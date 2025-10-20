Finaliza el curso de Formación y Entrenamiento en Jardinería y Paisajismo 2025

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la jornada de cierre de la edición 2025 del Proyecto “FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN JARDINERÍA Y PAISAJISMO”. La misma, se llevará a cabo ESTE SÁBADO 25 DE OCTUBRE, en el marco del MES DE LOS JARDINES BOTÁNICOS, a las 16 hs. en el ámbito del Jardín Botánico Municipal y contará con acceso totalmente libre y gratuito.

Durante el encuentro, los alumnos de dicha capacitación recibirán sus correspondientes certificados y se ofrecerán charlas abiertas a la comunidad relativas a forestación, armado de sistemas de riego, bio preparados para huerta, entre otras actividades.

Recordamos que la iniciativa formadora, pionera en el centro-norte de la Provincia de Santa Fe, está destinada a desarrollar la vocación de aquellos que estén buscando una salida laboral, como así también al afianzamiento de los conocimientos de quienes desempeñan tareas de jardinería y mantenimiento de áreas verdes en diferentes ámbitos.

Es importante destacar que a lo largo de la jornada permanecerán abiertos al público tanto el Paseo de Artesanos Sancarlinos como la Sala de Arte 3D.