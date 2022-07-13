Turnos para vacunarse contra el Covid-19 este jueves

Locales 13 de julio de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de personas para vacunarse contra el Covid-19 este jueves 14 de julio.
13112020-hospital
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Apellido    Nombre    Número de Documento

ACEVEDO    CAROLINA BEATRIZ    29551654
ACOSTA    DEBORA ROMINA    34222129
ADROVER    DAIANA LEONOR    39051983
AGUIRRE    JUAN FRANCISCO    31386839
AIMARETTI    RAFAEL VALENTIN    32456206
ALBA    NADIA ALICIA    39051972
ALBORNOZ    MELINA ANELEY    37774792
ALBRECHT    PABLO JOSE    38723250
ALTAMIRANO    ROCÍO VALENTINA    39051982
ALVAREZ    ROQUE ALBERTO    27862146
ALVAREZ    MARIA BEATRIZ    37802444
AMBORT    ROCIO GABRIELA    38727452
AMHERDT    FRANCO CESAR    37830601
AMHERDT    CANDELA    38723266
AMHERDT    KEVIN ELIAS    38723272
AQUINO    MARIA TERESA    21411231
ARAUJO    MELINA GUADALUPE    32274606
ARNOLDT    ANALIA MICAELA    37830776
ARREGUI    MATIAS JESUS    37830682
ARROYO    DAMIAN DAVID    39047455
AYALA    MICHEL HERNAN    39365830
AYALA    JOSÉ MARIO    39454404
BADINO    CARINA MONICA    32068981
BAEZ    ADRIANA SOLEDAD    32274692
BARBAGLIA    JORGELINA RAQUEL    31503700
BARGAS CINQUINI    MARIANELA    32274650
BARRIOS    LUCAS GABRIEL    38386990
BAZAN    MARIA DANIELA    38773476
BELIZAN    JONATAN EMANUEL    39050074
BELLINI    SEBASTIAN LUIS    31503600
BELTRAMONE    JORGELINA SOFIA    37830669
BENDER    MELINA IRENE    29352883
BENITEZ    MARIANA AGUSTINA    38982812
BENITEZ    JONATHAN MAXIMILIANO    38966063
BENTEO    LORENA LUJAN    32262395
BERBERICH    EMANUEL RICARDO    37830786
BERGE    KAREN ANDREA    38817744
BERRA    FLORENCIA    39051974
BERTOLE    AQUILES OSCAR    32274633
BESSON    BEATRIZ ANGÉLICA    14743178
BESSONE    MARCOS    45493203
BESSONE    FABRICIO OMAR    37571932
BETTIG    RENZO LEONARDO    38446443
BETTIG    ELINA DAIANA    38727451
BETTIG    LARA BELEN    39255010
BOGAO    OMAR DANIEL    37686395
BONINO    ARIADNA KAREN    37830747
BOXLER    PRISCILA MAILLEN    39578802
BRACAMONTE    TADEO CRUZ    39051985
BRANDAN    CECILIA ANABELA    38977912
BUGDAHL    LEANDRO MARTÍN    32274709
BULLA    ALCIDES FEDERICO    31023017
CAGNINO    ANDRÉS MIGUEL    31386759
CALVO    FIORELA MILAGROS    38600628
CAPALDI    RICARDO ALEJANDRO    23394621
CAPROLI    MICAELA NATALI    39051927
CARLOTTA    SANTIAGO ARIEL    37830765
CHARLES    WALTER RUBÉN    32274625
CLAUSEN    CESAR RAUL    23758015
CLEMENTZ    CLAUDIA RAQUEL    32098345
COLOMBERO    JOANA ANDREA    32274639
COLOMBERO    NOELIA    32274693
CORDOBA    DAMARIS PAOLA    38447478
CORONEL    ARNALDO ANDRES    31386752
CORONEL    BRAIAN EMANUEL    38817667
CORSINI    FRANCO    37830783
CRESPO    EDUARDO ALEJANDRO    25616045
CUARANTA    NATALIA ANDREA    31960645
