Turnos de vacunación contra el Covid-19 para mañana viernes 3 de septiembre

Locales 02 de septiembre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa los turnos de vacunación contra el Covid-19 para mañana viernes 3 de septiembre. Los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
13112020-hospital
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Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    CAMILA    47291275
ACUÑA    MICHAEL EXEQUIEL    43957039
ADROVER    MAIA    43580293
ALARCON    RAÚL ELSO    13105020
ALASIA    MABEL RITA    12866428
ALBERA    CAMILA PAOLA    43378294
ALBINO    GLADIS HAYDEE    13316574
ALBORNOZ    NORMA GUADALUPE    12541780
ALBRECHT    LILIANA BEATRIZ    12512474
ALLOA    JUAN IGNACIO    43378271
ALTAMIRANO    HUGO ISMAEL    13288476
AMADEY    HUGO MANUEL JOSE    13105093
AMBORDT    ELZEVIR HERALDO    12496790
AMBORT    ROY RENÉ    42330338
AMHERDT    NOEL GUILLERMINA    42330353
AMHERDT    LUISINA PATRICIA    42330360
ANDEREGGEN    ALCIDES REYNALDO    12368336
ANTHIENI    ELVIO JOSÉ    6258428
ARAMAYO    NELIDA ELIZABETH    13318152
ARAUJO    MARCOS    13208166
ARCE    TOBIAS MATEO    46966260
AVILA    GUSTAVO ARIEL    43715633
AVILA    RICARDO DARIO    13947141
BARBAGLIA    JORGE ALBERTO    13105001
BARCO    MARCOS ANTONIO RAUL    47210689
BARREIRO    VIRGINIA    46039806
BARSANTI    DAIANA BELÉN    43843387
BATALLA    THIAGO GERMÁN    47586428
BECKER    MARIA ELISABET    14019388
BELENGUER    JUAN BAUTISTA    43644487
BENEDETTO    MATÍAS NICOLÁS    43841603
BENEGAS    GASPAR ANTONIO    44865224
BENEGAS    GUILLERMO MIGUEL    44865225
BENZO    DANIEL CARLOS    43378291
BERRA    JORGE OSVALDO    13459967
BERRAZ    RENEE MARCELA    13190420
BERTOSSI    DAFNE MILAGROS    44848520
BERTOSSI    LUISINA    43843373
BERUTTI    LAUTARO    43377784
BETTIG    AGUSTINA    43428022
BETTIG    ROSA MAGDALENA    13036655
BETTIG SCHUCHARA    MARIANELA CRISTINA    48710050
BIAGIONI    LUCIO    43717973
BIELER    MELANY GUADALUPE    42330366
BOCCARDO    SILVIA CATALINA    13459926
BONETTO    GLADIS ELISA    12533473
BONFIETTI    ULISES    44177562
BORDES    ROCIO VALENTINA    43756074
BRAVO    MARÍA INÉS    43125456
BRUSAURO    EUGENIA MICAELA    43843385
BRUSSA    SARA CARMEN    13459966
BURALLI    MARIA RAMONA    11715843
CABRERA    VALENTINA    45954061
CABRERA    JEREMIAS NICOLAS    46297012
CABRERA IMHOFF    MARIANELA    43644490
CAMUZZI    NICOLAS JERONIMO    45508609
CAPROLI    MARIO ENRIQUE    13638519
CARIBAUX    RODOLFO ENRIQUE    12512323
CARLINI    SUSANA TERESA    13947020
CARRIZO    GUILLERMO DAVID    43843357
CASSINI    SANTIAGO JOSÉ    43843384
CASSINI    GLADYS TERESITA    13101607
CATTANEO    BRISA AYELÉN    43770526
CHAMORRO    FLAVIA SOLEDAD    43766075
CHAVARINI    IGNACIO LUIS    45269297
CHAVARINI RODRIGUEZ    RENZO IVES    43843363
CHIAVON    NORBERTO ARNOLDO    12730376
CHIOSSO    PAULA    42330367
CHUARD    MICAELA DEL ROSARIO    42330328
CIGNETTI    GUIDO ABEL    43378279
CIZ    LAUTARO    44865217
CLAUSEN    MARTIN MARCELO    42330372
COLAUTTI    NORMA MARIA    13377016
COLOMBA    MICAELA GUADALUPE    45414369
COLOMBA    XIMENA    45954069
COLOMBO    MICAELA    43644498
