Turnos de vacunación contra el Covid-19 para mañana viernes 3 de septiembre
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA CAMILA 47291275
ACUÑA MICHAEL EXEQUIEL 43957039
ADROVER MAIA 43580293
ALARCON RAÚL ELSO 13105020
ALASIA MABEL RITA 12866428
ALBERA CAMILA PAOLA 43378294
ALBINO GLADIS HAYDEE 13316574
ALBORNOZ NORMA GUADALUPE 12541780
ALBRECHT LILIANA BEATRIZ 12512474
ALLOA JUAN IGNACIO 43378271
ALTAMIRANO HUGO ISMAEL 13288476
AMADEY HUGO MANUEL JOSE 13105093
AMBORDT ELZEVIR HERALDO 12496790
AMBORT ROY RENÉ 42330338
AMHERDT NOEL GUILLERMINA 42330353
AMHERDT LUISINA PATRICIA 42330360
ANDEREGGEN ALCIDES REYNALDO 12368336
ANTHIENI ELVIO JOSÉ 6258428
ARAMAYO NELIDA ELIZABETH 13318152
ARAUJO MARCOS 13208166
ARCE TOBIAS MATEO 46966260
AVILA GUSTAVO ARIEL 43715633
AVILA RICARDO DARIO 13947141
BARBAGLIA JORGE ALBERTO 13105001
BARCO MARCOS ANTONIO RAUL 47210689
BARREIRO VIRGINIA 46039806
BARSANTI DAIANA BELÉN 43843387
BATALLA THIAGO GERMÁN 47586428
BECKER MARIA ELISABET 14019388
BELENGUER JUAN BAUTISTA 43644487
BENEDETTO MATÍAS NICOLÁS 43841603
BENEGAS GASPAR ANTONIO 44865224
BENEGAS GUILLERMO MIGUEL 44865225
BENZO DANIEL CARLOS 43378291
BERRA JORGE OSVALDO 13459967
BERRAZ RENEE MARCELA 13190420
BERTOSSI DAFNE MILAGROS 44848520
BERTOSSI LUISINA 43843373
BERUTTI LAUTARO 43377784
BETTIG AGUSTINA 43428022
BETTIG ROSA MAGDALENA 13036655
BETTIG SCHUCHARA MARIANELA CRISTINA 48710050
BIAGIONI LUCIO 43717973
BIELER MELANY GUADALUPE 42330366
BOCCARDO SILVIA CATALINA 13459926
BONETTO GLADIS ELISA 12533473
BONFIETTI ULISES 44177562
BORDES ROCIO VALENTINA 43756074
BRAVO MARÍA INÉS 43125456
BRUSAURO EUGENIA MICAELA 43843385
BRUSSA SARA CARMEN 13459966
BURALLI MARIA RAMONA 11715843
CABRERA VALENTINA 45954061
CABRERA JEREMIAS NICOLAS 46297012
CABRERA IMHOFF MARIANELA 43644490
CAMUZZI NICOLAS JERONIMO 45508609
CAPROLI MARIO ENRIQUE 13638519
CARIBAUX RODOLFO ENRIQUE 12512323
CARLINI SUSANA TERESA 13947020
CARRIZO GUILLERMO DAVID 43843357
CASSINI SANTIAGO JOSÉ 43843384
CASSINI GLADYS TERESITA 13101607
CATTANEO BRISA AYELÉN 43770526
CHAMORRO FLAVIA SOLEDAD 43766075
CHAVARINI IGNACIO LUIS 45269297
CHAVARINI RODRIGUEZ RENZO IVES 43843363
CHIAVON NORBERTO ARNOLDO 12730376
CHIOSSO PAULA 42330367
CHUARD MICAELA DEL ROSARIO 42330328
CIGNETTI GUIDO ABEL 43378279
CIZ LAUTARO 44865217
CLAUSEN MARTIN MARCELO 42330372
COLAUTTI NORMA MARIA 13377016
COLOMBA MICAELA GUADALUPE 45414369
COLOMBA XIMENA 45954069
COLOMBO MICAELA 43644498
COMELLI SOFÍA NAZARENA 43843365
CONFORTI AYELÉN ABRIL 47075412
CORDOBA MARIA ALICIA 13105061
CUENCA TOMÁS MARCELO VALENTÍN 44062792
CURA MARTINA ROCÍO 43843356
