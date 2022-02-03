Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este viernes 4 de febrero

Locales 03 de febrero de 2022
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 este viernes 4 de febrero en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
07072021-hospital
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
AGUIRRE    DIEGO ARMANDO    27223794
ALCARAZ    RICARDO JAVIER    27082012
AMBORT    HORACIO FABIAN    27292495
ARFÚZ    AIXA ERICA    27237396
AVEILLE    ALEJANDRO ADOLFO    27762107
AVILA    SILVINA GUADALUPE    27532921
BALBINO    MARÍA ALEJANDRA    27219889
BARBERIS    MARIA VALERIA    27532953
BARBERIS LONG    GUILLERMO    26921563
BARBIERI    LEANDRO OMAR    26977362
BECKER    MARÍA MERCEDES    27292491
BELTRAMINO    MARINA SOLEDAD    27334833
BENEGAS    NÉSTOR DARÍO    27292499
BENZO    CINTIA FABIANA    33218674
BENZO    MARISOL    27292451
BERARDO    MELINA    27292476
BERARDO    ALEJANDRO DANIEL    27584207
BERARDO    GERARDO RAUL    27770905
BERTOSSI    HERNÁN FERNANDO    27292455
BERUTTI    ADRIÁN JORGE    26594437
BETTIG    PABLO NICOLÁS    26855539
BETTIG    CARLOS ALBERTO    27463262
BETTIG    IVAN FERNANDO    27600036
BONINO    TERESA GIMENA VALERIA    27101922
BORETTO    LETICIA DORA    26594445
BORRONI    EMANUEL MARIO    27511558
BURGADT    ANABELA DENISE    27237251
CABRAL    JOSÉ MARÍA    27188252
CABRERA    ALEJANDRO PABLO    27532949
CACCIOLATTO    FRANCO SEBASTIAN    27220066
CAÑETE    NANCI NOEMI    27348047
CARGNELLO    ESTEBAN DANIEL    27335341
CASSINI    MARÍA NATALIA    27770948
COCCOLO    MAURICIO PABLO    27245174
COLOMBA    ALEJANDRO DANIEL    27532924
COOKE    JORGE ALBERTO    27188256
CORONEL    GUSTAVO ARIEL    29793656
DECILIO    VERONICA GRACIELA    27461571
DIP    ARIEL JACOBO    26190170
EBERHARDT    FABIAN GUSTAVO    26208019
EBERHARDT    SILVIA RAQUEL    26937226
EBERHARDT    MATIAS RICARDO    27292710
ESCOBAR    ANALIA SOLEDAD    27224564
FAES    DIEGO LIONEL    27292740
FASSETTA    LUCIANA PATRICIA    27584214
FAVRE    MARIA LAURA    32274604
FERNANDEZ    HUGO ANTONIO    27150224
FERREYRA    LORENA ELIZABET    26962145
FERREYRA    SANDRA GUADALUPE    27407545
FRANK    RAQUEL HAYDEE    26919577
FRIGIERI    VALERIA SOLEDAD    27407540
FRIGIERI    MATÍAS DANIEL    27532910
GALVAN    DIEGO ALEJANDRO    27245180
GAMBA    MARÍA IRMA    26982631
GARBEZZA    SEBASTIAN FRANCISCO ALBERTO    26940993
GARNICA    ROBERTO ALFREDO    27641187
GIRAUDO    CRISTIAN DANIEL    27474352
GODOY    LUIS OSCAR    27130566
GOLOSETTI    MARTÍN SEBASTIÁN    27770901
GORGO    ADOLFO MARTIN    27292461
GUIPPONI    LAURA MAGDALENA    27103091
HEIM    SILVINA ESTELA    27082218
HILDBRAND    JOSE IGNACIO    27292726
