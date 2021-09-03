Turnos de vacunación contra el Covid-19 para mañana sábado 4 de septiembre en la Sociedad Rural

Locales 03 de septiembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa los turnos de vacunación contra el Covid-19 para mañana sábado 4 de septiembre en la Sociedad Rural de San Carlos. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
12062021-vacu
12062021-vacu

Apellido    Nombre    Número de Documento
ABBA    ANA MARIA    10242462
ACOSTA    MARIA DAMIANA    23559734
ACOSTA    LUIS GABRIEL    39661546
ADASME    SIXTO DAVID    39631848
ADROVER    DAIANA LEONOR    39051983
AGUILAR    FABIO DARIO    38815308
AGUIRRE    DELSA MARGARITA    12766154
AIME    JORGE ALBERTO    12190314
AIME    GABRIELA ALEJANDRA    39855325
ALANDA    JULIANA MELANI    43843355
ALARCON    MARIA DEL CARMEN    12698474
ALARCON    MIGUEL ANGEL    12698461
ALARCON    ALDANA MARIA BELEN    39857015
ALBA    NADIA ALICIA    39051972
ALBELO    LUIS MARCELO    13533010
ALBERA    LILIANA MIRTA    14314332
ALBIL    MARTA ISABEL    12294504
ALBRECHT    JOSE LUIS    13873028
ALBRECHT    LETICIA MARIA MERCEDES    13772306
ALBRECHT    FLORENTINA EVANGELINA    10338583
ALBRECHT    ABEL ORLANDO    14320672
ALBRECHT    GUILLERMO JULIO    39630325
ALEGRE    TOMÁS ADÁN    14556433
ALEGRE    CARLA GISEL    39051967
ALLOA    STEFANIA    38817747
ALONSO BESSONE    JOAQUIN SANTINO    39052057
ALTAMIRANO    ROCÍO VALENTINA    39051982
ALVAREZ    SERGIO ORLANDO    12923817
ALVEIRA    JUANA ANASTACIA    2035488
AMBORDT    HÉCTOR LUIS    11641396
AMBORT    ABEL ELADIO    10732703
AMBORT    JORGE ALBERTO    13459999
AMBORT    ALFREDO SERGIO    13947058
AMHERD    CARLOS ALBERTO    5408699
AMHERD    RITA ANGELICA    14207792
AMHERDT    JULIO CESAR    12368333
AMHERDT    PALMIRO LUIS    13709210
AMHERDT    NELVIS DILMA    13772303
AMHERDT    CANDELA    38723266
AMHERDT    KEVIN ELIAS    38723272
ANDELIQUE    CECILIA BELEN    37830666
ANDRADA    CRISTIAN LAUTARO    42558837
ANGELINI    ROBERTO ENRIQUE    13585737
ANTONIN    BLANCA ESTER    13947083
APUT    INES MARIA    13459997
APUT    MARIA SUSANA    13947087
ARAGON    NÉSTOR OSCAR    16092601
ARAMBURU    RODRIGO EMILIANO    44068190
ARAN    GRACIELA MARIA    12698406
ARANDA    RAMÓN VALENTÍN    13871443
ARCANDO    ALICIA MATILDE    14364602
ARCE    DANIELA MARISOL    39501278
ARIAS    LUCILA UVALDINA    13042087
ARISTIQUI    JESICA AYELEN    37579291
ARNOLDT    DIANA ROMINA    39052091
AROLFO    SILVIA MARIA    12541763
ARREGUI    MATIAS JESUS    37830682
ARROYO    DAMIAN DAVID    39047455
AVALOS    MARÍA DEL CARMEN    13779753
AVALOS    BRAIAN YOEL    38727463
AVILA    TERESA FATIMA    12695492
AYALA    MICHEL HERNAN    39365830
BABSZKY    MARÍA ELENA    11899970
BACCHI    DAVID LUCIO    13762412
BALDI    ULISES NICOLAS    37446790
BARAVALLE    MÓNICA AURELIA    13797557
BARGAS    SEBASTIAN    39630317
BARROSO    BRENDA GUADALUPE    39630523
BASTINO    JUAN ANDRES    11800681
BATTAUZ    FABIO DANIEL    39630311
BECKER    CAMILA VANESA    45058166
BEDINI    JOSE IGNACIO    38723291
BELIZAN    JONATAN EMANUEL    39050074
BELLA    RAÚL AURELIO    13708776
BELLINI    NIDIA MARIA    14743116
BELLINI    CARLOS ALBERTO    13947119
BELSITO    LAUTARO TOMÁS    43644491
BENASSI    RITA NELIDA ANTONIA    11608948
BENDER    ISABEL MARIA    5738505
BENEDETTO    MARIO RUBEN    13344073
BENITEZ    MARIANA AGUSTINA    38982812
BENITEZ    JONATHAN MAXIMILIANO    38966063
BENZO    EDUARDO ARNOLDO    13459934
BERARDO    ADRIANA CLARA    13329228
BERARDO    JORGE HORACIO    13947057
BERARDO    PATRICIO    44780696
BERBERICH    CARLOS ROBERTO    14082507
BERGE    KAREN ANDREA    38817744
BERGOEN    HUGO ALBERTO    13947124
BERNARDI    EDUARDO RENATO    13947043
BERRA    FLORENCIA    39051974
BERTAINA    BEATRIZ GUADALUPE    12368355