DALL' ASTA MARTIN 43843392
DALLIA LUCAS JEREMÍAS 45266937
DELPRATO ANA MARÍA ROGELIA 14879104
DENIS ROSA ELENA 13947066
DIAZ SUSANA BEATRIZ 13459978
DONNET MARÍA DE LOS ANGELES 42330332
DONNET NICOLÁS YOEL 42330352
DUARTE DAIANA GUADALUPE 43378285
DUARTE HUGO RAMON 13947041
EBERHARDT FABIO 44865215
EBERHARDT ALEJANDRO DANTE 42330346
EBERHARDT MARIA MERCEDES 12541765
EBERHARDT SANTIAGO GABRIEL 47207396
EGGEL ABEL HUGO 13123507
EGGEL MARIO CESAR 12067576
ENGEL NICOLÁS CLAUDIO 44865220
ENGEL TAIS NICOL 43378263
ENRIA TATIANA LUCÍA 46372011
FAVRE BLANCA ASUNCION 13762406
FAVRE NORBERTO LUIS 13762423
FELKER NICOLÁS EMILIO 47769435
FERNANDEZ RICARDO ARIEL 43841510
FERNANDEZ BRAÑA STELLA MARIS 13478718
FERRARIS MARIO ALFREDO 12541773
FERRARIS CAMILA LETICIA 45954063
FERRERO ANTONELA 45829648
FERRERO TOMÁS JOSÉ 45954050
FERREYRA HECTOR JUAN 12257617
FERREYRA MIGUEL ANGEL 12541777
FERREYRA TOBÍAS 46042384
FLORES RODRIGO ALEJANDRO 43713683
FONTANA RODRIGO NESTOR DANIEL 45168464
FRANCO RAÚL ANDRÉS 43958640
FRANZEN DELFINA 46839934
FRIGIERI RAUL MARCELO 13105088
FRUTOS LUCIANO JOSE LUIS 43378287
FUN OMAR ANTONIO 13116086
FUSSI AGUSTÍN LUCAS 43714448
GALLARDO KATERINA GABRIELA 43843381
GALVAGNO SUSANA NOEMÍ 12698476
GAMBA PATRICIA BEATRIZ 13459981
GARIBOGLIO MARIA ROSA 13105055
GARONI LUIS PEDRO 13105085
GASSER CELIA BEATRIZ 4928738
GAUTERO KIARA HUILÉN 43376950
GERBAUDO HECTOR ESTEBAN 13105002
GIACOMINO CAROLINA SOL 44810746
GIACOSA BRUNO ALEJANDRO 43378277
GIMENEZ STELLA MARYS 5973719
GODANO JOEL GERÓNIMO 47209362
GODOY PABLO JAVIER 43769986
GODOY JUAN RAMÓN 43841526
GODOY KAREN NOEMI 43841549
GOLOSETTI ANGEL RAÚL 10812584
GOMEZ HERNÁN DARÍO 43841601
GOMEZ DELFINA CAMILA 43841558
GONZALEZ BRENDA LUJÁN 45058172
GONZALEZ GONZALO EMANUEL 43768820
GONZALEZ KAREN AYLEN 43959815
GONZALEZ ISAÍAS MAXIMILIANO 47290698
GORGO HERNAN HUGO 13193254
GRANDOLIO MARÍA MANUELA 43378292
GSCHWIND LETICIA ISABEL 12698497
GUTIERREZ MIRTA MABEL 12698421
HERMANN NELIDA 13797574
HERNANDEZ ALEJANDRA SOLEDAD 42330331
HERRERA ANGEL ROGELIO 12887993
HERRERO AIRALDI BRUNO ANDRÉS 45657385
HILGERT ALFONSO JOSÉ 6238850
HISCHIER JOAQUÍN EZEQUIEL 45638099
HOFFMANN JAZMÍN NARELLA 43843388
IBAÑEZ TIZIANA AYELEN 43605542
IBARRA LUCIA AGUSTINA 43843624
IMHOFF MARCOS SEBASTIÁN 42330336
IMHOFF CELESTINO JOSÉ 45508605
IMSAND BEATRIZ ONELIA 14743088
IMVINKELRIED RUBEN CIRILO 14019385
INGARAMO RAÙL OSVALDO 13105083
ITURRASPE FRANCISCO 43843353
JACQUIER MARCELO MARIO 13947016
JONAS MARIA BELEN 46879535
JORGE MARTA INES 12698404
JUAREZ AUGUSTO JOSE 43957301
JULLIER ELIANA 42330359
