIO DANIEL 39630311
BECKER BRENDA ANALIA 39947371
BELLON JOAQUIN MARCELO 39630360
BELTRAN FRANCISCO 40036220
BERNAOLA MARLÉN SOFÍA 40278987
BERTELLO JAZMÍN DE LOS MILAGROS 39659920
BERTINETTI ELIAS JESUS 39456361
BERTOSSI JESICA ANAHI 39052059
BESSONE VICTORIA 31503589
BESSONE PAULA VICTORIA 39052025
BETIQUE CAMILA 39857058
BETTIG ANGEL DAVID 39052071
BETTIG BRENDA JOANA 40036269
BIELER NICOLAS 32068849
BLANCHE PAMELA MILAGROS 40268612
BOSCO MILENA LUCÍA 39052028
BRAVO ALICIA CAROLINA 26774101
BÜRCHER MIGUEL ANTONIO 6307436
BUSTOS LUCÍA MILAGROS 43164763
CACERES DAIANA ROCIO 39195137
CAILLET BOIS SUSANA ANDREA 24063720
CALEGARI LUCAS ADRIAN 40036205
CAMUZZI LEANDRO MAXIMILIANO 39052013
CANDIA DIEGO ERNESTO 29793610
CAPELETTO KAREN ANDREA 39052001
CASCO ROBERTO JOSÉ 39661544
CASSINI ALEXIS DAVID 39052092
CASTILLO ANTONIO FELIPE 29229005
CEBALLOS ROMINA 39857066
CECOTTI AGOSTINA BELÉN 38818783
CHAVARINI AUGUSTO 39052049
CHIABRANDO NABILA NEREA 39659914
CIAN YESICA ALEJANDRA 40277907
CIGNETTI AGOSTINA 39630315
CLAUSEN ROSA VERONICA 23758047
CLAUSSEN BRUNO DANIEL 35033795
CLAUSSEN BLAS ARMANDO 38723246
COLAUTTI GASTON 39950895
COLOMBERO KLOS FRANCISCO RENÉ 39857064
CORDONES AGOSTINA MICAELA 41633637
CORNIER FIAMA NOEMI 39052011
CORNIER FLORENCIA SOLEDAD 39857032
COSTANZO GISELA LETICIA 33105020
CRAICHIC FLORENCIA DAIANA 39662056
CRESPI AGUSTIN OSVALDO 40036211
DE BIASI AGUSTINA 39052073
DENTE ANTONELA 37773905
DEVESA FIORELLA DEL CARMEN 39857018
DIAZ CRISTIAN 40039332
DONNET DANIEL HUGO 20140320
DONNET GASTON ALAIN 40036233
DOSSIO AYLEN GUADALUPE 39950808
DURO MARIA JOSE 39456360
EBERHARDT ESTEBAN JOAQUIN 38723292
EMMERT MARIA ROSA 10712987
ENRIA FEDERICO DANIEL 39857003
ESCOBAR MATIAS GABRIEL 39857086
FABRO AGUSTINA 39052021
FACTTOR MAURO DANIEL 39052089
FAVRE MARIA LAURA 32274604
FAVRE ROQUE SANTIAGO 39857047
FEDERICHI BETINA RITA 22308883
FEDERICHI MACARENA AYELÉN 39630363
FERNANDEZ LILIANA ELISABETH 39687797
FERNANDEZ BELOSO CAMILA 39503915
FERRARI ROCIO BELEN 39687150
FERRARIS KAREN MELINA 40039337
FERREYRA STOLL MARILEN ALDANA 38817767
FILLIA SEBASTIAN ARIEL 39051991
FLEURY YANINA ALEJANDRA 39857059
FRAU BRANDON 39661549
FRUTOS YONATAN ANDRES 39052043
GALLO DAIANA LUCILA 34563448
GARDIOL MERCEDES 39857031
GAUTERO AYRTON LEONEL 39125502
GEREZ JOSÉ IGNACIO 39454420
GIGENA MELANI STEFANI 39630592
GIMENEZ DONADIO SANTIAGO TOMAS 40036238
GIONE BRIAN EZEQUIEL 40277904
GIROD MAXIMILIANO FACUNDO 39052099
GODANO CONRADO JUAN 13459992
GODOY EZEQUIEL GABRIEL 38817765
GOMEZ MARÍA FLORENCIA 39753956
GONZALEZ BRIAN GERMÁN 39857019
GORGO PAMELA BELEN 39052053
GRILL CLAUDIO CARLOS 17752789
GUEVARA AGUSTIN ARMANDO 24473722
GUNTREN CARINA AYELEN 40036227
HELDNER GISELA MERCEDES 27887115
HERNANDEZ JUAN MANUEL 38817746
HERRERA RUBÉN DAMIÁN 39658717
HUG CARINA ANDREA 25454381
IMHOFF GERMAN OSCAR 32068867
IMHOFF GONZALO MATIAS 33452469
IMHOFF LEANDRO FEDERICO 35749015
IMHOFF SANTIAGO 39857007
IMSAND MARÍA SOLEDAD 26190174
JORGE DAIANA AYLEN 40036225
KERN MAURO LUIS 25651966
KESSLER ROMINA EVA 38817758
KESSLER IGNACIO GERMAN 40277902
KLENZI ALEJANDRO DANIEL 30693057