BERTINAT    ALICIA ESTELA    13105030
BERTINETTI    ELIAS JESUS    39456361
BERTONE    ARMANDO FRANCISCO    6613585
BERTONE    ABELARDO RUBÉN    14093147
BERTONI    STELLA MARIS    12533416
BERTOSSI    RICARDO MARCOS    13101623
BERTOSSI    OSCAR ELMIDO    13947081
BERTOSSI    FACUNDO    39052035
BERUTTI    JORGE HUMBERTO    10413918
BESSONE    MARIA ISABEL    12512453
BESSONE    MARIA LILIANA    13873047
BESSONE    PAULA VICTORIA    39052025
BETTIG    NAIM GUSTAVO    44292903
BETTIG    LARA BELEN    39255010
BETTIG    GASPAR CLAUDIO    39661543
BETTIG    ANGEL DAVID    39052071
BIANCO    LILIANA MARIA    14342463
BIGLIANI    LORENA LUJAN    39950814
BOCCARDO    TOMAS    39454403
BOFFELLI    GUILLERMO SIMÓN    14336025
BOLCATTO    SUSANA INES    13459941
BONANSEA    OMAR JUAN    13772304
BONETTI    MARTA BEATRIZ    13459917
BONETTO    ADRIANA GRACIELA    13759050
BORETTO    SUSANA TERESA    11899993
BORETTO    RUBEN DARIO    11900120
BORETTO    RAQUEL LILIANA    13873041
BORETTO    ROSA MARÍA    14019387
BORETTO    AMERICO ARTURO    14082429
BORIN    RAQUEL BEATRIZ    13658747
BORIN    MIGUEL ANGEL    12067577
BORRONI    LILIANA BEATRIZ    13478714
BORTOLOZZI    HORACIO JOSE    13779772
BOSCHETTO    FABRICIO JOEL    39570177
BOSCO    MILENA LUCÍA    39052028
BOXLER    PRISCILA MAILLEN    39578802
BRACAMONTE    TADEO CRUZ    39051985
BRANDAN    CECILIA ANABELA    38977912
BREZ    JOSE CIPRIANO    12273393
BRITEZ SILVERO    ALBA TERESITA    93307195
BROCHERO    ROSALIA EUSTOLIA    4874944
BROCHERO    ROGELIO CONRADO    4449823
BRODA    RUBEN ALFREDO    12661289
BRODBECK    MARCOS VICTOR    39125486
BRUN    MÁXIMO    43493324
BUENO    LILIANA ESTER    12273394
BUFFA    RAUL SANTIAGO    12417692
BUGDAHL    JOSE LUIS    13947072
BÜRCHER    MIGUEL ANTONIO    6307436
CABRERA    CARLOS ALBERTO    14328821
CABRERA    WALTER RAUL    33924618
CACCIOLATTO    MIGUEL ALFREDO    12368324
CACCIOLATTO    FRANCISCO ESTEBAN    39051984
CACERES    DAIANA ROCIO    39195137
CAGLIERO    HÉCTOR EDUARDO    12821432
CALEGARI    SERGIO OSVALDO    14743093
CAMARA    EDUARDO RUBÉN    14397651
CANDIA    MICAELA MARINA    44429690
CANDOTTI    MIGUEL ANGEL    10191685
CANE    RAQUEL ANA    13105043
CANE    ALEJANDRA ELENA    13947099
CAÑETE    OLGA ESTER    12658399
CAPROLI    MICAELA NATALI    39051919
CAPROLI    MICAELA NATALI    39051927
CARBONE    JOSE LUIS    13459962
CARIBAUX    SUSANA TERESITA    13377024
CARIBAUX    VILMA MARIA    13377025
CARIBAUX    ROSA MARIA    13052970
CARIBAUX    YAMILA NOEMÍ DEL VALLE    40891931
CARLINI    ERNESTO DAVID    14364603
CARLOTTA    GERARDO OSCAR    14527217
CARPIO    HECTOR MANUEL    13459952
CARRERAS    ANA MARIA    6378505
CASCO    DANIEL HORACIO    10732706
CASCO    JOSE LUIS    11900114
CASCO    ROBERTO JOSÉ    39661544
CASSINI    ENZO AMADO    8379548
CASSINI    ALEXIS DAVID    39052092
CATENA    ADRIANA LUJAN    13854395
CAUDANA    MIGUEL ANGEL    12368314
CECOTTI    RENÉ ARTURO    13762437
CECOTTI    AGOSTINA BELÉN    38818783
CESPEDES    JUANA DELICIA    13797594
CHATELAIN    RAUL FRANCISCO    12368329
CHATELAIN    MICAELA TAMARA    39051929
CHAVARINI    SUSANA INÉS    12368302
CHAVARINI    AUGUSTO    39052049
CHAVEZ    DELMA BEATRIZ    13467933
CHAZ    GRACIELA DELMA    14320679
CIAN    RICARDO ALBERTO    13478704
CIGNETTI    AGOSTINA    39630315
CLAUSEN    RUBEN DARIO    13659611
CLAUSEN    MARCELO JOSE    14320667
CLAUSEN    NANCI MABEL    13658769
CLAUSSEN    MARIA DE LAS MERCEDES    13658781
CLEMENTE    MANUELITA ROSA GREGORIA    12533381
COCCO    GRACIELA EMILIA    12368354
COCCO    CAMILA GUADALUPE    39052024
COLAUTTI    SILVIA SUSANA    13947068
COLOMBA    RENÉ MIGUEL    13947108
COLOMBA    JUAN CARLOS    13105044
COLOMBO    OMAR HERMINDO    12273400
COLOMBOTTO    MARIA ROSA GUADALUPE    13459935
CONCHA    JOSE LUIS    14532928
CORDOBA    JOSEFA MERCEDES    12698408