COMELLI    SOFÍA NAZARENA    43843365
CONFORTI    AYELÉN ABRIL    47075412
CORDOBA    MARIA ALICIA    13105061
CUENCA    TOMÁS MARCELO VALENTÍN    44062792
CURA    MARTINA ROCÍO    43843356
DALL' ASTA    MARTIN    43843392
DALLIA    LUCAS JEREMÍAS    45266937
DELPRATO    ANA MARÍA ROGELIA    14879104
DENIS    ROSA ELENA    13947066
DIAZ    SUSANA BEATRIZ    13459978
DONNET    MARÍA DE LOS ANGELES    42330332
DONNET    NICOLÁS YOEL    42330352
DUARTE    DAIANA GUADALUPE    43378285
DUARTE    HUGO RAMON    13947041
EBERHARDT    FABIO    44865215
EBERHARDT    ALEJANDRO DANTE    42330346
EBERHARDT    MARIA MERCEDES    12541765
EBERHARDT    SANTIAGO GABRIEL    47207396
EGGEL    ABEL HUGO    13123507
EGGEL    MARIO CESAR    12067576
ENGEL    NICOLÁS CLAUDIO    44865220
ENGEL    TAIS NICOL    43378263
ENRIA    TATIANA LUCÍA    46372011
FAVRE    BLANCA ASUNCION    13762406
FAVRE    NORBERTO LUIS    13762423
FELKER    NICOLÁS EMILIO    47769435
FERNANDEZ    RICARDO ARIEL    43841510
FERNANDEZ BRAÑA    STELLA MARIS    13478718
FERRARIS    MARIO ALFREDO    12541773
FERRARIS    CAMILA LETICIA    45954063
FERRERO    ANTONELA    45829648
FERRERO    TOMÁS JOSÉ    45954050
FERREYRA    HECTOR JUAN    12257617
FERREYRA    MIGUEL ANGEL    12541777
FERREYRA    TOBÍAS    46042384
FLORES    RODRIGO ALEJANDRO    43713683
FONTANA    RODRIGO NESTOR DANIEL    45168464
FRANCO    RAÚL ANDRÉS    43958640
FRANZEN    DELFINA    46839934
FRIGIERI    RAUL MARCELO    13105088
FRUTOS    LUCIANO JOSE LUIS    43378287
FUN    OMAR ANTONIO    13116086
FUSSI    AGUSTÍN LUCAS    43714448
GALLARDO    KATERINA GABRIELA    43843381
GALVAGNO    SUSANA NOEMÍ    12698476
GAMBA    PATRICIA BEATRIZ    13459981
GARIBOGLIO    MARIA ROSA    13105055
GARONI    LUIS PEDRO    13105085
GASSER    CELIA BEATRIZ    4928738
GAUTERO    KIARA HUILÉN    43376950
GERBAUDO    HECTOR ESTEBAN    13105002
GIACOMINO    CAROLINA SOL    44810746
GIACOSA    BRUNO ALEJANDRO    43378277
GIMENEZ    STELLA MARYS    5973719
GODANO    JOEL GERÓNIMO    47209362
GODOY    PABLO JAVIER    43769986
GODOY    JUAN RAMÓN    43841526
GODOY    KAREN NOEMI    43841549
GOLOSETTI    ANGEL RAÚL    10812584
GOMEZ    HERNÁN DARÍO    43841601
GOMEZ    DELFINA CAMILA    43841558
GONZALEZ    BRENDA LUJÁN    45058172
GONZALEZ    GONZALO EMANUEL    43768820
GONZALEZ    KAREN AYLEN    43959815
GONZALEZ    ISAÍAS MAXIMILIANO    47290698
GORGO    HERNAN HUGO    13193254
GRANDOLIO    MARÍA MANUELA    43378292
GSCHWIND    LETICIA ISABEL    12698497
GUTIERREZ    MIRTA MABEL    12698421
HERMANN    NELIDA    13797574
HERNANDEZ    ALEJANDRA SOLEDAD    42330331
HERRERA    ANGEL ROGELIO    12887993
HERRERO AIRALDI    BRUNO ANDRÉS    45657385
HILGERT    ALFONSO JOSÉ    6238850
HISCHIER    JOAQUÍN EZEQUIEL    45638099
HOFFMANN    JAZMÍN NARELLA    43843388
IBAÑEZ    TIZIANA AYELEN    43605542
IBARRA    LUCIA AGUSTINA    43843624
IMHOFF    MARCOS SEBASTIÁN    42330336
IMHOFF    CELESTINO JOSÉ    45508605
IMSAND    BEATRIZ ONELIA    14743088
IMVINKELRIED    RUBEN CIRILO    14019385
INGARAMO    RAÙL OSVALDO    13105083
ITURRASPE    FRANCISCO    43843353
JACQUIER    MARCELO MARIO    13947016
JONAS    MARIA BELEN    46879535