CURA    MELINA SOLEDAD    37830778
CURIONI    EDUARDO FRANCISCO    32179494
DEJÓN    LUCAS GABRIEL    38817739
DEVESA    CAROLINA SOLEDAD    32274717
DILLON    TAMARA BELEN    39051975
DONNET    MARIA FERNANDA    38723261
EBERHARDT    JUAN ALBERTO    37830640
EGGEL    MARIA VICTORIA    38723240
ESCOBAR    JORGE LUIS    39051946
EYRAS    LUCIANO EFRAIN    38819073
FARIOLI    VANESA CECILIA    32274686
FASSETTA    JORDANA    39051944
FAVRE    YAZMIN SOLEDAD    39051925
FAVRE    PRISCILA BELÉN    39051973
FERNANDEZ    LUCÍA BELÉN    39687027
FERRARIS    SIMÓN AGUSTÍN    32870980
FERREYRA    MICAELA ANDREA    38450403
FOFFANI    CECILIA INES    37774793
FRANCUCCI    SIXTO EMILIANO    32839460
FRANZEN    LEANDRO DANILO    32068822
FRUTOS    ADRIAN GERARDO    14743193
FUN    OMAR LUCIANO    32371456
GARCIA    CLAUDIO ALBERTO    32290331
GAUNA    VANESA LUCIANA    39051945
GENOVESIO    ELIZABETH    38723167
GEREZ    CARLOS DANIEL    37421167
GERSTNER    PAOLA CARINA    32274658
GIACOMINO    ALEJANDRO RUBÉN    32290337
GIACOSA    CRISTIAN MARTIN    23759923
GIECO    JULIAN ESTEBAN    38896969
GIGENA    FLAVIA NATALI    32886120
GIMENEZ    JUAN CARLOS    20140912
GIMENEZ    MELINA SOLEDAD    39051977
GODANO    FRANCISCO    39051936
GODOY    CRISTIAN EMANUEL    38726818
GOMEZ    GASTON GUILLERMO    37831386
GOMEZ    IVAN MAXIMILIANO    38982606
GONZALEZ    MARINA GUADALUPE    16565146
GORGO    PATRICIO ALEJANDRO    39051950
GROSSO    MARTIN    37830749
GUEDES    MARIA CELESTE    32644809
HERNANDO    ESTEBAN ARIEL    38819010
HILGERT    DARIO JESUS    35772812
HISCHIER    LUISINA BELEN    39051931
HOFFMANN    SOFIA ANDREA    37830787
IMHOFF    ALICIA BEATRIZ    16629433
IMSAND    SILVANA SOLEDAD    32274649
IMSAND    LEANDRO SERGIO    32274676
IMWINKELRIED    RODOLFO EDMUNDO    17353552
IMWINKELRIED    MICAELA BELEN    38723268
KILLER    MARIA BELEN    37830799
KLING    FEDERICO ALEJANDRO    32068967
KUXHAUS    VICTOR HUGO    20546441
LAGGER    ALEJANDRO GASTÓN    32702698
LANFRANCO    MARCELO ALEJANDRO    32332320
LEDESMA    ALFREDO OSCAR    17621547
LEDESMA    ERIKA ANTONELLA    41732797
LEIKER    ANDREA GUADALUPE    26785212
LEIVA    JONATAN AGUSTIN    32274702
LENCINA    ADRIANA ESTER    22193364
LENCINA    AYELEN GUADALUPE    39051989
LOPEZ    KARINA ELIZABETH    32346151
LOPEZ    SILVESTRE MATIAS    37830620
LÓPEZ    MARCOS DAVID    32711144
MARTINELLI    FABRICIO DAMIÁN    39051940
MARTINEZ    ESTEBAN GERARDO    32274642
MARTINEZ    MARCOS GABRIEL    32274721
MARTINEZ    ROCIO BELEN    38723210
MARTINEZ    CATRIEL BRIAN QUIMEY    39630759
MARTINEZ    FRANCO ESTEBAN    39051969
MARTY    BRENDA SOL    38723202
MASCIANGELO    GINO    45343043
MASSE    IVAN EZEQUIEL    37830716
MATHIEU    LOURDES MARIA DE LOS MILAGROS    37831389
MEDINA    ALEXIS ERNESTO    32733170
MENA    JORGE OSMAR    32074286
METTERNICHT    IVÁN    37830706
MIRANDA    MIRIAN RAQUEL    38374168
MONTERO    LAZARO MATIAS    45493206