CORNIER    FIAMA NOEMI    39052011
CORSINI    FRANCO    37830783
CORTES    DIANA GABRIELA    14295006
COSTANTINI    SILVIA DEL CARMEN    12698428
COTICHINI    HÉCTOR ALCIDES    13947113
CRIADO    ENRIQUE HUGO    12617019
CRISPENS    SANTIAGO ALFREDO    8580110
CROATTO    BEATRIZ OLGA    12512334
CUARANTA    SERGIO HERMENEGILDO    14396897
CURA    MARIA ROSA    13947094
DALINGER    MARIO RAUL    12534058
DANELON    GERARDO OSCAR    13715360
DAROS    TAMARA ROCIO    39630302
DE BIASI    AGUSTINA    39052073
DEBENEDETTO    JUAN CARLOS    11096883
DELFABRO    LEANDRO EMANUEL    39753922
DENIS    CARLOS AMADO    11899968
DENIS    ANELEY CECILIA    39051987
DIAZ    LUCIA DE LOURDES    12273387
DIAZ    BRIAN EDUARDO ISMAEL    44865515
DILLON    TAMARA BELEN    39051975
DIP    MARTA ALICIA    12368319
DIP    RICARDO ALBERTO    12698457
DOBLER    GRACIELA BEATRIZ    14094067
DOBLER    MAURICIO    39051998
DOBLER    FRANCO NICOLÁS    39052006
DONNET    GRISELDA MARIA    4221263
DONNET    RAQUEL BEATRIZ    5105632
DONNET    HECTOR EMILIO    14558032
DONNET    MARCOS ARIEL    38723254
DUARTE    MARTA ESTER    13951068
DURO    MARIA JOSE    39456360
EBERHARDT    CARLOS AMÉRICO    11899995
EBERHARDT    JUAN CARLOS    10191583
EBERHARDT    DEOLINDO DIONICIO    6257091
EBERHARDT    RITA INES    12020197
EBERHARDT    RAUL ROBERTO    13659603
EBERHARDT    GRACIELA DEL CARMEN    13658779
EBERHARDT    SERGIO ALBERTO    13947101
EBERHARDT    CARLOS ALBERTO    14529865
EBERHARDT    ALEXIS LUIS    42330378
EBERHARDT    ESTEBAN JOAQUIN    38723292
EDSBERG    JOSÉ HORACIO PABLO    12212018
EGGEL    SEBASTIAN JAVIER    38723217
EHRSAM    NICOLAS GABRIEL    38817755
EMMERT    MARIA ROSA    10712987
EMMERT    ALCIRA MARIA    14529874
ENGEL    ESTELA YOLANDA    13105041
ENRIA    FEDERICO DANIEL    39857003
ERBA    MARINA BELEN    37774736
ERMACORA    HORACIO ANSELMO    13762403
ERNI    MARIA DEL CARMEN    12020198
ERNI    GRACIELA CELINA    14337311
ESPINDOLA    HILDA MANUELA    14113888
ESPINOZA    MARCELINA SANTA    12561283
ESPOSITO    ALFREDO DEL CORAZON DE JESUS    12891837
ETELECHEA    JORGELINA ZENAIDA    5206965
EYMANN    NÉLIDA BEATRIZ    14418562
EYRAS    HORACIO CÉSAR EDUARDO    13708503
FABRO    GUSTAVO FERNANDO    13008954
FACTTOR    ROGELIO RAMON    11899991
FACTTOR    MAURO DANIEL    39052089
FALCHINI    LUIS ROGELIO    13947039
FALCHINI    RODRIGO NICOLÁS    39454763
FARIA    NILDA AMELIA    14612877
FASSETTA    CARLOS LUIS    14019382
FAVRE    OMAR ANTONIO    11608925
FAVRE    VICTORIA    45058169
FAVRE    YAZMIN SOLEDAD    39051925
FAVRE    PRISCILA BELÉN    39051973
FEDERICHI    FRANCO EZEQUIEL    38723279
FELKER    VICTOR ANTONIO    12512460
FELKER    ELSA GRACIELA    14320676
FERNANDEZ    MALENA SOL    42561526
FERNANDEZ    FRANCO GASPAR    44525063
FERNANDEZ    FERNANDO ARIEL    44917274
FERNANDEZ BELOSO    CAMILA    39503915
FERRARI    ROCIO BELEN    39687150
FERRARIS    FRANCO LEONEL    37830699
FERRERO    NORMA SUSANA    13762401
FERREYRA    HÉCTOR ALFREDO    14853443
FERREYRA    MICAELA ANDREA    38450403
FERREYRA STOLL    MARILEN ALDANA    38817767
FIEREDER    LUIS EDUARDO    13658770
FIGUEROA    LUIS EUSEBIO    11899940
FILACHA    ARMANDO SERGIO    14445012
FILLIA    SEBASTIAN ARIEL    39051991
FLORES    ALBERTO FRANCISCO    12541761
FONTANA    RICARDO VICENTE    12319631
FONTANA    MIRTA OFELIA    14125112
FONTANA    GUILLERMO MATIAS    37962892
FORASTIERI    MICAELA SOLEDAD    44576300
FORTUNA    BEATRIZ GUADALUPE    11899947
FORTUNA    PATRICIA ADRIANA    13947098
FRANCUCCI    AMILCAR ESTEBAN FIOVO    13504560
FRAU    BRANDON    39661549
FREYRE    LIDIA OLGA    5907884
FRUGONI ZAVALA    ANA MARÍA ROSA    14338126
FRUTOS    CARLOS MANUEL    11899960
FRUTOS    YONATAN ANDRES    39052043
FUNES    LILIA ANA    12304116
FUSSE    ELVIO LUIS    13105039
FUSSI    LUISA LIBERATA    6087507
FUSSI    MELINA MACARENA    37421158