JORGE    MARTA INES    12698404
JUAREZ    AUGUSTO JOSE    43957301
JULLIER    ELIANA    42330359
KLIPHAN    HÉCTOR HUMBERTO    13105089
KLOSTER    MARISOL CELESTE    43843362
LAUDATI    AYMARA MARIBEL    43164167
LEGUIZA    IVÁN ANDRÉS    43843354
LEGUIZAMON    ADRIANA SOFÍA    43843359
LENCINA    CELESTE LUCÍA    44062786
LOPEZ    CANDELA    43843397
LOPEZ    SILVIA NOEMI    12437211
LOPEZ    SILVINA GUADALUPE    45058968
LORETAN    HUGO JOSÉ    13193273
LUCERO    DIEGO CARLOS    43959891
MAGRINO    MARCOS ANDRÉS    45829641
MALLET    GERMÁN GABRIEL    44025502
MANGEAUD    ROSA ESTELA    12541800
MANGIAUT    VALENTINA    43644492
MANSILLA    FLORENCIA ALDANA    44602664
MANSILLA    JULIETA MAGALÍ    43377788
MARCHETTI    LILIANA GUADALUPE    13205707
MARIN    GIANELLA AGUSTINA    43769710
MARQUEZ    MARIO ALBERTO    12541794
MARTINELLI    MILENA MAGALÍ    43378286
MARTINEZ    SOFIA    43843375
MARTINEZ    MIGUEL ANGEL    10742955
MAURER    DANIEL RICARDO    12541769
MAURINO    YOLANDA CATALINA    6118030
MAXWELL    MARTA GRACIELA    13105081
MEDINA    VALERIA EDITH    43378276
MEDINA    AYMARA    43377787
MEHRING    CAMILA    42330330
MELCHIORRI    NANCI GUADALUPE    14853432
MELCHIORRI    EDUARDO RAMÓN    12541767
MERLO    BELÉN    43843369
MEURZET    VALENTINA    47586455
MEYNET    NORMA NELI    13105034
MIÑO    LEANDRO MIGUEL    45829647
MONGUZZI    TIAGO FABIÁN    46372223
MONNEY    SANTIAGO JOSÉ    42330345
MONTERO    LAZARO MATIAS    45493206
MONTTI    MARTINA    43378297
MORETTI    MILAGROS    43378299
MORETTI    AGUSTÍN IGNACIO    43843380
MOREYRA    ROBERTO LUIS    12123541
MOYANO    FLORENCIA ABIGAIL    45410995
MUNDIN    SUSANA BEATRIZ    13585707
NASTA    NAHUEL FRANCISCO    43378267
NASTA    LAUTARO ANDRÉS    43378268
NICOLAU    LARA AILEN    43897962
NORIEGA    ALFREDO OSVALDO    13441026
NOTTA    BELÉN    43769906
NOTTA ROLDAN    GUILLERMINA    45488797
NOVAK    SERENA    43644486
OCCELLO    ROBERTO    13101611
ODASSO    SILVIA MARIA    12698409
OGGIER    GRACIELA MARÍA    10058300
OITANA    ESTELA MARGARITA    10430355
OJEDA    FRANCISCO CÉSAR    43843383
ORTIZ    HUMBERTO ANGEL GABRIEL    43233780
OTTONELLI    GIULIANA MARIA    43955224
OVANDO    FRANCISCO JOSÉ    43840895
OVELAR    JONATÁN GABRIEL    45058171
OVELAR    KEVIN ALEJANDRO    43843382
PANUNCIO HITA    JUAN JOSÉ    43769912
PAPURELLO    ORNELLA BEATRIZ    46970176
PARIANI    ESTELA RAMONA    13661058
PASCHETTA    LISANDRO    43378296
PASQUALI    MARIA INES    12804206
PASTOR    CARLOS ALBERTO    18106958
PEDROZZA    AGOSTINA VICTORIA    43843358
PEDROZZA    LUCAS AGUSTÍN    45414366
PEREZLINDO    MATEO GABRIEL    47207330
PERINO    FACUNDO NAHUEL    45827854
PERREN    AGOSTINA ELISABET    43378269
PERREN    SANTIAGO LUIS    42330349
PERREN    EDUARDO LUIS    13123512
PICATTO    ALCIDES MIGUEL    13459906
PINI    LORENZO DANIEL    46970194
PISSINI    PABLO RAÚL    12123790
PONCE BERTOSSI    JOAQUÍN ANGEL    45266938
PORTILLO    ROCÍO AILÉN    45058161
POZZO    NESTOR ALBERTO    12020190
PRATO    CHIARA    43843377
PRIERI    GUILLERMO    43843368
PRIMO    HUGO JUAN    13459937
PUTTERO    OSVALDO JOSE    11544279
QUIROGA    ALBERTO ANIBAL    13193269
