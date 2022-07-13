Turnos para vacunarse contra el Covid-19 este jueves
Apellido Nombre Número de Documento
ACEVEDO CAROLINA BEATRIZ 29551654
ACOSTA DEBORA ROMINA 34222129
ADROVER DAIANA LEONOR 39051983
AGUIRRE JUAN FRANCISCO 31386839
AIMARETTI RAFAEL VALENTIN 32456206
ALBA NADIA ALICIA 39051972
ALBORNOZ MELINA ANELEY 37774792
ALBRECHT PABLO JOSE 38723250
ALTAMIRANO ROCÍO VALENTINA 39051982
ALVAREZ ROQUE ALBERTO 27862146
ALVAREZ MARIA BEATRIZ 37802444
AMBORT ROCIO GABRIELA 38727452
AMHERDT FRANCO CESAR 37830601
AMHERDT CANDELA 38723266
AMHERDT KEVIN ELIAS 38723272
AQUINO MARIA TERESA 21411231
ARAUJO MELINA GUADALUPE 32274606
ARNOLDT ANALIA MICAELA 37830776
ARREGUI MATIAS JESUS 37830682
ARROYO DAMIAN DAVID 39047455
AYALA MICHEL HERNAN 39365830
AYALA JOSÉ MARIO 39454404
BADINO CARINA MONICA 32068981
BAEZ ADRIANA SOLEDAD 32274692
BARBAGLIA JORGELINA RAQUEL 31503700
BARGAS CINQUINI MARIANELA 32274650
BARRIOS LUCAS GABRIEL 38386990
BAZAN MARIA DANIELA 38773476
BELIZAN JONATAN EMANUEL 39050074
BELLINI SEBASTIAN LUIS 31503600
BELTRAMONE JORGELINA SOFIA 37830669
BENDER MELINA IRENE 29352883
BENITEZ MARIANA AGUSTINA 38982812
BENITEZ JONATHAN MAXIMILIANO 38966063
BENTEO LORENA LUJAN 32262395
BERBERICH EMANUEL RICARDO 37830786
BERGE KAREN ANDREA 38817744
BERRA FLORENCIA 39051974
BERTOLE AQUILES OSCAR 32274633
BESSON BEATRIZ ANGÉLICA 14743178
BESSONE MARCOS 45493203
BESSONE FABRICIO OMAR 37571932
BETTIG RENZO LEONARDO 38446443
BETTIG ELINA DAIANA 38727451
BETTIG LARA BELEN 39255010
BOGAO OMAR DANIEL 37686395
BONINO ARIADNA KAREN 37830747
BOXLER PRISCILA MAILLEN 39578802
BRACAMONTE TADEO CRUZ 39051985
BRANDAN CECILIA ANABELA 38977912
BUGDAHL LEANDRO MARTÍN 32274709
BULLA ALCIDES FEDERICO 31023017
CAGNINO ANDRÉS MIGUEL 31386759
CALVO FIORELA MILAGROS 38600628
CAPALDI RICARDO ALEJANDRO 23394621
CAPROLI MICAELA NATALI 39051927
CARLOTTA SANTIAGO ARIEL 37830765
CHARLES WALTER RUBÉN 32274625
CLAUSEN CESAR RAUL 23758015
CLEMENTZ CLAUDIA RAQUEL 32098345
COLOMBERO JOANA ANDREA 32274639
COLOMBERO NOELIA 32274693
CORDOBA DAMARIS PAOLA 38447478
CORONEL ARNALDO ANDRES 31386752
CORONEL BRAIAN EMANUEL 38817667
CORSINI FRANCO 37830783
CRESPO EDUARDO ALEJANDRO 25616045
CUARANTA NATALIA ANDREA 31960645
CURA MELINA SOLEDAD 37830778
CURIONI EDUARDO FRANCISCO 32179494
DEJÓN LUCAS GABRIEL 38817739