FUX    HECTOR ARMANDO    10822034
FUX    GLADIS BEATRIZ    14398243
GAITAN    LILIANA BEATRIZ    13947035
GAMBA    MÓNICA BEATRIZ    13105094
GANCHIER    YOLANDA EDITH    12741726
GARCIA    ANA MARIA    13947056
GARDIOL    JORGE ALBERTO    12698448
GARIBAUX    ROSA OTILIA    10722884
GARNERO    VICTOR HUGO    11711470
GARONI    MARTIN EZEQUIEL    39051935
GASSER    BELQUIS MARIA    14529876
GAUCHAT RIOS    RAQUEL ALICIA    13947136
GAUNA    VANESA LUCIANA    39051945
GAUTERO    AYRTON LEONEL    39125502
GENTINETTA    RITA MARÍA    12698470
GERSTNER    MARIA CATALINA    13105007
GHELFI    NELVIS HAYDEE    14320690
GIACOMINO    EVANGELICA VICTORINA    14418587
GIECO    MIGUEL ANGEL    12212004
GIGENA    EDUARDO LUIS    10315230
GIGENA    ALICIA BEATRIZ    13163952
GIGENA    MELANI STEFANI    39630592
GIMENEZ    NOEMI MARGARITA    13459971
GIMENEZ    MARIA ISABEL    10430233
GIMENEZ    DELIA GRACIELA    12579089
GIMENEZ    JORGE ISMAEL    13762430
GIMENEZ    STELLA MARIS    13762345
GIMENEZ    CANDIDO JUAN    7883723
GIMENEZ    MELINA SOLEDAD    39051977
GIONE    ROSA OFELIA    12368343
GIONE    ALBERTO CARLOS    13658790
GIONE    JUAN MANUEL    14928436
GIONES    MARIA ISABEL    12368384
GIONES    GUILLERMO ROQUE    12368347
GIORDANO    ALEJANDRO OSCAR    14337336
GIROD    DANA PAULA    44576297
GIULIANO    LUIS ALBERTO    14538061
GODANO    ANA MARIA LUISA    11505549
GODANO    CONRADO JUAN    13459992
GODANO    FRANCISCO    39051936
GODOY    CRISTIAN EMANUEL    38726818
GODOY    MARIA FERNANDA    39454471
GODOY    EZEQUIEL GABRIEL    38817765
GOLOSETTI    SERGIO NICASIO    7709046
GOMEZ    OSCAR ALBERTO    11294197
GOMEZ    HUGO ROBERTO    6261819
GOMEZ    ULISES JAVIER    39144553
GOMEZ    ANDREA ISABEL    39365763
GOMEZ    MARÍA FLORENCIA    39753956
GONZALEZ    LUIS ALBERTO    14320663
GONZALEZ    DELICIA VICTORINA    11459999
GONZALEZ    GRACIELA MIRIAN RAMONA    13947026
GONZALEZ    ERNESTO RAÚL    11711491
GORGO    HORACIO RUBÉN    8433336
GORGO    VICTOR HUGO    13965836
GORGO    PATRICIO ALEJANDRO    39051950
GORIA    CARLA ADRIANA    13947037
GOROSITO    OSCAR BERNARDO    7708045
GRANDOLIO    JUANA ROSA    14743096
GRIBAUDO    MARTINA    44974161
GRILL    MÓNICA PATRICIA    12541797
GRILL    MARTA BEATRIZ    14418553
GROSSEMBACHER    ROSA OLANDA    12359691
GROSSO    VICTOR NÉSTOR    12368305
GROSSO    HUGO DANIEL    13947017
GROSSO    MARTIN    37830749
GUGLIELMONE    JUAN CARLOS    11232388
GUIDOBONO    MARIA ROSA    13779752
GUINDON    ROBERTO OSVALDO    12273381
GULLINO    LILIANA ALICIA    13105054
GULLINO    RITA NOEMÍ    13947003
GUNTREN    ALICIA ROSA    13947040
GUNZIGER    GUILLERMO ARNOLDO    11825796
GUSELLA    BEATRIZ DEL CARMEN    12541764
GUTIERREZ    BLANCA ESTHER    13478662
GUTIERREZ    CARLOS ROBERTO    12512370
GUZMAN    AZUCENA MARGARITA    13333696
HANG    HUGO CARLOS    12368321
HANG    EZEQUIEL JOSÉ    39052012
HARTMANN    AGUSTIN ARMANDO    12043052
HERNANDEZ    JUAN MANUEL    38817746
HERRERA    MARIA CRISTINA    13662918
HERRERA    ROXANA MAGALI    38539280
HERRERA    RUBÉN DAMIÁN    39658717
HILDBRAND    HUGO ANTONIO    13658743
HILDT    ANA MARGARITA    12273396
HILGERT    NORMA ISABEL    13101614
HILGERT    VIRGINIA    39052019
HISCHIER    ERNESTO JUAN    13947067
HISCHIER    LUISINA BELEN    39051931
HOYOS    NESTOR OVIDIO    12635086
HUG    LUIS GUILLERMO    13873050
HUMELER    MARIA ROSA    14529863
IBAÑEZ    JOSÉ LUIS    13762443
IMHOFF    MARIA DEL PILAR    12067550
IMHOFF    DANIEL ERNESTO    14019394
IMHOFF    ADELA BEATRIZ    13294295
IMHOFF    MABEL MAGDALENA    13658772
IMHOFF    LAURA BEATRIZ    13947062
IMHOFF    HECTOR RENE    13658776
IMHOFF    CARLOS ALBERTO    13797590
IMHOFF    ISABEL ANGELA    13772309
IMHOFF    NORA ELIDA    13947103
IMHOFF    LUIS MARIA    14320662
IMHOFF    ROBERTO GUSTAVO    22028728
IMHOFF    CESAR DAVID    37686356
