Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Martes 12 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 77 años. la señora Mercedes Antonia Klipan de Maglia.

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Martes 12 de Agosto desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 11:30 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios