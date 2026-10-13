Charla sobre Educación Ambiental en la Escuela N° 365

Continúan las jornadas desarrolladas por el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO en establecimientos educativos de la ciudad en el marco del Programa “San Carlos Limpio CONEXIÓN RECICLADO”. En esta oportunidad la Lic. Viviana Petrochi dictó una charla a los alumnos de 3º grado de la Escuela N° 365 “Domingo Faustino Sarmiento” acerca de los cuidados del medio ambiente, la separación de residuos, la importancia del reciclaje y las acciones cotidianas que cada uno puede lograr desde su lugar para mitigar el impacto de la contaminación.

El encuentro fue propicio para dar a conocer el alcance y los innumerables beneficios que el Programa implementado por el Municipio ha tenido y los cambios de hábitos generados en la comunidad a partir de ello, lo que ha convertido a nuestra ciudad en un ejemplo en materia de gestión, recolección, clasificación y tratamiento de residuos.

El objetivo primordial de este tipo de actividades es continuar generando conciencia ambiental en nuestros niños y jóvenes, apelando al efecto multiplicador en el entorno familiar que estos poseen.