IMHOFF    KAREN DAIANA    37830641
IMSAND    STELLA MARIS    13762402
IMSAND    OSCAR ALBERTO    13105073
IMSAND    DANIEL EDELMIRO    13947046
IMSAND    EDUARDO RAÚL    13762440
IMWINKELRIED    ADRIANA CARMEN    13105006
IMWINKELRIED    JULIO CESAR    13658799
IMWINKELRIED    MICAELA BELEN    38723268
INGARAMO    ARMANDO CARLOS    12698447
INGARAMO    OLGA TERESA    13947139
ISLAN    FRANCO EMANUEL    37686333
JACOB    ROMILDO ERNESTO    6258983
JACQUIER    MÓNICA LIDIA    11899958
JASSON    MARIA CRISTINA    13694856
JEANDREVIN    JORGE AUGUSTO    14320660
JORGE    MARIA DEL CARMEN    4221325
JULLIER    BRENDA YANET    38723276
KESSLER    CARLOS ALBERTO    13274059
KESSLER    ROMINA EVA    38817758
KESTLER    BERNARDA IDA    13052969
KHEM    JUAN CARLOS    13947063
KIEFFER    JOSÉ ALFONSO    12067546
KLEIN    JULIO CESAR    13459982
KLEIN    ANA MARIA    13504562
KLEIN    HUGO NORBERTO    14299153
KLENZI    MARIA ELENA    12698419
KLING    DANILO OMAR    11900105
KLUG    ROSA GRACIELA MARTA    5640435
KUCHEN    MARIA CRISTINA    13709214
KUCHEN    DANILO TEOBALDO    13294289
KUCHEN    MARTA MARIA DE LOURDES    13123503
KUCHEN    REMIGIO    12541781
KUCHEN    MARIA ELENA    14019386
KUCHEN    MARIA FLORENCIA    39632250
KUMMER    GRACIELA MARIA DEL ROSARIO    13658749
KUÑICHEK    DOLLI ADRIANA    13548917
KUÑICHEK    SONIA ISABEL    12512393
KURIGER    LUCAS EMILIO    39052007
KUXHAUS    FABIAN DARIO    37260559
LAGGER    ROBERTO ENRIQUE    13839612
LAGGER    CARLOS RAUL    13762432
LALLANA    DANA ANGELES    37421154
LANDOLT    TOMAS JESUS    40036243
LANG    MARINA ESTER    12541788
LASSO    ORIANA    44576292
LATANZI    SUSANA HILDA    12272911
LEDESMA KUCHEN    OCTAVIO    38723280
LEGUIZAMON    JAVIER GASTON    37830768
LEHMANN    MARÍA ANGÉLICA    12273392
LEIGGENER    DINA MARIA    13201955
LEIVA    MARCELO RAÚL    14743106
LEIVA    BARTOLOME    6202927
LEIVA    ADRIANA ESTELA    13778140
LEIVA    GIANLUCA JESÚS    39052027
LEMOS    FRANCISCO ANIBAL    12368341
LEMOS    RAMÓN ENRIQUE    13700243
LENCINA    FERNANDO HORACIO    13839838
LENCINA    AYELEN GUADALUPE    39051989
LEYENDECKER    GRACIELA LILIANA    12490965
LHERITIER    OLGA BEATRIZ    11899966
LIZARRAGA    EZEQUIEL AGUSTIN    39629873
LOSTUZZI    MARIA VICTORIA    39695391
LOVATO    ADRIANA SILVIA    13971744
LUENGO    ORLANDO AURELIO    8291437
LUNA    VALERIA ANDREA    39126441
LUNA    PABLO DAVID MARIO    38817753
LUNA BUSTOS    SILVIA RAQUEL    16401375
LUPIDI    MONICA CRISTINA    12260999
MAIDANA    ADRIAN ANTONIO    13584364
MALDONADO    BEATRIZ NOEMI    12698475
MAMY    BEATRIZ ROSA    12368356
MANFREDI    AGUSTÍN    39052094
MANGIATERRA    PABLO GABRIEL    13101616
MANGIATERRA    FACUNDO    39051970
MANSILLA    OVIDIO AMERICO    13762448
MANSILLA    BIBIANA BEATRIZ    13746611
MANZANARES    LUCAS ALEJANDRO    39052038
MARGARIA    ISABEL GUADALUPE    13947059
MARIN    OLGA BEATRIZ    12368340
MAROZZI    HUGO ENRIQUE    13762428
MAROZZI    RAÚL ALCIDES    12354730
MAROZZI    MAGDALENA MARIA    13762419
MARQUEZ    SILVIA RAQUEL    13676419
MARTINELLI    FABRICIO DAMIÁN    39051940
MARTINEZ    RICARDO MIGUEL    13459957
MARTINEZ    JOSE RAMON    13163893
MARTINEZ    JORGE ALBERTO    13947102
MARTINEZ    NANCI MERCEDES    11947027
MARTINEZ    CARLOS ALBERTO    11060485
MARTINEZ    RUBÉN DARIO    13459972
MARTINEZ    ALICIA EUSEBIA    13947111
MARTINEZ    LUCAS MATIAS    37773557
MARTINEZ    CATRIEL BRIAN QUIMEY    39630759
MARTINEZ    FRANCO ESTEBAN    39051969
MARTINEZ    BRIAN HERNAN    39629185
MARTINEZ    BRUNO    39052070
MARTINEZ    ESTEFANÍA ALEJANDRA    39857013
MATHIEU    ALBERTO EDGARDO    14111838
MEDINA    RAMÓN ESTANISLAO    13105053
MEINARDI    LUCAS ARIEL    39052002
MENA    RAMONA ISABEL    14853919
MENCHINI    JUAN    13796893
METZLER    IRMA BEATRIZ    13377006
MEURZET    MARTA AMANDA    5122183
MEURZET    ALBERTO FLORESMIL AQUILINO    11608943
