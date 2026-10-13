Mercado Pago anunció el lanzamiento de Dinero Blindado: qué protege y cómo activar la función

Mercado Pago sumó Dinero Blindado, una opción de seguridad pensada para quienes usan el celular para manejar ahorros, inversiones y otros productos financieros. La función busca reducir la exposición de esa información si el teléfono se pierde o es robado: permite ocultar algunos saldos y bloquear determinadas operaciones mientras el dispositivo está lejos de los espacios habituales.

Dinero Blindado de Mercado Pago: qué protege y cómo activar la función

Para ponerla en marcha, cada usuario debe hacer una configuración inicial desde la aplicación. Allí informa cuáles son sus redes wifi de confianza —por ejemplo, las de su casa o lugar de trabajo— y define qué productos quiere resguardar. El sistema toma esas conexiones como referencia y aplica las restricciones cuando el teléfono deja de estar conectado a ellas.

Dinero Blindado puede esconder los montos de las reservas y las inversiones, tanto en pesos como en dólares, además del saldo disponible en moneda estadounidense. Cuando el usuario está fuera de una red registrada, también quedan limitadas las transferencias en dólares y las operaciones para comprar o vender esa moneda.

Qué operaciones y saldos quedan protegidos

El nivel de resguardo depende de las elecciones que haga cada persona durante el alta. Por eso, conviene verificar qué cuentas o productos se incluyen y cargar correctamente las redes que se consideran seguras. La herramienta puede activarse o pausarse según las necesidades del titular, y las restricciones dejan de operar al regresar a un entorno configurado.

Cómo habilitar la herramienta desde la aplicación

El acceso se encuentra dentro de la sección de seguridad de la billetera. Hay que abrir Mercado Pago, tocar “Más” en la barra inferior y entrar en “Seguridad”; después, seleccionar “Dinero Blindado”. En los pasos siguientes se agregan las conexiones wifi de confianza y se marcan los saldos o productos que se desean proteger.

Una vez terminada esa configuración, la plataforma aplica automáticamente las medidas elegidas cuando el celular queda fuera de las redes indicadas. El usuario puede administrar la función desde la aplicación y también mediante Mago, el asistente personal de Mercado Pago. La disponibilidad de las operaciones depende de la conexión y de las opciones seleccionadas previamente.

La novedad se integra a la Central de Seguridad de la billetera, que reúne otras herramientas para reforzar la protección de la cuenta. Desde ese espacio es posible gestionar verificaciones, activar alertas y reportar intentos de estafa o movimientos sospechosos. También se pueden designar contactos de confianza para que avisen ante la pérdida o el robo del teléfono.



LA CIEN