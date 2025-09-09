Curso gratuito de reanimación cardiopulmonar (RCP) en San Carlos Sud

La Comuna de San Carlos Sud invita a participar del Curso de Reanimación Cardiopulmonar “RCP” que brindarán de manera gratuita los Bomberos Voluntarios de San Carlos.

Locales09 de septiembre de 2025
ScreenHunter_059

El mismo cuenta con CUPOS LIMITADOS y se realizará el próximo Miércoles 17 de Septiembre a las 20:00 hs. en el Espacio Educativo y de Formación Comunal, ubicado en calle San Martín 675.

Los interesados deberán inscribirse de Lunes a Viernes de 7:00 hs. a 12:00 hs. al WhatsApp 3404640791 o comunicándose con la Sede Comunal al 03404-420189.