MEURZET    SOFIA    39052086
MEYNET    DARIO JUAN    13123505
MICHLIG    ELDO REINALDO    13367645
MICOL    NORA LILIANA    12098441
MINARI    ANA MARÍA    13965842
MIRO    CRISTINA BEATRIZ    16101700
MOLINARI    ULISES EZEQUIEL    38727465
MOLINERIS    MABEL    12398920
MONTAGNINI    ALEJANDRO GABRIEL    39503944
MONTERO    JUAN CARLOS    13459975
MONTERO    MIGUEL ANGEL    14204644
MONTERO    JERONIMO JESUS    39661541
MONZON    ANA MARIA    13947153
MORE    SOFIA    39456014
MOREYRA    SARA    10338572
MÜHN    NORMA SUSANA    11900110
MÜHN    OSCAR JUAN    13873033
MULLER    ANA MARIA RITA    13873049
MÜLLER    JÉSICA BELÉN    39052079
MUZZOPAPPA    ORLANDO HORACIO    11330579
NEFFEN    MARIA ISABEL    14320655
NEFFEN    MARIA ROSA    13772311
NEFFEN    GRACIELA TERESA    14529891
NEPOTTI    MARÍA CRISTINA    10372685
NESSIER    LUCIA    39051962
NIEREMBERGER    OLGA BEATRIZ    14514769
NIERENBERGER    VIRGINIA MARIA    12368312
NIERENBERGER    GONZALO SEBASTIÁN    39052033
NIEVA    FABRICIO LEONEL    45029210
NOCIONI    MARIA CRISTINA    4750765
NORIEGA    AMERICO RICARDO    18355718
OBINO    ANGEL DAVID    12741777
ODASSO    RAQUEL ELENA    13459922
ODASSO    ADRIANA    13459974
OGGIER    MARÍA CRISTINA    13658795
OGGIER    DORA MATILDE    13762439
OGGIER    EZEQUIEL DAVID    38723242
OJEDA    SILVIA LILIANA    12354739
OLDANI    NAHIR LÍA    39052088
OLIVERO    ISABEL CATALINA    13459988
OLIVERO    LEANDRO EXEQUIEL    39052008
OLIVERO    MERCEDES    39052068
ORMAECHEA    RODOLFO JULIO    14402072
ORTIZ    HERNAN MATIAS    39049565
ORTIZ ESPITIA    MARITZA COROMOTO    96036964
OSTA    JORGE LUIS    13947021
OVELAR    JESICA ELIANA    38815950
PAEZ    OSCAR ALFREDO    13947109
PALACIOS    ELENA ESTER    14484970
PALACIOS    HUGO DANIEL    16218976
PANZANI    MAURO JAVIER    38817669
PAOLINI    MELISA BELÉN    39051990
PAOLONI    NORBERTO RAÚL    13434784
PAOLONI    CARLOS ALBERTO    12507536
PARVEX    NORMA BEATRIZ    13894731
PATRONO    NELIDA GRACIELA    12661280
PAVIOLO    RUBEN DARIO    13947002
PAVIOLO    FRANCISCO MANUEL    37773558
PAVIOLO    MATIAS JESUS    39051980
PAYE    RUBEN DARIO CEFERINO    13163207
PELOSIO    HORACIO CARLOS    6249107
PELOSIO    JORGE ALBERTO    6305130
PELOSIO    ANA LUCÍA    13459933
PELOSIO    JULIO ALBERTO    13947092
PERETTO    JUAN CARLOS JOSÉ    6613553
PEREZ    RAÚL HORACIO    12698435
PEREZ    ENZO ISIDORO    39246573
PERIN    CARLOS ALBERTO    11782431
PERREN    STELLA MARIS    13762348
PERREN    ELADIO EUSEBIO    13459916
PERREN    RITA IRENE    13658753
PERREN    CLELIA IRMA    13659613
PERREN    NESTOR ROBERTO    13873038
PERREN    EDELMIRO OSVALDO    13947079
PERREN    SERGIO SERAFIN    13762434
PERREN    RAUL JOSE    13658789
PERREN    EMILIANO JERÓNIMO    13947105
PERREN    DANILA CLARIBEL    44062780
PERREN    NICOLAS ALEJANDRO    38723236
PERREN    CECILIA    39051939
PERREN    CAROLINA LUCIA    38723274
PERREN    SABRINA DEL ROSARIO    39051949
PERRIG    RITA ESTER    14320653
PERRIG    KAREN GISEL    38723290
PICATTO    CARLOS ALBERTO    13947116
PIEDRABUENA    JOSE LUIS    13947012
PILLONEL    MIRTHA MARGARITA    4221236
PINCIROLI    GRACIELA    13459905
PINCIROLI    GONZALO MANUEL    39051958
PINCIROLI    MATIAS FRANCISCO    39052031
PINTOS    MARCIANA    14207592
PIÑERO    MIRTA ISABEL    13105035
POCHETTINO    JULIETA RITA    38817763
PODDA    OMAR GILBERTO    13459908
PODDA    MARTA JUANA    12368337
PODDA    JORGE ALBERTO    13947047
PODDA    JUAN ANTONIO    10742967
POLITANO    MARIA ANGELICA LUISA    12314882
PONCE    ALICIA CRISTINA    16563601
PONS    ALBINO EVARISTO    13947114
PORPORATO    ADRIANA BEATRIZ    13797576
POZZO    ROBERTO HÉCTOR    6613596
PRATTO    SERGIO DANIEL    14743131
PRATTO    FABRICIO MIGUEL ANGEL    39051997
PRESSIANI    JOSÉ MARÍA    14207760
PRETTO    MERCEDES FRANCISCA    13762424
PRIEU    SILVIA CRISTINA    13190129
