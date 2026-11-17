Desde el 16 de noviembre, WhatsApp ya no funciona en varios modelos antiguos que no pueden actualizar su sistema operativo. La medida alcanza a teléfonos Android de Samsung, Motorola, LG y Sony. El cambio no responde a una falla del equipo: se debe a que esos celulares no cumplen con las versiones mínimas que requiere la aplicación.

En Android, el requisito de contar con la versión 6.0 o posterior rige desde el 8 de septiembre. Entre los Samsung afectados están el Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend y Trend Lite. La lista de Motorola incluye el Moto G y el Moto E de primera generación, además del Droid Razr HD.

Los modelos que pierden compatibilidad

También quedan afuera el Optimus G, L5, L7 y F7 de LG, junto con el Lucid 2, el Nexus 4 y el G2 Mini. En Sony, los equipos alcanzados son el Xperia Z y el Xperia SP. En todos los casos, el problema es que no pueden instalar Android 6.0, necesario para seguir usando WhatsApp.

Para los celulares de Apple, el cambio llegará el 30 de noviembre de 2026. Hasta entonces, la aplicación admite iPhone con iOS 15.1 o versiones posteriores; desde esa fecha, exigirá iOS 15.5 como mínimo. El iPhone 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus no pueden actualizarse a esa versión y perderán el acceso.

Cómo revisar el sistema y guardar los chats

En cambio, el iPhone 6s y el iPhone SE de primera generación sí son compatibles con iOS 15.5 o una versión más nueva, por lo que podrán conservar el servicio. Para verificar qué sistema tiene cada celular, hay que revisar la información del dispositivo en los ajustes y consultar si existe una actualización disponible.

En Android, se debe abrir Ajustes, entrar en «Acerca del teléfono» y buscar «Información de software» o «Versión de Android». En un iPhone, el recorrido es Configuración, General e Información. Si el equipo permite instalar una versión compatible, podrá seguir usando la aplicación; si no, será necesario cambiar de dispositivo.

Antes de migrar, conviene hacer una copia de seguridad desde WhatsApp: Ajustes, Chats y Copia de seguridad. En Android, el respaldo se guarda en Google Drive; en iPhone, en iCloud. Luego, en el nuevo celular, se instala la aplicación, se verifica el número y se recuperan las conversaciones guardadas.

La pérdida de compatibilidad no elimina la cuenta ni los chats almacenados en una copia: simplemente impide que el teléfono ejecute la aplicación. Por eso, realizar el respaldo antes de cambiar de equipo permite conservar mensajes y archivos y continuar con el mismo número en un celular que cumpla con los requisitos técnicos.

LACIEN