Finaliza el curso de Formación y Entrenamiento en Jardinería y Paisajismo 2025

Permanentes trabajos de bacheo y toma de juntasLocales20 de octubre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrolla permanentemente tareas de bacheo, sellado de fisuras y toma de juntas en las calles con pavimento de hormigón de la ciudad.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la jornada de cierre de la edición 2025 del Proyecto “FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN JARDINERÍA Y PAISAJISMO”.Locales20 de octubre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la jornada de cierre de la edición 2025 del Proyecto “FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN JARDINERÍA Y PAISAJISMO”. La misma, se llevará a cabo ESTE SÁBADO 25 DE OCTUBRE, en el marco del MES DE LOS JARDINES BOTÁNICOS, a las 16 hs. en el ámbito del Jardín Botánico Municipal y contará con acceso totalmente libre y gratuito.
Durante el encuentro, los alumnos de dicha capacitación recibirán sus correspondientes certificados y se ofrecerán charlas abiertas a la comunidad relativas a forestación, armado de sistemas de riego, bio preparados para huerta, entre otras actividades.
Recordamos que la iniciativa formadora, pionera en el centro-norte de la Provincia de Santa Fe, está destinada a desarrollar la vocación de aquellos que estén buscando una salida laboral, como así también al afianzamiento de los conocimientos de quienes desempeñan tareas de jardinería y mantenimiento de áreas verdes en diferentes ámbitos.
Es importante destacar que a lo largo de la jornada permanecerán abiertos al público tanto el Paseo de Artesanos Sancarlinos como la Sala de Arte 3D.
Se iniciarán este 20 de octubre y finalizarán el 19 de diciembre. Están destinadas a alumnos que necesiten aprobar espacios curriculares al cierre del ciclo lectivo y definir las calificaciones finales. Esta vez, a las escuelas habilitadas se les sumarán sedes no escolares en varias localidades de la provincia. “Desde la gestión provincial de Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia se trabaja para fortalecer las trayectorias educativas, favorecer la continuidad escolar y disminuir la repitencia”, indicaron desde el Ministerio de Educación.
El Gobierno de San Carlos Centro comenzó con la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad en calle Mitre, entre Lorenzo Bessone y Córdoba, con la correspondiente bocacalle de Mitre y Córdoba, incluyendo las obras hídricas complementarias que contribuirán a mejorar el escurrimiento de los excedentes pluviales.
Este año la Comuna de San Carlos Sud incorporó a su parque de máquinas y herramientas un camión 0 km, un tanque de 1000 litros con su correspondiente dispositivo de riego y dos acoplados playos.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO lleva adelante permanentes tareas de mantenimiento y conservación en edificios públicos para la preservación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la ciudad.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que comenzaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
Sábado 1° y Domingo 2 de Noviembre, la música con todos los estilos estará de fiesta en Plaza San Martín, en honor a nuestro Santo Patrono San Carlos Borromeo.
En el marco de los espacios de salud que se brindan en el Centro Comunitario “Barrio Oeste” y las distintas actividades desarrolladas en alusión al mes de la Salud Mental, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de la Charla “Entre Redes y Emociones: Desafíos de la Salud Mental en Adolescentes.
Falleció en Santa Fe a la edad de 64 años, la Señora Mercedes Raquel Meynet.
Este fin de semana se llevará a cabo la 16ª edición del Torneo Internacional de Fútbol Infantil “Argentinito de San Carlos”, un evento que se ha consolidado como una verdadera fiesta del deporte formativo.
En la Ruta Provincial N° 64, en jurisdicción de López, dejó como saldo un adolescente de 14 años fallecido y otros dos menores heridos. El siniestro se produjo aproximadamente a las 22:00 horas este jueves 16 de octubre.
La app de mensajería instantánea incorporará la función más esperada por los usuarios.
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 71 años, el Señor Juan Carlos Nipotte.
En un almuerzo con más de 1.500 referentes de todos los barrios de Rosario, hubo un apoyo cerrado a la lista de diputados nacionales que encabezan la vicegobernadora Gisela Scaglia y Pablo Farías de cara a la elección del 26 de octubre.