PRIMO    SUSANA MARIA    13459976
PRINA    MATIAS ALEJANDRO    39051952
PRINCIPE    MARIA DE LOS ANGELES    13105018
PROFETI    HORACIO JULIO    13947096
PROPST    NORA ESTER    11608915
PROPST    CARLOS ALFREDO    11899917
PROPST    DANIEL OMAR    13105091
PROPST    SILVIA INES    13762422
PUCHETTI    PEDRO GABRIEL    11759403
QUARTINO    LEANDRO NICOLAS    38771741
QUIROGA    DOMINGA GRACIELA    13925437
QUIROGA    SERGIO LUIS    39052030
QUIROGA    DAIANA ALEJANDRA    40269478
QUISPE MAMANI    JUAN    94350223
RABELLINO    ANA MARIA    93879178
RACIGH    DANIEL CARLOS RAMON    13105022
RAMIREZ    CARLOS ALBERTO    12368398
RAMIREZ    MARIA ZUNILDA    4438343
RAMIREZ    FRANCISCA RAMONA    13872687
RAMONDA    SUSANA HAYDEE    12698438
RAMONDA    MIRTA MARY    13101601
RAMOS    OSCAR ANGEL    13377480
RAMOS    CARLOS FERNANDO    13658709
RAMOS    PEDRO LUIS    13762444
RAMOS    RODRIGO RAFAEL    43282814
RAMOS    ALEJO NAHUEL    45215033
REA    OSCAR DARIO    38726939
RÉBOLA    LILIANA BEATRIZ    13947122
REDING    VICTOR ABELARDO    8357257
REGNER    HUGO VICENTE    13459996
REGNER    JOSÉ RICARDO    13947145
REGNER    VANESA GERALDINE    37773598
REICHERT    VIVIANA LUCRECIA    12368307
REICHERT    PERLA LETICIA    12698452
REINA    NILDA MARTA    6368127
REISCH    JENIFER LEONELA    39661501
RENK    GRISELDA GUADALUPE    12505600
RENK    CARLOS MARIO    12190339
RENK    LUCIA YASMIN    39661550
REY    STELLA MARIS LUCIA    12020157
REY    MÓNICA GUADALUPE    13762447
REY    MARIA CATERINA    39051981
RIEDWEG    ANGELA IRENE    13658712
RIFF    DANIEL OSCAR    13459994
RIFF    MARTINA    39051934
RIGHI    HORACIO RAUL    13797575
RIOS    MERCEDES JOSEFA    13873039
RIOS    MARIA ESTELA    13709205
RIVA    CARLOS ALBERTO    5068908
RIZZO    CELSO LAUREANO    6244991
ROBLE    BERNABÉ HORACIO    5932136
ROBLES    RODOLFO OSCAR    14558083
RODRIGUEZ    JULIO EDUARDO    13478701
RODRIGUEZ    MIGUEL ANGEL    13145440
RODRIGUEZ    DELIA ELBA    10847725
RODRIGUEZ    ANTONIO CARLOS    12850380
RODRIGUEZ    MARCELA SOLEDAD    38447621
RODRIGUEZ    VALERIA NOEMÍ    41637139
RODRIGUEZ    ESTEBAN OMAR    38133564
RODRIGUEZ    NOELIA BEATRIZ    40277914
RODRIGUEZ    ROCIO DANIELA    39369225
RODRIGUEZ ARGÜELLO    MIGUEL ANGEL    14305855
ROIG    ANA MARIA DEL HUERTO    13676667
ROLON    MARTA GLADIS    11798291
ROMAGNOLI    EXEQUIEL GUSTAVO    39454102
ROMAN    DIEGO ANDRES    38133953
ROMAN    SANTIAGO AGUSTIN    39454413
ROMANO    DAIANA GUADALUPE    39052055
RONCHINO    ESTELA BASILISA    11899945
RONCHINO    SUSANA ALICIA    13504590
ROSALEZ    ROSA JOSEFINA    12273399
ROSSI    ALICIA TERESA    14514763
ROSSI    FLORENCIA    39630321
ROSSO    OLGA MARIA    13205709
ROSSO    ALICIA MARGARITA    12417688
ROSTAGNO    ANGÉLICA BEATRIZ    13947095
RUFINO    OSCAR RAÚL    13459913
RUFINO    ALBERTO ALCIDES    13947125
RUIZ    STELLA MARIS ROSARIO    13947051
RUIZ    LUIS ALEJANDRO    39052047
RUIZ    ANDREA ESTEFANIA    39052072
SAIRE    CECILIA BELEN    39254621
SALA    OVIDIO RAMON    11649247
SALAS    JUAN ANTONIO    6305290
SALZMANN    ESTER MARIA DE LOURDES    14320668
SALZMANN    EXEQUIEL ALEXIS    39051996
SANCHEZ    CÁNDIDO CARLOS ROBERTO    13632926
SANTA CRUZ    STELLA MARIS    12891761
SARA    OSCAR DOMINGO    13459963
SARTORI    HERNÁN JOSÉ EMILIO    13193300
SARTORI    EDIT ELIDA GUADALUPE    12212035
SARU    RAQUEL DE LAS MERCEDES    13504555
SARU    NIDIA DE LURDES    13947137
SARU    EMILIANO JESUS    37891690
SATTLER    YANINA GUADALUPE    39630301
SATTLER    KAREN MILAGROS    39662051
SAUCEDO    FRANCO    39052005
SCANDALO    MANUEL FRANCISCO    12190343
SCHAMNE    FACUNDO JESÚS    39052003
SCHINNER    ELDO ROBERTO    13658745
SCHLAPBACH    ADRIÁN EDUARDO    13947033
SCHMIDHALTER    MARIA DEL CARMEN    13123523
SCHMIDT    HUGO CESAR    13658765
SCHNEIDER    LILIANA BEATRIZ    14019390
