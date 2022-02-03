Vacunación contra el Covid-19 en el Hospital Suchón este viernes 4 de febrero
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
AGUIRRE DIEGO ARMANDO 27223794
ALCARAZ RICARDO JAVIER 27082012
AMBORT HORACIO FABIAN 27292495
ARFÚZ AIXA ERICA 27237396
AVEILLE ALEJANDRO ADOLFO 27762107
AVILA SILVINA GUADALUPE 27532921
BALBINO MARÍA ALEJANDRA 27219889
BARBERIS MARIA VALERIA 27532953
BARBERIS LONG GUILLERMO 26921563
BARBIERI LEANDRO OMAR 26977362
BECKER MARÍA MERCEDES 27292491
BELTRAMINO MARINA SOLEDAD 27334833
BENEGAS NÉSTOR DARÍO 27292499
BENZO CINTIA FABIANA 33218674
BENZO MARISOL 27292451
BERARDO MELINA 27292476
BERARDO ALEJANDRO DANIEL 27584207
BERARDO GERARDO RAUL 27770905
BERTOSSI HERNÁN FERNANDO 27292455
BERUTTI ADRIÁN JORGE 26594437
BETTIG PABLO NICOLÁS 26855539
BETTIG CARLOS ALBERTO 27463262
BETTIG IVAN FERNANDO 27600036
BONINO TERESA GIMENA VALERIA 27101922
BORETTO LETICIA DORA 26594445
BORRONI EMANUEL MARIO 27511558
BURGADT ANABELA DENISE 27237251
CABRAL JOSÉ MARÍA 27188252
CABRERA ALEJANDRO PABLO 27532949
CACCIOLATTO FRANCO SEBASTIAN 27220066
CAÑETE NANCI NOEMI 27348047
CARGNELLO ESTEBAN DANIEL 27335341
CASSINI MARÍA NATALIA 27770948
COCCOLO MAURICIO PABLO 27245174
COLOMBA ALEJANDRO DANIEL 27532924
COOKE JORGE ALBERTO 27188256
CORONEL GUSTAVO ARIEL 29793656
DECILIO VERONICA GRACIELA 27461571
DIP ARIEL JACOBO 26190170
EBERHARDT FABIAN GUSTAVO 26208019
EBERHARDT SILVIA RAQUEL 26937226
EBERHARDT MATIAS RICARDO 27292710
ESCOBAR ANALIA SOLEDAD 27224564
FAES DIEGO LIONEL 27292740
FASSETTA LUCIANA PATRICIA 27584214
FAVRE MARIA LAURA 32274604
FERNANDEZ HUGO ANTONIO 27150224
FERREYRA LORENA ELIZABET 26962145
FERREYRA SANDRA GUADALUPE 27407545
FRANK RAQUEL HAYDEE 26919577
FRIGIERI VALERIA SOLEDAD 27407540
FRIGIERI MATÍAS DANIEL 27532910
GALVAN DIEGO ALEJANDRO 27245180
GAMBA MARÍA IRMA 26982631
GARBEZZA SEBASTIAN FRANCISCO ALBERTO 26940993
GARNICA ROBERTO ALFREDO 27641187
GIRAUDO CRISTIAN DANIEL 27474352
GODOY LUIS OSCAR 27130566
GOLOSETTI MARTÍN SEBASTIÁN 27770901
GORGO ADOLFO MARTIN 27292461
GUIPPONI LAURA MAGDALENA 27103091
HEIM SILVINA ESTELA 27082218
HILDBRAND JOSE IGNACIO 27292726
IGLESIAS NATALIA ANDREA 27292468
IMSAND MARÍA SOLEDAD 26190174
IMSAND FERNANDO RAÚL 27292470
IMWINKELRIED MIGUEL ANGEL 27245160
JANDERVIN MARCELO JAVIER 27143449
JULLIER SEBASTIAN ARIEL 27292738
KELLER MARÍA ROSA 27292684
KREIG JUAN CARLOS 27292745
KUCHEN ADRIAN MIGUEL 27532959
KUMMER LEONARDO ADRIAN 27040130
KUMMER MARIA BELEN 27292704
LUGO MARIANA ITATÍ 27195379
MADERA MARIO ALBERTO 27532948
MANGEAUD JORGELINA ANAHI 27188259
MANGOLDT JULIETA JUDIT 26208021
MARIANI CARLOS SEBASTIAN 27245167
MARIN ARIEL ALEJANDRO 27320188
MARTINELLI FERNANDO NICOLÁS 27292465
MARTINELLI JONATAN 27532916
MARTINEZ DIEGO MATÍAS 27292473
MARTINI LUCAS DAMIAN 27015584
MASINO MARCELO LUIS 26686829
MATHEY HUGO ORLANDO 27514970
MATHIER JOSÉ ALBERTO 27115326
MATTIO LORENA INES 27510331
MOLINARI SANDRA BEATRIZ 27015576
MONTERO LORENA GUADALUPE 27532952
MONTTI LUCIANA GUADALUPE 27292452
NIERENBERGER SILVIA ESTER 26937249
O´CONNOR JESICA JULIETA 26994886
ORTMANN MARISA GUADALUPE 27188263
PELOSIO ALBERTO MIGUEL 26855535
PERALTA MARTIN JORGE 27532939
PEREZ NANCI ESTER ALEJANDRA 27130569
PERREN EVANGELINA BEATRIZ 27292732
PERRIARD NATALIA VALERIA 27115318
PRATTO VICTOR EMILIO 27220078
PUTTERO ANALIA YOLANDA 27130574
RAMIREZ MARINA DEL MILAGRO 27552337
RAMONDA CRISTIAN ARIEL 27292500
REINHARDT GUILLERMO ANDRES 27407546
RICCA ALEJANDRO EDUARDO 27423187
RIOS MATIAS DAVID 27292471
RIVAROLA JULIO CESAR 27628697
RODRIGUEZ SANDRA DANIELA 26686828
RODRIGUEZ MARIANA VANESA 27540039
ROMERO ROSANA MABEL 27278260
ROSALEZ LUCIANA GUADALUPE 27407548
RUSSEMBERGER FERNANDA ELISABET 27292721
SALVA MARISA GUADALUPE 27204873
SARU DANIEL ALBERTO 26937297
SCHAMNE LORENA MARICEL 27292481
SEJAS LAURA LORENA 27461458
SERRA VICTOR HUGO 27101865
SOLA CRISTIAN MARCELO 27292736
SOTO MARIA ALEJANDRA 26962137
STANICH FLAVIA SOLEDAD 27188261
STANICH EDUARDO ANTONIO 27292480
TOCI ROBERTO CARLOS 27123636
TORRES NATALIA GUADALUPE 27669003
TRAVACHINO GISELA VANESA 27584204
TRUSTALI ADOLFO ALBERTO 26967688
UBAIT MAURICIO RAÚL 27292488
VARAYOUD RUBÉN DARIO 27532904
WALKER ELIANA GUADALUPE 26937299
WALKER GISELA GUADALUPE 26937298
WEGGENER VANINA GUADALUPE 26208024
WEINBERGER MARCELA VERONICA 27188262
WELSCHEN MABEL DEL CARMEN 27196826
WUESTER RICARDO LUIS 26967672
ZAMER AMILCAR LUIS 27397315
ZANUTTINI BETIANA ANDREA 26907174