KLIPHAN HÉCTOR HUMBERTO 13105089
KLOSTER MARISOL CELESTE 43843362
LAUDATI AYMARA MARIBEL 43164167
LEGUIZA IVÁN ANDRÉS 43843354
LEGUIZAMON ADRIANA SOFÍA 43843359
LENCINA CELESTE LUCÍA 44062786
LOPEZ CANDELA 43843397
LOPEZ SILVIA NOEMI 12437211
LOPEZ SILVINA GUADALUPE 45058968
LORETAN HUGO JOSÉ 13193273
LUCERO DIEGO CARLOS 43959891
MAGRINO MARCOS ANDRÉS 45829641
MALLET GERMÁN GABRIEL 44025502
MANGEAUD ROSA ESTELA 12541800
MANGIAUT VALENTINA 43644492
MANSILLA FLORENCIA ALDANA 44602664
MANSILLA JULIETA MAGALÍ 43377788
MARCHETTI LILIANA GUADALUPE 13205707
MARIN GIANELLA AGUSTINA 43769710
MARQUEZ MARIO ALBERTO 12541794
MARTINELLI MILENA MAGALÍ 43378286
MARTINEZ SOFIA 43843375
MARTINEZ MIGUEL ANGEL 10742955
MAURER DANIEL RICARDO 12541769
MAURINO YOLANDA CATALINA 6118030
MAXWELL MARTA GRACIELA 13105081
MEDINA VALERIA EDITH 43378276
MEDINA AYMARA 43377787
MEHRING CAMILA 42330330
MELCHIORRI NANCI GUADALUPE 14853432
MELCHIORRI EDUARDO RAMÓN 12541767
MERLO BELÉN 43843369
MEURZET VALENTINA 47586455
MEYNET NORMA NELI 13105034
MIÑO LEANDRO MIGUEL 45829647
MONGUZZI TIAGO FABIÁN 46372223
MONNEY SANTIAGO JOSÉ 42330345
MONTERO LAZARO MATIAS 45493206
MONTTI MARTINA 43378297
MORETTI MILAGROS 43378299
MORETTI AGUSTÍN IGNACIO 43843380
MOREYRA ROBERTO LUIS 12123541
MOYANO FLORENCIA ABIGAIL 45410995
MUNDIN SUSANA BEATRIZ 13585707
NASTA NAHUEL FRANCISCO 43378267
NASTA LAUTARO ANDRÉS 43378268
NICOLAU LARA AILEN 43897962
NORIEGA ALFREDO OSVALDO 13441026
NOTTA BELÉN 43769906
NOTTA ROLDAN GUILLERMINA 45488797
NOVAK SERENA 43644486
OCCELLO ROBERTO 13101611
ODASSO SILVIA MARIA 12698409
OGGIER GRACIELA MARÍA 10058300
OITANA ESTELA MARGARITA 10430355
OJEDA FRANCISCO CÉSAR 43843383
ORTIZ HUMBERTO ANGEL GABRIEL 43233780
OTTONELLI GIULIANA MARIA 43955224
OVANDO FRANCISCO JOSÉ 43840895
OVELAR JONATÁN GABRIEL 45058171
OVELAR KEVIN ALEJANDRO 43843382
PANUNCIO HITA JUAN JOSÉ 43769912
PAPURELLO ORNELLA BEATRIZ 46970176
PARIANI ESTELA RAMONA 13661058
PASCHETTA LISANDRO 43378296
PASQUALI MARIA INES 12804206
PASTOR CARLOS ALBERTO 18106958
PEDROZZA AGOSTINA VICTORIA 43843358
PEDROZZA LUCAS AGUSTÍN 45414366
PEREZLINDO MATEO GABRIEL 47207330
PERINO FACUNDO NAHUEL 45827854
PERREN AGOSTINA ELISABET 43378269
PERREN SANTIAGO LUIS 42330349
PERREN EDUARDO LUIS 13123512
PICATTO ALCIDES MIGUEL 13459906
PINI LORENZO DANIEL 46970194
PISSINI PABLO RAÚL 12123790
PONCE BERTOSSI JOAQUÍN ANGEL 45266938
PORTILLO ROCÍO AILÉN 45058161
POZZO NESTOR ALBERTO 12020190
PRATO CHIARA 43843377
PRIERI GUILLERMO 43843368
PRIMO HUGO JUAN 13459937
PUTTERO OSVALDO JOSE 11544279
QUIROGA ALBERTO ANIBAL 13193269
RACIGH MELANI SOL 44332296