DEVESA CAROLINA SOLEDAD 32274717
DILLON TAMARA BELEN 39051975
DONNET MARIA FERNANDA 38723261
EBERHARDT JUAN ALBERTO 37830640
EGGEL MARIA VICTORIA 38723240
ESCOBAR JORGE LUIS 39051946
EYRAS LUCIANO EFRAIN 38819073
FARIOLI VANESA CECILIA 32274686
FASSETTA JORDANA 39051944
FAVRE YAZMIN SOLEDAD 39051925
FAVRE PRISCILA BELÉN 39051973
FERNANDEZ LUCÍA BELÉN 39687027
FERRARIS SIMÓN AGUSTÍN 32870980
FERREYRA MICAELA ANDREA 38450403
FOFFANI CECILIA INES 37774793
FRANCUCCI SIXTO EMILIANO 32839460
FRANZEN LEANDRO DANILO 32068822
FRUTOS ADRIAN GERARDO 14743193
FUN OMAR LUCIANO 32371456
GARCIA CLAUDIO ALBERTO 32290331
GAUNA VANESA LUCIANA 39051945
GENOVESIO ELIZABETH 38723167
GEREZ CARLOS DANIEL 37421167
GERSTNER PAOLA CARINA 32274658
GIACOMINO ALEJANDRO RUBÉN 32290337
GIACOSA CRISTIAN MARTIN 23759923
GIECO JULIAN ESTEBAN 38896969
GIGENA FLAVIA NATALI 32886120
GIMENEZ JUAN CARLOS 20140912
GIMENEZ MELINA SOLEDAD 39051977
GODANO FRANCISCO 39051936
GODOY CRISTIAN EMANUEL 38726818
GOMEZ GASTON GUILLERMO 37831386
GOMEZ IVAN MAXIMILIANO 38982606
GONZALEZ MARINA GUADALUPE 16565146
GORGO PATRICIO ALEJANDRO 39051950
GROSSO MARTIN 37830749
GUEDES MARIA CELESTE 32644809
HERNANDO ESTEBAN ARIEL 38819010
HILGERT DARIO JESUS 35772812
HISCHIER LUISINA BELEN 39051931
HOFFMANN SOFIA ANDREA 37830787
IMHOFF ALICIA BEATRIZ 16629433
IMSAND SILVANA SOLEDAD 32274649
IMSAND LEANDRO SERGIO 32274676
IMWINKELRIED RODOLFO EDMUNDO 17353552
IMWINKELRIED MICAELA BELEN 38723268
KILLER MARIA BELEN 37830799
KLING FEDERICO ALEJANDRO 32068967
KUXHAUS VICTOR HUGO 20546441
LAGGER ALEJANDRO GASTÓN 32702698
LANFRANCO MARCELO ALEJANDRO 32332320
LEDESMA ALFREDO OSCAR 17621547
LEDESMA ERIKA ANTONELLA 41732797
LEIKER ANDREA GUADALUPE 26785212
LEIVA JONATAN AGUSTIN 32274702
LENCINA ADRIANA ESTER 22193364
LENCINA AYELEN GUADALUPE 39051989
LOPEZ KARINA ELIZABETH 32346151
LOPEZ SILVESTRE MATIAS 37830620
LÓPEZ MARCOS DAVID 32711144
MARTINELLI FABRICIO DAMIÁN 39051940
MARTINEZ ESTEBAN GERARDO 32274642
MARTINEZ MARCOS GABRIEL 32274721
MARTINEZ ROCIO BELEN 38723210
MARTINEZ CATRIEL BRIAN QUIMEY 39630759
MARTINEZ FRANCO ESTEBAN 39051969
MARTY BRENDA SOL 38723202
MASCIANGELO GINO 45343043
MASSE IVAN EZEQUIEL 37830716
MATHIEU LOURDES MARIA DE LOS MILAGROS 37831389
MEDINA ALEXIS ERNESTO 32733170
MENA JORGE OSMAR 32074286
METTERNICHT IVÁN 37830706
MIRANDA MIRIAN RAQUEL 38374168
MONTERO LAZARO MATIAS 45493206
NANZER LUCIA GUADALUPE 37830779