RACIGH    MELANI SOL    44332296
RAMIREZ    JUAN FRANCISCO    45058167
RAMOS    LORENA GUADALUPE    43377995
REUTLINGER MÜLLER    HEATHER BERTA    45508606
REY    LARA    43378300
RIGHI    BELQUIS GUADALUPE    12541755
RIOS    LUNA SUYAY AIEN    43959871
RIOS    CLARO NAHUEL    43959872
RIOS    ALDANA SOLEDAD    42330377
RIZZO    FRANCO LUIS    43843396
ROBLES    MARIA ESTER    13762417
RODRIGUEZ    JOSÉ LUIS    43644488
RODRIGUEZ    CONSTANTINO EDUARDO    13105074
RODRIGUEZ    OMAR ALBERTO    13459969
ROMERO    JOSEFINA    42330334
ROMERO    FERNANDO ISMAEL    13105080
ROSADO    MARIA GUADALUPE    43843351
RUIZ    BRISA SOLEDAD    43644493
RUIZ    JUAN MANUEL    45657871
SAIRE    LUCIANA ANABEL    43843352
SALGUERO BRITOS    MARTINA ISABELA    43493189
SALINAS    MAXIMILIANO    13508910
SANCHEZ    CAMILA MACARENA    43958204
SANTILLAN    MATIAS OSVALDO    43770555
SARANDON    OSCAR ELADIO    13105090
SARMIENTO    ANA ESTER    13353878
SARRIA    ALICIA RAQUEL    14743141
SATTLER    AGUSTINA SOLEDAD    44865447
SAVINO    MARIA ESTER    12417689
SCANDALO    JUAN CARLOS    12661255
SCHAUFLER    ANA BELÉN    43644484
SCHAUFLER    ELISABETA LUCIA    13105076
SCHIAPPARELLI    GIULIANA    43880394
SCHIMPF    MERLINA LUCIA    43644494
SCHMIDHALTER    OMAR OSCAR    13105070
SCHMIDHALTER    INDIRA    46218994
SCHMIDT    FLORENCIA    44865219
SCHNEIDER    DAVID GABRIEL    43843370
SCHREIBER    AGUSTIN GUSTAVO    42330361
SCHREIBER    BIBIANA ESTHER SOFÍA    12698458
SILVA    DANIEL FRANCISCO    12698431
SOSA    CANDELA    43610706
SOTO    MELANI CELESTE    43956468
SOTO    OCTAVIO BERNABE    13459938
SOTO    LAURA FLORENTINA    4280145
SPOTTI    NAHUEL    43843389
STALDER    SEBASTIAN IGNACIO    42330375
STANGAFERRO    JORGE ALBERTO    14743161
STEIMBACH    ROCIO BELEN    43282807
STOFFEL    SOFIA INES    13377008
STRADA    ALEJO    45343412
STRATTA    RAQUEL GUADALUPE    13205703
SUAREZ    ROMINA SOLEDAD    45954012
SUAREZ    FACUNDO ALFREDO    47586457
TAIVO    JERÓNIMO EMILIANO    42330335
THEILER    ALEJO    43378273
TOANI    SANTIAGO JESÚS    43843395
UBAIT    LAUREANO MAURICIO    43765951
VACHINO    NICOLÁS OSCAR    43378284
VACHINO    OSCAR SANTIAGO    13105087
VALENTINI    CINDI BELÉN    43843361
VARELA    AYRTON EXEQUIEL    43769890
VEGA    MIRTA JUANA    13329230
VERA    MILAGROS DAIANA    43843391
VERGARA    MILAGROS GUADALUPE    44062795
VERON LAGGER    ARIANNA VANESA    43415191
VERWIMP    SOFÍA FABIANA    43843364
VIDOLINI    PAULINA    45493208
VIERA    EXEQUIEL ALEJANDRO    43378270
VUAGNOUX BULLON    ANTONELA MAGALÍ    43126900
WALKER    MARA SOFIA    42330348
WALPEN    AGOSTINA    42330347
WASINGER    HUGO ROBERTO    12541775
WEGGENER    BELÉN NICOLE    44062771
WELSCHEN    MIGUEL ANGEL    14743186
YENSEN    ERIC NICOLÁS    43378272
YOSSEN    MARÍA DE LOURDES    13762416
ZABALA    ANAHI MICAELA    43376948
ZABALA GUTIERREZ    TOMÁS FACUNDO    44865222
ZANUTTINI    THOMÁS ARÓN    45058163
ZANUTTINI    JOSE LUIS    12541770
ZEBALLOS    PABLO JOAQUIN    43841568
ZENCLUSEN    VALERIO ARIEL    12512467
ZENCLUSEN    VALENTÍN    45508619
ZINGERLING    LUISINA    42330356

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