RAMIREZ JUAN FRANCISCO 45058167
RAMOS LORENA GUADALUPE 43377995
REUTLINGER MÜLLER HEATHER BERTA 45508606
REY LARA 43378300
RIGHI BELQUIS GUADALUPE 12541755
RIOS LUNA SUYAY AIEN 43959871
RIOS CLARO NAHUEL 43959872
RIOS ALDANA SOLEDAD 42330377
RIZZO FRANCO LUIS 43843396
ROBLES MARIA ESTER 13762417
RODRIGUEZ JOSÉ LUIS 43644488
RODRIGUEZ CONSTANTINO EDUARDO 13105074
RODRIGUEZ OMAR ALBERTO 13459969
ROMERO JOSEFINA 42330334
ROMERO FERNANDO ISMAEL 13105080
ROSADO MARIA GUADALUPE 43843351
RUIZ BRISA SOLEDAD 43644493
RUIZ JUAN MANUEL 45657871
SAIRE LUCIANA ANABEL 43843352
SALGUERO BRITOS MARTINA ISABELA 43493189
SALINAS MAXIMILIANO 13508910
SANCHEZ CAMILA MACARENA 43958204
SANTILLAN MATIAS OSVALDO 43770555
SARANDON OSCAR ELADIO 13105090
SARMIENTO ANA ESTER 13353878
SARRIA ALICIA RAQUEL 14743141
SATTLER AGUSTINA SOLEDAD 44865447
SAVINO MARIA ESTER 12417689
SCANDALO JUAN CARLOS 12661255
SCHAUFLER ANA BELÉN 43644484
SCHAUFLER ELISABETA LUCIA 13105076
SCHIAPPARELLI GIULIANA 43880394
SCHIMPF MERLINA LUCIA 43644494
SCHMIDHALTER OMAR OSCAR 13105070
SCHMIDHALTER INDIRA 46218994
SCHMIDT FLORENCIA 44865219
SCHNEIDER DAVID GABRIEL 43843370
SCHREIBER AGUSTIN GUSTAVO 42330361
SCHREIBER BIBIANA ESTHER SOFÍA 12698458
SILVA DANIEL FRANCISCO 12698431
SOSA CANDELA 43610706
SOTO MELANI CELESTE 43956468
SOTO OCTAVIO BERNABE 13459938
SOTO LAURA FLORENTINA 4280145
SPOTTI NAHUEL 43843389
STALDER SEBASTIAN IGNACIO 42330375
STANGAFERRO JORGE ALBERTO 14743161
STEIMBACH ROCIO BELEN 43282807
STOFFEL SOFIA INES 13377008
STRADA ALEJO 45343412
STRATTA RAQUEL GUADALUPE 13205703
SUAREZ ROMINA SOLEDAD 45954012
SUAREZ FACUNDO ALFREDO 47586457
TAIVO JERÓNIMO EMILIANO 42330335
THEILER ALEJO 43378273
TOANI SANTIAGO JESÚS 43843395
UBAIT LAUREANO MAURICIO 43765951
VACHINO NICOLÁS OSCAR 43378284
VACHINO OSCAR SANTIAGO 13105087
VALENTINI CINDI BELÉN 43843361
VARELA AYRTON EXEQUIEL 43769890
VEGA MIRTA JUANA 13329230
VERA MILAGROS DAIANA 43843391
VERGARA MILAGROS GUADALUPE 44062795
VERON LAGGER ARIANNA VANESA 43415191
VERWIMP SOFÍA FABIANA 43843364
VIDOLINI PAULINA 45493208
VIERA EXEQUIEL ALEJANDRO 43378270
VUAGNOUX BULLON ANTONELA MAGALÍ 43126900
WALKER MARA SOFIA 42330348
WALPEN AGOSTINA 42330347
WASINGER HUGO ROBERTO 12541775
WEGGENER BELÉN NICOLE 44062771
WELSCHEN MIGUEL ANGEL 14743186
YENSEN ERIC NICOLÁS 43378272
YOSSEN MARÍA DE LOURDES 13762416
ZABALA ANAHI MICAELA 43376948
ZABALA GUTIERREZ TOMÁS FACUNDO 44865222
ZANUTTINI THOMÁS ARÓN 45058163
ZANUTTINI JOSE LUIS 12541770
ZEBALLOS PABLO JOAQUIN 43841568
ZENCLUSEN VALERIO ARIEL 12512467
ZENCLUSEN VALENTÍN 45508619
ZINGERLING LUISINA 42330356