NESSIER DARIO RAUL 37830773
NOVOA LAURA VIVIANA 32274603
NUSBAUM MAXIMILIANO RAUL 38727457
ODASSO MARTIN ARIEL 37773444
OGGIER EZEQUIEL DAVID 38723242
OLIVERA KAREN GRISEL 39051953
OTTOLINA MATÍAS 43843367
PALAVECINO YESICA BELEN 37761947
PANZANI MAURO JAVIER 38817669
PAOLETTI NICOLÁS ALEJANDRO 31978410
PAOLINI MELISA BELÉN 39051990
PAZ PAULO OMAR 38897405
PERASSI MARIA FERNANDA 32327236
PEREZ CLAUDIO JAVIER 29566943
PEREZ ALEXIS EDUARDO 37830741
PEREZLINDO FRANCISCO EZEQUIEL 32274727
PERREN MARTIN SALVADOR 38135653
PERREN CAROLINA LUCIA 38723274
PERREN SABRINA DEL ROSARIO 39051949
PIEROTTI MAURO ANDRES 32839454
PLACENZOTTI NATALIA SOLEDAD 32274628
PONS FACUNDO EVARISTO 39051930
QUARTINO LEANDRO NICOLAS 38771741
RAMIREZ LUCAS EXEQUIEL 31873402
RAMOS MELISA ISABEL 32274745
RAMOS OSVALDO ANDRES 37830665
RAMOS DANIEL ALEJANDRO 39118909
REA OSCAR DARIO 38726939
REY MARIA CATERINA 39051981
RIOS NESTOR JOAQUIN 32114651
RIVERO LOURDES LUJAN 39051908
RIVOIRA HUMBERTO 31087980
RODRIGUEZ MARCELA SOLEDAD 38447621
RODRIGUEZ NOELIA BEATRIZ 40277914
ROJAS VALERIANO JUAN 16064566
ROMAN JOSE LUIS 21421260
ROMERO NICOLÁS FEDERICO 38723234
SACCO SERGIO JAVIER 25101273
SAIRE CECILIA BELEN 39254621
SALAMITO MAIRA BELEN 39051911
SALASEVICIUS ANGELA NELVIS 31978406
SCHAMNE MIGUEL ANGEL 23719428
SCHAMNE FACUNDO JESÚS 39052003
SCHMIDT PRISCILA SOLEDAD 37830647
SOLDATI SANTIAGO 38902328
SOTO CINTIA MARIANA 32724013
SOTTINI CRISTIAN GABRIEL 38817658
SOVRANO MARIA BELEN 38817668
SPOTTI ALEXIS DAVID 39051960
STINSON IVANA GISELA 26937257
STINSON SERGIO GASTÓN 32274607
SUAREZ ROMINA SOLEDAD 45954012
TAPARELLO LUCAS DARIO 38373950
TELL VIRGINIA ANDREA 39051928
THEILER JOSÉ MARTÍN 32330490
TORELLI EMMANUEL MARTIN 39051910
TORRES NORBERTO EZEQUIEL 39051951
TRONCOSO MARIANA LAURA 32274665
TSCHIEDER ADRIANA RAQUEL 21870430
TUNINETTI ROMINA CLAUDIA 29483063
UBAIT DIEGO DAVID 23872543
URRUTIA LUIS ROBERTO 32274669
VEGA MARIA LAURA 32330557
VEGLIO MILAGROS MAGALI 39049970
VERGARA AUGUSTO BRIAN 37254638
VICENTE TAMARA GUADALUPE 37830684
VIGGIANI MARICEL ADRIANA 31955320
WALKER NICOLAS MARTIN 32456214
WEGGENER LEONEL JERONIMO 38446449
WÜRGLER JUAN LEONARDO 32370479
YOST MARISA DANIELA 21031533
ZAPATA ALEJANDRO SEBASTIÁN 29924183
ZAPATA JOANA SOL 38727462
ZARABIA MATÍAS JERÓNIMO 31516143
ZUCHIATTI SERGIO DANIEL 32274720
ZURSCHMITTEN SANTIAGO CARLOS 39251960
ZURVERA GRACIELA CARINA 25280026