SCHOMFELD    NELIDA MARIA    13883552
SCHREIBER    GRACIELA ANA    14320687
SCHROEDER    NOEMI RAQUEL    13658775
SCHUMACHER    BRISA BELEN    41633873
SCOTTA    HORACIO DANIEL    13459968
SEGOVIA    ABEL OSCAR    12828109
SEJAS    VICTOR HUGO    13947133
SEJAS    MELINA VICTORIA    39629443
SENN    MIGUEL LEONARDO    39454473
SERRANO    NILDA ISABEL DEL VALLE    11899938
SERRANO    DIEGO SEBASTIAN    37773487
SILVA    MAXIMILIANO    39630003
SILVAS    LAURA CRISTINA    12067587
SIMONEIT    ARACELI CAROLINA    39052100
SOBRERO    RICARDO CARLOS    13459925
SORIA    ESTELA MARIS    10742954
SORU    GRACIELA NORMA    13947049
SOSA    YAMILA    39857065
SOTO    MIGUEL ANGEL    11899962
SOVRANO    MARIA BELEN    38817668
SPOTTI    ALEXIS DAVID    39051960
STALDER    RAUL ALBERTO    13659619
STANICH    PATRICIA ANGELICA    13478717
STANICH BESSONE    GRACIELA FRANCISCA    10430217
STEGMAYER    BEATRIZ ALICIA    12626839
STEGMAYER    ROMILDO SALVADOR    13478703
STETTLER    IDA NELLY    13478708
TAMI    SILVIA ADRIANA    13947025
TAMI    CAROLINA MARIA    35176851
TANK    AGUSTÍN EZEQUIEL    39052026
TANTERA    OLGA LAURA ANA    12698460
TELL    VIRGINIA ANDREA    39051928
TELLO    ORLANDO RUBÉN    13105056
TELLO    DANIEL RAUL    13947053
TELLO    MARIANA RAMONA    39658726
TOCI    LAURA NOEMI    28357915
TOGLIATTI    ALICIA ROSA    13884303
TORELLI    EMMANUEL MARTIN    39051910
TORRES    SERGIO EDUARDO    14131951
TORRES    LEONARDO NICOLAS    39856482
TORRES    NORBERTO EZEQUIEL    39051951
TORRES    DARA ABIGAIL    39052010
TORREZ    MARIANA GUADALUPE    39457027
TORREZ    YAMILA BEATRIZ    39702533
TRIVERIO    RAUL JOAQUIN    13366995
TRONCOSO    FLORENTINO JOSÉ    13288479
TRONCOSO    AMADEO ANTONIO    13288478
URRUTIA    SOLEDAD BEATRIZ    12273379
URRUTIA    LUIS ELIAS    13868775
VACHINO    MARÍA AGUSTINA    39052098
VAILLARD    MABEL DEL CARMEN    14320652
VALENTINI    FEDERICO JESUS    39052045
VEGA    SUSANA GRACIELA    12437714
VEGA    MICAELA GUADALUPE    39052064
VELAZQUEZ    ELIDA ELENA    12725155
VELAZQUEZ    MARIELA FERNANDA    38723355
VENTURINI    ZUNILDA MARGARITA VERONICA    4433576
VERGARA    JOSE ALBERTO    13210567
VERGARA    RAMÓN ALBERTO    13459984
VERWIMP    LUCIA BERTA    39051954
VICENTE    ABEL JOSÉ    6249287
VIERA    LUCAS MANUEL    39687659
VIGNOLL    SERGIO ALEJANDRO    14131494
VILLAFAÑE    MARIA LUISA    13709215
VILLALBA    ORLANDO    13459920
VILLALBA    ROSANA ROCÍO    41637155
VILLALBA    OSVALDO ARIEL    47107989
VOGT    LIDIA ANA    13894742
VOLKART    ELIZABETH DOLLY    16195865
WALKER    HECTOR EDMUNDO    13658754
WEGGENER    ALEXIS FABIÁN    39051992
WELSCHEN    MARIA ROSA    13762429
WELSCHEN    CARLOS ALBERTO    14320689
WELSCHEN    MATEO ANDRÉS    38723273
WELSCHEN    FRANCISCO    39630312
YACOBI    GRACIELA HAYDEE DEL LUJAN    13658751
YBARRA    CAREN TAMARA    39052034
YEDRO    CRISTINA POMPEYA    14301730
YOSSEN    LILIANA DEL CARMEN    13052996
ZANGELMI BORETTO    LUCIANO ANDRÉS    40891935
ZANUTTINI    EMILIO CORNELIO    13459936
ZANUTTINI    JOSÉ EMILIO    12461498
ZANUTTINI    SERGIO OSCAR    14320698
ZAPATA    MONICA TERESA    13709207
ZAPATA    HILDA GRACIELA    12399407
ZAPATA    JOANA SOL    38727462
ZARATE    MARIA DE LAS NIEVES    14274754
ZEITER    MIRTA ESTER    13205716
ZEITER    RAUL IGNACIO    13658726
ZEITER    EMILIANO NAHUEL    39630306
ZERBOWSKY    JUAN CARLOS    13459956
ZOPPI    MÓNICA CRISTINA    11899982
ZOPPI    VIVIANA LELIA    12368363
ZOPPI    LAURA SUSANA    13947076
ZUBER    JOSE LUIS    14320657
ZUBER    AYLEN DAIANA    39454415
ZURSCHMITTEN    RUBEN REMIGIO    13658771
ZURSCHMITTEN    MELINA CLAUDIA    31978404
ZURSCHMITTEN    SANTIAGO CARLOS    39251960
ZURSCHMITTEN    YANINA BELEN    38723283
ZURVERA    ESTER CATALINA    12115691

Covid-19 Hospital Pedro Suchón Sociedad Rural San Carlos

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