IGLESIAS    NATALIA ANDREA    27292468
IMSAND    MARÍA SOLEDAD    26190174
IMSAND    FERNANDO RAÚL    27292470
IMWINKELRIED    MIGUEL ANGEL    27245160
JANDERVIN    MARCELO JAVIER    27143449
JULLIER    SEBASTIAN ARIEL    27292738
KELLER    MARÍA ROSA    27292684
KREIG    JUAN CARLOS    27292745
KUCHEN    ADRIAN MIGUEL    27532959
KUMMER    LEONARDO ADRIAN    27040130
KUMMER    MARIA BELEN    27292704
LUGO    MARIANA ITATÍ    27195379
MADERA    MARIO ALBERTO    27532948
MANGEAUD    JORGELINA ANAHI    27188259
MANGOLDT    JULIETA JUDIT    26208021
MARIANI    CARLOS SEBASTIAN    27245167
MARIN    ARIEL ALEJANDRO    27320188
MARTINELLI    FERNANDO NICOLÁS    27292465
MARTINELLI    JONATAN    27532916
MARTINEZ    DIEGO MATÍAS    27292473
MARTINI    LUCAS DAMIAN    27015584
MASINO    MARCELO LUIS    26686829
MATHEY    HUGO ORLANDO    27514970
MATHIER    JOSÉ ALBERTO    27115326
MATTIO    LORENA INES    27510331
MOLINARI    SANDRA BEATRIZ    27015576
MONTERO    LORENA GUADALUPE    27532952
MONTTI    LUCIANA GUADALUPE    27292452
NIERENBERGER    SILVIA ESTER    26937249
O´CONNOR    JESICA JULIETA    26994886
ORTMANN    MARISA GUADALUPE    27188263
PELOSIO    ALBERTO MIGUEL    26855535
PERALTA    MARTIN JORGE    27532939
PEREZ    NANCI ESTER ALEJANDRA    27130569
PERREN    EVANGELINA BEATRIZ    27292732
PERRIARD    NATALIA VALERIA    27115318
PRATTO    VICTOR EMILIO    27220078
PUTTERO    ANALIA YOLANDA    27130574
RAMIREZ    MARINA DEL MILAGRO    27552337
RAMONDA    CRISTIAN ARIEL    27292500
REINHARDT    GUILLERMO ANDRES    27407546
RICCA    ALEJANDRO EDUARDO    27423187
RIOS    MATIAS DAVID    27292471
RIVAROLA    JULIO CESAR    27628697
RODRIGUEZ    SANDRA DANIELA    26686828
RODRIGUEZ    MARIANA VANESA    27540039
ROMERO    ROSANA MABEL    27278260
ROSALEZ    LUCIANA GUADALUPE    27407548
RUSSEMBERGER    FERNANDA ELISABET    27292721
SALVA    MARISA GUADALUPE    27204873
SARU    DANIEL ALBERTO    26937297
SCHAMNE    LORENA MARICEL    27292481
SEJAS    LAURA LORENA    27461458
SERRA    VICTOR HUGO    27101865
SOLA    CRISTIAN MARCELO    27292736
SOTO    MARIA ALEJANDRA    26962137
STANICH    FLAVIA SOLEDAD    27188261
STANICH    EDUARDO ANTONIO    27292480
TOCI    ROBERTO CARLOS    27123636
TORRES    NATALIA GUADALUPE    27669003
TRAVACHINO    GISELA VANESA    27584204
TRUSTALI    ADOLFO ALBERTO    26967688
UBAIT    MAURICIO RAÚL    27292488
VARAYOUD    RUBÉN DARIO    27532904
WALKER    ELIANA GUADALUPE    26937299
WALKER    GISELA GUADALUPE    26937298
WEGGENER    VANINA GUADALUPE    26208024
WEINBERGER    MARCELA VERONICA    27188262
WELSCHEN    MABEL DEL CARMEN    27196826
WUESTER    RICARDO LUIS    26967672
ZAMER    AMILCAR LUIS    27397315
ZANUTTINI    BETIANA ANDREA    26907174

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