KLOSTER DANIEL OMAR 39857088
KUCHEN REGINA ELENA 21413456
KUCHEN MARISOL DANIELA 39950897
KUNZ CELINA LUCIA 39662054
KUÑICHEK GABRIELA INES 37686382
KURIGER LUCAS EMILIO 39052007
LEIKER ESTEFANIA 39052023
LEIVA GIANLUCA JESÚS 39052027
LEIVA MATÍAS ANDRÉS 39857022
LEIVA MAILÉN ROSARIO 39857035
LEMOS ALEXIS LUCAS 39950812
LETERHOS ERNESTO CELESTINO 39951891
LOSTUZZI MARIA VICTORIA 39695391
MAIDANA SILVANA INES 32068816
MANFREDI AGUSTÍN 39052094
MANZANARES LUCAS ALEJANDRO 39052038
MARTINEZ BRUNO 39052070
MASSIMINO SEBASTIAN 39052004
MEDINA EZEQUIEL FRANCO 39857085
MEINARDI LUCAS ARIEL 39052002
MEINARDI EMILIANO ALEJANDRO 39857004
MEURZET SOFIA 39052086
MEURZET NORA DAIANA 39857030
MIERCKE BRIAN EXEQUIEL 39127566
MORETTI MARIA FLORENCIA 39857033
MOREYRA SONIA NORMA ELISABET 31385236
MÜHN YESICA ANAHI 39662057
NANZER SUSANA PAOLA 29352878
NUÑEZ AGOSTINA ELIZABETH 39366986
OLDANI NAHIR LÍA 39052088
OLIVERO LEANDRO EXEQUIEL 39052008
PAEZ ENZO LAUTARO 39857006
PALACIOS GIMENA CAMILA 40036202
PALAVECINO ALEXIS FACUNDO 39856015
PAOLONI GERMÁN 39857083
PERREN MARIELA BEATRIZ 23422950
PERREN BERNARDO 39052041
PERREN FABIANA EVELIN 40036224
PIERUCCIONI YESICA PAMELA 36776850
PINCIROLI MATIAS FRANCISCO 39052031
PIOLI CRISTIAN CESAR 22324782
PRETTO SEBASTIÁN ANDRÉS 39857079
QUIROGA SERGIO LUIS 39052030
QUIROGA DAIANA ALEJANDRA 40269478
QUISPE RAMIREZ JONATAN RODRIGO 43841606
RAMIREZ LOANA BELÉN 40036242
RAMOS NADIA GERALDINE 40036207
REIBLE CÉSAR IGNACIO 35749396
REISCH JENIFER LEONELA 39661501
RENK LUCIA YASMIN 39661550
RIOS SANDRO ARIEL 23350714
RIVAROLA ESEQUIEL NICOLÁS 39857037
ROBLES YAMILA SOLEDAD 39857057
RODRIGUEZ MARIA SUSANA 18106968
ROJAS AYELEN ROCIO 40556078
ROMAN SANTIAGO AGUSTIN 39454413
ROMANO DAIANA GUADALUPE 39052055
ROSSI FLORENCIA 39630321
ROSSI ARACELI BEATRIZ 39052058
RUIZ LUIS ALEJANDRO 39052047
RUIZ ANDREA ESTEFANIA 39052072
SATTLER YANINA GUADALUPE 39630301
SATTLER KAREN MILAGROS 39662051
SAUCEDO FRANCO 39052005
SCHAMNE SERGIO GUSTAVO 29793533
SCHINNER MAURICIO NICOLÁS 39950880
SCHMIDHALTER SERGIO DANIEL 20389422
SCHNEIDER ROMINA SOLEDAD 39052037
SEJAS MELINA VICTORIA 39629443
SENN MIGUEL LEONARDO 39454473
SERRANO MARIA ANGELA GUADALUPE 39857060
SILVA MAXIMILIANO 39630003
SILVEIRA JAIME SOFÍA INÉS 40036208
SOSA YAMILA 39857065
STALDER ROMINA BELÉN 39630384
STANICH MÜLLER ALEXANDRA EVELYN 40579960
TANK AGUSTÍN EZEQUIEL 39052026
TANTERA ABRIL 40036206
TELLO MARIANA RAMONA 39658726
TOMATIS EMANUEL 39502547
TORRES DARA ABIGAIL 39052010
TORREZ MARIANA GUADALUPE 39457027
VACHINO MARÍA AGUSTINA 39052098
VALLEJOS ELEN CARLA 40039336
VERNERI ELIANA 32176211
VIERA LUCAS MANUEL 39687659
VIGLIETTI ESTEFANIA SOLEDAD 39857020
VILLAN LEONARDO NICOLÁS 39857070
VILLARROEL GASTÓN NICOLÁS 39857074
WEGGENER ALEXIS FABIÁN 39051992
YBARRA CAREN TAMARA 39052034
ZANUTTINI DAIANA DEL LUJAN 39857092
ZARATE LEONEL ADRIAN 39857051
ZEITER CECILIA BELEN 39857098
ZENCLUSSEN MARÍA BETANIA 39630343
ZMUTT ELISABET INÉS 33452455
ZUBER AYLEN DAIANA 39454415
ZURBRIGGEN JAVIER RUBÉN 25715527
ZURBRIGGEN LARA AYLEN 41733375
ZURSCHMITTEN ARIEL MAXIMILIANO 31960699
ZURSCHMITTEN PAMELA GUADALUPE 39630099