NANZER    LUCIA GUADALUPE    37830779
NESSIER    DARIO RAUL    37830773
NOVOA    LAURA VIVIANA    32274603
NUSBAUM    MAXIMILIANO RAUL    38727457
ODASSO    MARTIN ARIEL    37773444
OGGIER    EZEQUIEL DAVID    38723242
OLIVERA    KAREN GRISEL    39051953
OTTOLINA    MATÍAS    43843367
PALAVECINO    YESICA BELEN    37761947
PANZANI    MAURO JAVIER    38817669
PAOLETTI    NICOLÁS ALEJANDRO    31978410
PAOLINI    MELISA BELÉN    39051990
PAZ    PAULO OMAR    38897405
PERASSI    MARIA FERNANDA    32327236
PEREZ    CLAUDIO JAVIER    29566943
PEREZ    ALEXIS EDUARDO    37830741
PEREZLINDO    FRANCISCO EZEQUIEL    32274727
PERREN    MARTIN SALVADOR    38135653
PERREN    CAROLINA LUCIA    38723274
PERREN    SABRINA DEL ROSARIO    39051949
PIEROTTI    MAURO ANDRES    32839454
PLACENZOTTI    NATALIA SOLEDAD    32274628
PONS    FACUNDO EVARISTO    39051930
QUARTINO    LEANDRO NICOLAS    38771741
RAMIREZ    LUCAS EXEQUIEL    31873402
RAMOS    MELISA ISABEL    32274745
RAMOS    OSVALDO ANDRES    37830665
RAMOS    DANIEL ALEJANDRO    39118909
REA    OSCAR DARIO    38726939
REY    MARIA CATERINA    39051981
RIOS    NESTOR JOAQUIN    32114651
RIVERO    LOURDES LUJAN    39051908
RIVOIRA    HUMBERTO    31087980
RODRIGUEZ    MARCELA SOLEDAD    38447621
RODRIGUEZ    NOELIA BEATRIZ    40277914
ROJAS    VALERIANO JUAN    16064566
ROMAN    JOSE LUIS    21421260
ROMERO    NICOLÁS FEDERICO    38723234
SACCO    SERGIO JAVIER    25101273
SAIRE    CECILIA BELEN    39254621
SALAMITO    MAIRA BELEN    39051911
SALASEVICIUS    ANGELA NELVIS    31978406
SCHAMNE    MIGUEL ANGEL    23719428
SCHAMNE    FACUNDO JESÚS    39052003
SCHMIDT    PRISCILA SOLEDAD    37830647
SOLDATI    SANTIAGO    38902328
SOTO    CINTIA MARIANA    32724013
SOTTINI    CRISTIAN GABRIEL    38817658
SOVRANO    MARIA BELEN    38817668
SPOTTI    ALEXIS DAVID    39051960
STINSON    IVANA GISELA    26937257
STINSON    SERGIO GASTÓN    32274607
SUAREZ    ROMINA SOLEDAD    45954012
TAPARELLO    LUCAS DARIO    38373950
TELL    VIRGINIA ANDREA    39051928
THEILER    JOSÉ MARTÍN    32330490
TORELLI    EMMANUEL MARTIN    39051910
TORRES    NORBERTO EZEQUIEL    39051951
TRONCOSO    MARIANA LAURA    32274665
TSCHIEDER    ADRIANA RAQUEL    21870430
TUNINETTI    ROMINA CLAUDIA    29483063
UBAIT    DIEGO DAVID    23872543
URRUTIA    LUIS ROBERTO    32274669
VEGA    MARIA LAURA    32330557
VEGLIO    MILAGROS MAGALI    39049970
VERGARA    AUGUSTO BRIAN    37254638
VICENTE    TAMARA GUADALUPE    37830684
VIGGIANI    MARICEL ADRIANA    31955320
WALKER    NICOLAS MARTIN    32456214
WEGGENER    LEONEL JERONIMO    38446449
WÜRGLER    JUAN LEONARDO    32370479
YOST    MARISA DANIELA    21031533
ZAPATA    ALEJANDRO SEBASTIÁN    29924183
ZAPATA    JOANA SOL    38727462
ZARABIA    MATÍAS JERÓNIMO    31516143
ZUCHIATTI    SERGIO DANIEL    32274720
ZURSCHMITTEN    SANTIAGO CARLOS    39251960
ZURVERA    GRACIELA CARINA    25280026

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